Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Isaiah Thomas je dosegel 53 točk. Iz igre je metal 18/33, od tega 5/12 za tri točke. Zadel je 12 od 13 prostih metov. Foto: Reuters Golden State v letošnji končnici še ne pozna poraza. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Junaška predstava Isaiaha Thomasa

Golden State brez večjih težav do zmage nad Utahom

3. maj 2017 ob 08:18

Boston - MMC RTV SLO

Na 23. rojstni dan prejšnji mesec umrle sestre in z otečenimi ustnicami po večurni operaciji zoba je Isaiah Thomas dosegel 53 točk in košarkarje Bostona popeljal do zmage nad Washingtonom po podaljšku s 129:119.

Celticsi v polfinalu Vzhodne konference Lige NBA vodijo z 2:0. 28-letni branilec Bostona je komajda govoril dan po šesturnem kirurškem posegu, s katerim so mu namestili zob, ki ga je izgubil na prvi tekmi proti Wizardsom. Kljub temu ni niti pomislil, da bi izpustil tekmo.

"To je najmanj, kar bi lahko storil zanjo. Vedel sem, da me bodo, ko se bo začela tekma, soigralci in energija vodili do zmage," je povedal Thomas in zahlipal ob omembi sestre Chyne, ki je aprila umrla v prometni nesreči.

Thomas v ekskluzivnem klubu

To je bila res nepozabna predstava organizatorja igre Keltov. Thomas je 20 točk dosegel v zadnji četrtini in jih dodal še 9 v podaljšku, ki ga je Boston dobil s 15:5. S 53 točkami je le za točko zaostal za klubskim rekordom Johna Havlicka. Nazadnje je več točk (55) v končnici dosegel Alen Iverson leta 2003. Thomas je sedmi igralec v zgodovini, ki mu je v končnici uspelo doseči 53 ali več točk. V tem klubu se je pridružil Michaelu Jordanu (6-krat), Iversonu (2-krat), Charlesu Barkleyju, Havlicku, Jerryju Westu in Ricku Barryju.

"Kaj naj rečem? Ni se počutil dobro, imel je res težek dan. Na koncu je presegel 50 točk. Res izjemno," je Thomasa hvalil trener Brad Stevens, ki je Celticse popeljal do šeste zaporedne zmage v končnici.

40 točk in 13 podaj Johna Walla

Thomas je dobil strelski obračun z Johnom Wallom, ki je tekmo končal pri 40 točkah in 13 podajah. Na vprašanje, ali je bil že kdaj udeležen v takem dvoboju z nasprotnim organizatorjem igre, je Wall odgovoril: "Ne, nikoli."

Al Horford je prispeval 15 točk in 12 skokov, Avery Bradley in Jae Crowder sta vknjižila 14 točk. Pri Washingtonu, ki je prvo četrtino dobil za 13 in imel ob koncu rednega dela dva meta za zmago, je Marcin Gortat zbral 14 točk in 10 skokov.

Golden State vodil vso tekmo

Polfinalno serijo na Zahodu je zmagovito odprl Golden State, ki je proti Utahu vodil od začetka do konca in slavil s 106:94. Bojevniki, ki so nazadnje igrali 24. aprila, so utrujene Jazzerje odpravili brez večjih težav. Stephen Curry je v treh četrtinah dosegel 22 točk. Draymond Green je prispeval 17 točk, 8 skokov in 6 podaj.

"Teden brez tekme je kar dolga doba, malo se nam je poznalo. A fantje so hitro našli svoj ritem, prišli smo na igrišče in pokazali, kaj znamo," je dejal Green. Golden State je dosegel prvih devet točk na tekmi in ob polčasu vodil z 58:46. Utah se je pred zadnjo četrtino še držal ob rezultatu 84:73, a so jo bojevniki odprli z delnim izidom 8:0, ko je Utah zgrešil uvodnih šest metov.

VZHOD:

BOSTON (1) - WASHINGTON (4) (2:0)

129:119 (29:42, 35:25, 20:22, 30:25)

Thomas 53 (met iz igre: 18/33), Horford 15 in 12 skokov, Crowder 14, Rozier 12; Wall 40 in 13 podaj, Morris 16, Gortat 14 in 10 skokov, Porter Jr. 13.



ZAHOD:

GOLDEN STATE (1) - UTAH (5) (1:0)

106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)

Curry 22, Green in Durant po 17, Thompson 15, Pachulia 10; Gobert 13, Hayward 12 (met: 4/15), Johnson 11.

Sreda:

CLEVELAND (2) - TORONTO (3) (1:0)

S. ANTONIO (2) - HOUSTON (3) (0:1)

R. K.