Hercogova izgubila zadnje štiri igre in klonila v finalu

Bedene ostal brez finala

29. april 2018 ob 14:05,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 18:00

Budimpešta,Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Polona Hercog je v finalu turnirja WTA v Carigradu izgubila proti Pauline Parmentier. 32-letna Francozinja je bila boljša s 6:4, 3:6 in 6:3.



27-letna Mariborčanka je nastopila v petem finalu turnirjev WTA, ostaja pa pri dveh naslovih. V letih 2011 in 2012 je bila najboljša v Bastadu. Parmentierjeva je v finalu zaigrala tretjič in tretjič slavila. Leta 2007 je zmagala v Taškentu, leto zatem pa v Bad Gasteinu.

Odlična igra Hercogove v drugem nizu

V prvem nizu je najboljša slovenska igralka kar trikrat izgubila začetni udarec. Parmentierjeva je do odločilnega brejka prišla v sedmi igri, nato pa je dvakrat zadržala servis in osvojila prvi niz. Hercogova tudi drugega niza ni začela po načrtih, hitro se je znašla v zaostanku z 1:3. V nadaljevanju je prikazala najboljšo igro v finalu, nanizala je kar pet iger zapored in izenačila na 1:1.

V odločilnih trenutkih odpovedal servis

V odločilnem nizu je Hercogova povedla z 2:1, ko je v tretji igri brez izgubljene točke prišla do brejka. V ključnih trenutkih jo je znova izdal servis, v četrti, šesti in osmi igri ji je Parmentierjeva odvzela servis. Dvoboj je trajal dve uri in 14 minut.

Odskočna deska za Roland Garros

Hercogova bo po porazu v finalu na novi lestvici uvrščena okrog 60. mesta. "Trenutno sem seveda razočarana, vedno je težko izgubiti v finalu. V ključnih trenutkih mi je malo zmanjkalo, bilo je preveč nihanj. Morem pa gledati na vse pozitivne plati preteklega tedna. Odigrala sem štiri odlične tekme. Zagotovo je to odskočna deska za naslednje turnirje, predvsem za prihajajoči grand slam v Parizu. Zdaj me čaka delo za naprej, kmalu se začenja nov turnir in moram se pripraviti na nove izzive, ki se jih že veselim," je povedala Hercogova, ki bo že prihodnji teden igrala v Rabatu. V prvem krogu bo njena tekmica druga nosilka Dominika Cibulkova.

Bedene brez finala po maratonskem obračunu

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izgubil v polfinalu turnirja v Budimpešti. Premagal ga je Avstralec John Millman z 2:6, 7:6 in 7:6. V finalu je Italijan Marco Cecchinato s 7:5 in 6:4 premagal Millmana. Za Cecchinata, srečnega poraženca kvalifikacij za ta turnir, je to prva turnirska zmaga.

28-letni Bedene je polfinalni dvoboj začel že v soboto pozno popoldne, ko je gladko dobil prvi niz, drugega pa izgubil po podaljšani igri. Potem so dvoboj zaradi teme prekinili in sta ga igralca nadaljevala pol ure po poldnevu naslednji dan. Do sedme igre sta tekmeca dokaj zanesljivo dobivala svoje začetne udarce, potem pa se je zalomilo Bedenetu. Avstralec je vodil s 40:15, vendar je Bedene izenačil in nato povedel s 4:3. Millman je dobil naslednjih šest točk, sedmo je na svoj servis še osvojil Bedene, a je takoj nato do odvzema servisa in vodstva s 5:4 prišel 94. igralec sveta, ki pa v tej deveti igri ni izkoristil zaključne žogice za končno zmago.

Millman je v deseti igri povedel s 30:0, Bedene pa je v zaključku pokazal več in z odvzemom servisa izenačil na 5:5 ter naslednjo servisno igro dobil brez izgubljene točke. V dvanajsti igri je imel na servis tekmeca tri zaključne žogice za zmago. Ni jih izkoristil in Avstralec je izsilil podaljšano igro. V njej je povedel s 5:1 in 6:2 ter imel štiri zaključne žogice za slavje. Tri točke v nizu je nato dobil Bedene, nato pa v boju za izenačenje na 6:6 prišel v boljši položaj, a zadel žogico v mrežo. Ta je pristala v avtu za zmago Avstralca po dveh urah in 48 minutah igre.

Bedene še brez zmage na turnirjih ATP

Bedene je tako izpustil priložnost, da bi četrtič v karieri igral v finalu turnirjev ATP, kjer še ni zmagal. V Budimpešti ga je lani na zadnji stopnički ustavil Francoz Lucas Pouille, letos je prav tako na pesku izgubil finale v Buenos Airesu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu, leta 2015 na trdi podlagi v Indiji pa je klonil pred Švicarjem Stanom Wawrinko.

Nadal enajstič najboljši v Barceloni

Rafael Nadal tudi v Barceloni ni oddal niza. V finalu turnirja serije 500 je "kralj peska" premagal Stefanosa Cicipasa s 6:2 in 6:1. Španec je že enajstič dvignil pokal v katalonski prestolnici. Na peščeni podlagi ima že 401 zmago, dobil pa je 77. turnir v izjemni karieri. To je bila njegova tretja zaporedna zmaga v Barceloni. Vmes je v letih 2014 in 2015 slavil Japonec Kei Nišikori, predtem pa prav tako trikrat po vrsti tenisač z Majorke. Prvih petih zmag se je veselil med letoma 2005 in 2009.

Prvi teniški igralec sveta je na peščeni podlagi dobil 55. turnir. Pred tednom dni je prav tako enajstič osvojil Monte Carlo.

Zgodovinski dosežek Cicipasa

19-letni Cicipas se je s sobotno zmago v polfinalu proti Špancu Pablo Carrenu-Busti vpisal v grško teniško zgodovino. Pred njim je v finalu turnirjev ATP leta 1973 igral Nicholas Kalogeropulos, Cicipas pa bo v ponedeljek prvi Grk, ki bo uvrščen med prvih 50 tenisačev na svetu.

BARCELONA (M), finale

(2.794.220 evrov, pesek)

NADAL (ŠPA/1) - CICIPAS (GRČ)

6:2, 6:1

BUDIMPEŠTA (M), finale

(561.345 evrov, pesek)

Finale:

CECCHINATO (ITA) - MILLMAN (AVS)

7:5, 6:4



Polfinale:

MILLMAN (AVS) - BEDENE (SLO/5)

2:6, 7:6 (3), 7:6 (5)



CECCHINATO (ITA) - SEPPI (ITA/8)

5:7, 7:6, 6:3

CARIGRAD (Ž), finale

(250.000 am. dolarjev, pesek)

PARMENTIER (FRA) - HERCOG (SLO)

6:4, 3:6, 6:3

STUTTGART (Ž), finale

(816.000 am. dolarjev, pesek)

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - VANDEWEGHE (ZDA)

7:6 (2), 6:4

T. J.