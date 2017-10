Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jupp Heynckes že četrtič vodi Bayern. Med letoma 1987 in 1991 je osvojil dva naslova nemškega prvaka, drugič se je na klop nemških prvakov usedel na kratko kot začasni trener, nasledil je nepriljubljenega Jürgena Klinsmanna konec aprila 2009, nazadnje pa je med letoma 2011 in 2013 imel izjemno uspešno obdobje. Trojna krona je največju uspeh v 117-letni zgodovini kluba. Foto: Reuters Thiago Alcantara in Joshua Kimmich sta potrdila zmago Bayerna v drugem polčasu. Foto: Reuters Dodaj v

Heynckes hitro prebudil Bavarce - "petarda" v mreži Freiburga

Leipzig gostuje v Dortmundu

14. oktober 2017 ob 18:14

München - MMC RTV SLO

Jupp Heynckes se je zelo uspešno vrnil na klop Bayerna. V 8. krogu Bundeslige je bil Freiburg nemočen na Allianz Areni (5:0).

72-letni strokovnjak je še četrtič prevzel mesto glavnega trenerja v Münchnu, potem ko je pred štirimi leti in pol odšel v pokoj po trojni kroni v sezoni 2012/13. Navijači so ga navdušeno pozdravili, ko je prišel na stadion v sončnem vremenu in očitno mu je že v prvem tednu uspelo prebuditi ekipo, ki je na začetku sezone delovala razglašeno.

Heynckes je Javija Martineza postavil na mesto zadnjega vezista, kjer je blestel v njegovem prejšnjem mandatu. Do decembra bo manjkal Frank Ribery, vratar Manuel Neuer pa naj bi se vrnil šele v spomladanskem delu.

Kapetan Schuster zatresel lastno mrežo

Prvo veliko priložnost so imeli gostje. Ryan Kent se je v 6. minuti znašel sam pred Svenom Ulreichom, ki pa je žogo z nogo odbil. V 8. minuti je David Alaba z leve strani podal pred vrata, kjer je kapetan Freiburga Julian Schuster preusmeril žogo v lastno mrežo, ko je skušal posredovati pred Thomasom Müllerjem. V nadaljevanju so imeli Bavarci veliko premoč. Tri minute pred odmorom je strel Arjena Robbna vratar Alexander Schwolow še uspel odbiti, Kinglsey Coman pa je žogo z glavo poslal pod prečko za 2:0.

Mojstrovina Kimmicha s peto

V 62. minuti se je sodnik Frank Willenborg odločil za enajstmetrovko, branilec Caglar Söyüncü naj bi se v kazenskem prostoru žoge dotaknil z roko. Posredoval je videosodnik in najstrožje kazni upravičeno ni bilo. Le minuti zatem je Mats Hummels našel Thiaga, ki je z 20 metrov z desno nogo lepo zavrtinčil tik ob vratnici v mrežo.

Četrt ure pred koncem je nesrečni Söyüncü izgubil žogo pred svojimi vrati, Müller jo je podaljšal do Roberta Lewandowskega. Poljak takih priložnosti ne zapravlja. V sodnikovem dosatku je Coman z desne strani podal pred vrata, kjer je Joshua Kimmich s peto mojstrsko preusmeril žogo v mrežo.

"Don Jupp" (še) ni zadovoljen

"Zdaj moramo nadgraditi to zmago. V naslednjih tednih nas čakajo precej težje tekme. Niti slučajno še vse ne deluje perfektno, čaka nas še veliko dela," je pojasnil Heynckes, ki pričakuje še boljšo predstavo v sredo na tekmi Lige prvakov proti Celticu.

8. krog:

STUTTGART - KÖLN 2:1 (1:0)

Donis 38., Akolo 94.; Heintz 77.

Maroh (Köln) je sedel na klopi.



BAYERN - FREIBURG 5:0 (2:0)

Schuster 8./ag, Coman 42., Thiago 63., Lewandowski 75., Kimmich 94.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng (82./Süle), Hummels, Alaba, Javi Martinez (70./Rudy), Thiago, Robben, Müller (78./Tolisso), Coman, Lewandowski.

Freiburg: Schwolow, Lienhart, Schuster, Söyüncü, Stenzel, Günter, Höfler, Frantz (71./Ravet), Haberer, Kent (66./Petersen), Niederlechner (76./Terrazzino).

Sodnik: Frank Willenborg

HOFFENHEIM - AUGSBURG 2:2 (0:0)

Hubner 52., Uth 85.; Gregoritsch 75., Vogt 90./ag

HERTHA - SCHALKE 0:2 (0:0)

Goretzka 54., Burgstaller 78.

RK: Haraguči 44./Hertha

MAINZ - HAMBURGER SV 3:2 (1:1)

Maxim 2., Bell 52., Latza 58.; Walace 9., Salihović 92./11-m

HANNOVER - EINTRACHT 1:2 (1:1)

Sane 36.; Haller 10., Rebić 90.

Danes ob 18.30:

BORUSSIA (D) - RB LEIPZIG -:- (1:2)

Aubameyang 4.; Sabitzer 10., Poulsen 25.

Borussia (D): Bürki, Toljan, Sokratis, Toprak, Zagadou, Sahin, Castro, Götze, Jarmolenko, Philipp, Aubameyang.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg, Kampl, Keita, Sabitzer, Bruma, Poulsen, Augustin.

Sodnik: Deniz Aytekin

Nedelja ob 15.30:

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG



Ob 18.00:

WERDER - BORUSSIA (M)

Lestvica: BORUSSIA (D) 7 6 1 0 21:2 19 BAYERN 8 5 2 1 21:7 17 HOFFENHEIM 8 4 3 1 15:10 15 LEIPZIG 7 4 1 2 12:8 13 SCHALKE 8 4 1 3 10:9 13 EINTRACHT 8 4 1 3 8:7 13 AUGSBURG 8 3 3 2 11:8 12 HANNOVER 8 3 3 2 8:6 12 BORUSSIA (M) 7 3 2 2 10:12 11 MAINZ 8 3 1 4 10:13 10 STUTTGART 8 3 1 4 6:10 10 HERTHA 8 2 3 3 8:10 9 BAYER LEVERKUSEN 7 2 2 3 13:11 8 WOLFSBURG 7 1 4 2 6:9 7 HAMBURGER SV 8 2 1 5 6:14 7 FREIBURG 8 1 4 3 5:16 7 WERDER 7 0 4 3 3:7 4 KÖLN 8 0 1 7 3:17 1

A. G.