Hercogova in Rola v New Yorku preskočila prvo oviro

Glavni turnir se bo začel v ponedeljek

23. avgust 2017 ob 10:55,

zadnji poseg: 23. avgust 2017 ob 19:28

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku so se začele kvalifikacije za zadnji teniški turnir za grand slam sezone. Polona Hercog in Blaž Rola sta se prebila v drugi krog.

Najboljša slovenska teniška igralka je z 2:6, 7:5, 6:3 premagala 16. nosilko kvalifikacij Barboro Krejčikovo. Čehinja je na lestvici WTA na 124. mestu, 69 stopničk pred Hercogovo. Dvoboj je trajal dve uri in pol. Mariborčanka se bo v drugem krogu pomerila z Bolgarko Viktorijo Tomov, ki je 164. igralka sveta.

Izpadla je Dalila Jakupović, od katere je bila s 6:2, 6:4 boljša Američanka Vicotria Duval.

Prvo oviro je poleg Hercogove uspešno preskočil tudi Blaž Rola. 26-letnik je s 6:3 in 6:2 po vsega 54 minutah igre ugnal štiri leta mlajšega Italijana Stefana Napolitana, ki je na lestvici ATP 191. in s tem več kot 50 mest višje od Role. Naslednji tekmec bo 29-letni Kanadčan Peter Polansky, 126. igralec na lestvici ATP.

Odprto prvenstvo ZDA se bo začelo v ponedeljek.

Moški, 1. krog:

ROLA (SLO) - NAPOLITANO (ITA)

6:3, 6:2

2. krog:

ROLA (SLO) - POLANSKY (KAN)



Ženske, 1. krog:

HERCOG (SLO) - KREJČIKOVA (ČEŠ/16)

2:6, 7:5, 6:2



DUVAL (ZDA) - JAKUPOVIĆ (SLO)

6:2, 6:4



2. krog:

HERCOG (SLO) - TOMOVA (BLG)

R. K.