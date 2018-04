Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Polona Hercog je na novi lestvici 62. igralka sveta. Foto: EPA Sorodne novice Hercogova izgubila zadnje štiri igre in klonila v finalu Dodaj v

Hercogova na lestvici WTA pridobila 13 mest

Bedene po izpadu v polfinalu zdaj 63.

30. april 2018 ob 11:07

Monte Carlo - MMC RTV SLO, STA

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je na najnovejši svetovni lestvici WTA po uvrstitvi v finale v Carigradu, kjer je sicer izgubila, pridobila 13 mest in je 62.

Vrh lestvice je ostal nespremenjen; na čelu je Romunka Simona Halep, druga je Danka Caroline Wozniacki, tretja pa Španka Garbine Muguruza. Druga najboljša Slovenka na lestvici je Dalila Jakupovič, ki je pridobila šest mest in je na 124. mestu.

Aljaž Bedene, ki je izgubil v polfinalu v Budimpešti, je na najnovejši svetovni lestvici ATP izgubil šest mest in je 63., ker je lani v madžarski prestolnici igral v finalu. Na vrhu ni sprememb, prvi je Španec Rafel Nadal, drugi Švicar Roger Federer, tretji pa Alexander Zverev iz Nemčije. Sedem mest je izgubil Blaž Kavčič, ki zaseda 138. mesto, Blaž Rola pa je 229. in je nazadoval kar za 59 mest.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 30. APRIL 1. (1) R. NADAL ŠPA 8.770 2. (2) R. FEDERER ŠVI 8.670 3. (3) A. ZVEREV NEM 5.195 4. (4) M. ČILIĆ HRV 4.985 5. (5) G. DIMITROV BLG 4.950 6. (6) J.-M. DEL POTRO ARG 4.470 7. (7) D. THIEM AVT 3.545 8. (8) K. ANDERSON JAR 3.390 9. (9) J. ISNER ZDA 3.125 10. (10) D. GOFFIN BEL 3.020 11. (11) P. CARRENO BUSTA ZDA 2.440 12. (12) N. ĐOKOVIĆ SRB 2.220 13. (13) S. QUERREY ZDA 2.220 14. (15) R. BAUTISTA AGUT ŠPA 2.175 15. (16) J. SOCK ZDA 2.155 ... 63. (57) A. BEDENE SLO 850 138. (131) B. KAVČIČ SLO 408 229. (170) B. ROLA SLO 250 LESTVICA WTA 30. APRIL 1. (1) S. HALEP ROM 8.055 2. (2) C. WOZNIACKI DAN 6.790 3. (3) G. MUGURUZA ŠPA 6.065 4. (4) E. SVITOLINA UKR 5.450 5. (5) J. OSTAPENKO LAT 5.382 6. (6) K. PLIŠKOVA ČEŠ 5.100 7. (7) C. GARCIA FRA 4.700 8. (8) V. WILLIAMS ZDA 4.276 9. (9) S. STEPHENS ZDA 3.939 10. (10) P. KVITOVA ČEŠ 3.271 11. (12) A. KERBER NEM 3.025 12. (11) J. GÖRGES NEM 2.980 13. (16) C. VANDEWEGHE ZDA 2.738 14. (13) M. KEYS ZDA 2.722 15. (14) D. KASATKINA RUS 2.570 ... 62. (75) P. HERCOG SLO 951 124. (130) D. JAKUPOVIĆ SLO 508 135. (136) T. ZIDANŠEK SLO 461

T. J.