Heynckes: Izgovorov ne bom iskal pri sodnikih, sami smo krivi za napaki

2. maj 2018 ob 10:50

"Brez trpljenja ne gre, v finale se pride le tako. Res je, da to ni dobro za srce," je po uvrstitvi v finale Lige prvakov, kjer bo Real Madrid naskakoval tretji zaporedni naslov, povedal Zinedine Zidane.

Kraljevi klub je v polfinalu izločil Bayern. Tako kot lani, ko so Bavarce ugnali v četrtfinalu, so Madridčani na prvi tekmi v Münchnu slavili z 2:1. Lani je nato nemški prvak izničil zaostanek in je odločil podaljšek, kjer je Real dosegel dva gola iz prepovedanega položaja in zmagal s 4:2. Letos je povratno tekmo rekorder po številu evropskih naslovov dobil z 2:2, a znova ni šlo brez spornih odločitev. Tik pred odmorom je po podaji Joshue Kimmicha, ki je na obeh tekmah zatresel madridsko mrežo, Marcelo z roko odbil žogo na črti kazenskega prostora, a sodnik Cüneyt Cakir ni pokazal na belo točko. Brazilski bočni branilec pri Realu je po tekmi priznal: "Mislim, da je bila to enajstmetrovka, saj sem igral z roko. Sodniki se kdaj zmotijo v našo korist oz. obratno. To ni bilo odločilno."

Tudi sicer je imel Bayern kar nekaj zrelih priložnosti. Bavarci so bili na obeh tekmah nevarnejši, vendar pa je predvsem na povratni blestel vratar Reala Keylor Navas. Razmerje v strelih je bilo 20:9, v poskusih na gol 8:3, vse v korist Bayerna, ki je imel tudi večjo posest na obeh tekmah – 59-odstotno na prvi in 56-odstotno na drugi. "Bayern je igral fantastično. Trpeli smo večino tekme, zato sem še toliko bolj zadovoljen, da smo se uvrstili v finale. Obe ekipi sta se borili vso tekmo. Brez trpljenja ne gre, v finale se pride le tako. Res je, da to ni dobro za srce," je povedal trener Reala Zidane.

"Bayern ima zelo močno ekipo. V zadnjih letih so vseskozi med najboljšimi v Evropi. Po porazu na prvi tekmi so vse vložili v to tekmo in seveda nam ni bilo lahko," je o tekmi dejal kapetan Reala Sergio Ramos, Toni Kroos, ki je v Madrid prišel prav iz münchenskega velikana, in pristavil: "Bili smo učinkovitejša ekipa in napake Bayerna smo kaznovali. Prikazali smo boljšo igro kot v Münchnu. Imeli smo premajhno posest žoge in veliko smo pretekli. To se nam je na koncu tekme kar poznalo, saj nismo več izvedli protinapadov, ki so sicer naša specialnost. Imamo še veliko rezerve za finale." Real bo v Kijevu, kjer bo finalna tekma 26. maja, lovil že 13. naslov.

"Na obeh tekmah smo jim podarili en zadetek"

Tudi bavarski trener Jupp Heynckes, ki je na vrh Evrope popeljal tako Real kot Bayern, je izpostavil izvrstnega Navasa: "Seveda smo vsi zelo razočarani. V zadnjih letih Bayern ni prikazal tako dobre igre. To je bila ena naših najboljših tekem. Na obeh tekmah smo jim podarili en zadetek, in to je bilo odločilno. Na tako visoki ravni si takih napak ne smemo privoščiti. Tudi tokrat smo imeli precej več priložnosti, vratar Navas se je zares izkazal in bil je najboljši igralec Reala. Če pogledamo vseh 180 minut, smo bili boljša ekipa. Zaslužili bi si nastop v finalu."

Nemški strokovnjak, ki je četrto sezono vodil ekipo v Ligi prvakov in se mu prvič ni uspelo prebiti v finale, si je v mešani coni ogledal posnetek Marcelove roke: "Seveda je to čista enajstmetrovka. Sami smo si krivi, da smo naredili dve veliki napaki in ne bom iskal izgovorov pri sodnikih. Niso krivi, da smo ostali brez finala." Haynckes je imel v mislih dve veliki napaki, ki so jih njegovi varovanci naredili na obeh tekmah, po katerih je Real povedel z 2:1. Nespretnost Rafinhe je na Allianz Areni v drugem polčasu v protinapadu kaznovan Marco Asensio, slabo podajo Corentina Tolissoja Svenu Ulreichu in nato njegovo veliko napako pa je na Santiago Bernabeuu izkoristil Karim Benzema.

"Potrebovali bomo nekaj dni, da se poberemo"

Na trenutke je bil Real videti precej nemočen, a poti do gola Bavarci kljub dobri igri niso našli. "To je bila naša najboljša tekma v zadnjih petih letih. Na praznik dela smo res garali in najboljša ekipa v Evropi v zadnjih letih je bila tik pred izpadom. Svetovna javnost je videla našo odlično predstavo in tudi veliko smolo, ki smo jo imeli," je po tekmi razlagal legendarni nogometaš Bayerna Karl Heinz Rummenigge, ki je zdaj predsednik upravnega odbora.

"V kazenskem prostoru Reala je bilo vseskozi vroče. Ne morem verjeti, da smo zadeli le dvakrat. Real vsekakor ni v najboljši formi, zelo je bil ranljiv, a ni si privoščil nobene napake. Manjkali so Neuer, Boateng, Vidal, Robben in Coman, a smo vseeno prikazali odlično igro. Tudi v naslednji sezoni bomo igrali pomembno vlogo v Ligi prvakov," je njegove besede podkrepil zanesljivi branilec Mats Hummels, Thomas Müller pa je razočaran dodal: "To je bila zares izjemna tekma. Vložili smo vso energijo. Zapravili smo zares lepo priložnost za finale, ki se nam izmika že pet let. Že na prvi tekmi smo naredili veliko napako, tokrat pa še večjo. V polfinalu se to ne sme dogajati. Zdaj bomo potrebovali kar nekaj dni, da se poberemo."

