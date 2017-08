Hercogova in Rola izpadla v drugem krogu kvalifikacij

V glavnem delu turnirja le Blaž Kavčič

24. avgust 2017 ob 22:00

New York - MMC RTV SLO

Blaž Rola je izpadel v drugem krogu kvalifikacij za Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku. 29-letni Kanadčan Peter Polansky je bil boljši s 3:6, 6:4 in 6:3. Na glavnem delu turnirja, ki se bo začel v ponedeljek, bo tako igral le Blaž Kavčič.

Ptujčan, ki je na lestvici ATP na 381. mestu, je v uvodnem nastopu s 6:3 in 6:2 ugnal Italijana Stefana Napolitana.

V prvem nizu je Rola do ključnega odvzema servisa prišel v osmi igri. V drugem nizu je Kanadčan povedel že s 4:1, nato pa popustil. Rola je izenačil na 4:4 in imel v deveti igri dve priložnosti za brejk pri 15/40. Priložnosti ni izkoristil in v deseti igri mu je Polansky odvzel servis ter izenačil na 1:1 v nizih.

Meter in 93 cm visoki igralec, ki igra z levo roko in je bil sredozemski prvak med posamezniki in pari leta 2013 v Mersinu, v odločilnem nizu ni zmogel preobrata. Ključen je bil brejk v četrti igri in po uri in 50 minutah se je poslovil od turnirja posameznikov na zadnjem turnirju za grand slam v sezoni.

Hercogova slabo servirala

Dobro uro pred tem je tudi Polona Hercog izgubila drugi obračun kvalifikacij. S 6:2 in 6:4 jo je premagala 164. igralka sveta, Bolgarka Viktorija Tomova. Dvoboj je trajal uro in 19 minut. Najboljša slovenska igralka je kar štirikrat oddala začetni udarec.

Hercogova je v prvem krogu kvalifikacij z 2:6, 7:5 in 6:3 ugnala 124. igralko sveta, Čehinjo Barboro Krejčikovo. V prvem krogu je že izpadla slovenska igralka Dalila Jakupović.

Žreb glavnega dela turnirja bo v petek.

OP ZDA, kvalifikacije, moški, 1. krog:

ROLA (SLO) - NAPOLITANO (ITA)

6:3, 6:2



2. krog:

POLANSKY (KAN/20) - ROLA (SLO)

3:6, 6:4, 6:3

Ženske, 1. krog:

HERCOG (SLO) - KREJČIKOVA (ČEŠ/16)

2:6, 7:5, 6:2



DUVAL (ZDA) - JAKUPOVIĆ (SLO)

6:2, 6:4



2. krog:

TOMOVA (BLG) - HERCOG (SLO)

6:2, 6:4

A. G.