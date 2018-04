Heynckes: Kaj nam je manjkalo? Nismo zadeli.

Odmevi po prvi polfinalni tekmi Lige prvakov v Münchnu

26. april 2018 ob 10:19

München

"Imeli smo toliko priložnosti, da je vse skupaj že kar malce čudno," je po porazu na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov proti Realu iz Madrida (1:2) dejal trener Bayerna Jupp Heynckes.

Kraljevi klub, ki si letos prizadeva tretjič zapored pokoriti nogometno Evropo, je bil na Allianz Areni v obrambi precej neprepričljiv, v napadu pa sta Marcelo in Marco Asensio poskrbela za preobrat po vodilnem zadetku Joshue Kimmicha in zmago na vročem gostovanju v Münchnu.

Bavarci, ki so tekmo začeli brez poškodovanega Davida Alabe, zelo hitro so ostali še brez Arjena Robbna, so zapravili kopico priložnosti, Franck Ribery in Robert Lewandowski nista imela svojega (strelskega) večera. Zdaj bodo morali na povratnem obračunu mrežo Keylorja Navasa zatresti vsaj dvakrat, če želijo nasprotniku preprečiti še četrto uvrstitev v finale v zadnjih petih sezonah.

Marcelo lahko kadar koli odloči tekmo

Madridčani so strup za Bayern, saj so dobili zadnjih šest medsebojnih obračunov v Ligi prvakov, v Münchnu so v tem tekmovanju dosegli tudi jubilejno 150. zmago. "Z rezultatom smo zelo zadovoljni, čeprav smo imeli v uvodnih minutah tekme ogromno preglavic. Obračuna še zdaleč ni konec, veliko je možnosti za Bayernovo zmago v Madridu. A mi smo veseli, da smo zmagali v Münchnu," je takoj po tekmi dejal trener Reala Zinedine Zidane. 45-letnemu Francozu je vidno odleglo, ko je v zaključku prvega polčasa Marcelo z roba kazenskega prostora izid izenačil na 1:1. "Vesel sem, da Marcelo igra za nas. Tu ne gre le za njegov zadetek, ogromno dela postori v obrambi. V vsakem trenutku lahko odloči tekmo," je povedal Zizou.

Zidane se noče znajti v zagati

Španski velikan je v četrtfinalu na prvi tekmi prav tako slavil v gosteh, Juventus je v Torinu premagal s kar 3:0 in zdelo se je, da bo razmeroma mirno napredoval v polfinale. A stara dama je imela na Santiagu Bernabeuu drugačne načrte, skupni izid je izenačila na 3:3, šele Cristiano Ronaldo je globoko v sodnikovem dodatku rednega dela srečanja z bele točke zadel za polfinale. "Na povratni tekmi se bomo morali še precej potruditi, vemo, da še ni konec. Zavedamo se, da dvoboja ne more biti konec že po prvi tekmi. Po izkušnji z Juventusom nam je povsem jasno, da bomo morali povratni obračun tokrat proti Bayernu odigrati drugače, sicer se bomo znašli v hudi zagati," je še povedal Zidane.

Asensio: Trpeli smo

Marcelo je ob izteku prvega polčasa natančno zadel z roba kazenskega prostora, vodstvo je v nadaljevanju podvojil Asensio, ki je po bliskovitem protinapadu z levico matiral nemočnega Svena Ulreicha. Mrežo je sicer mojstrsko zatresel tudi Ronaldo, a si je po mnenju sodnikov pri ustavljanju žoge pomagal z roko, zaradi česar so zadetek razveljavili. "Pred tekmo smo vedeli, da je zelo pomembno doseči zadetek v gosteh, najpomembnejša pa je zmaga. Trpeli smo, vendar nam je uspelo izkoristiti ponujene priložnosti, domov prinašamo pomembno prednost," je sedmi sili poudaril Asensio, po mnenju soigralca Sergia Ramosa eden izmed ključnih členov Realove zasedbe.

Heynckes: Podarili smo jim oba zadetka

Pri Bayernu po porazu, razumljivo, niso mogli skriti razočaranja. Trener Jupp Heynckes je bil nezadovoljen nad številnimi napakami v vezni liniji in v obrambi, še bolj so ga zmotile neizkoriščene priložnosti v napadu. "Kaj nam je manjkalo? Nismo zadeli. Težko je bilo že, ko smo izgubili Robbna in Boatenga, potem pa smo tik pred odmorom neumno podarili izenačujoči zadetek. Pravzaprav smo oba zadetka na nocojšnji tekmi podarili nasprotniku," je bil besen Heynckes, ki je obe ekipi popeljal do naslova evropskega prvaka - Bayern leta 2013 in Real leta 1998.

Toliko priložnosti, da je bilo že čudno

"Na takšni ravni si ne smeš privoščiti takšnih napak, v napadu pa moraš izkoristiti ponujene priložnosti," je nadaljeval 72-letnik. "Imeli smo toliko priložnosti, da je vse skupaj že kar malce čudno. Še nikoli nisem doživel, da bi imeli toliko priložnosti na polfinalni tekmi Lige prvakov, še posebej proti ekipi, kakršno ima Real Madrid. Preprosto nismo bili dovolj zbrani." Bayern je na Navasova vrata sprožil 13 strelov, od katerih jih je pet romalo v okvir vrat, štirje streli so zleteli mimo, prav toliko jih je Realova obramba ustavila. "Če bi danes zmagali s 5:2, se Real ne bi mogel prav nič pritoževati," je povedal Bayernov branilec Niklas Süle.

Müller optimizem črpa iz prejšnje sezone

Kapetan Bavarcev Thomas Müller objokuje zapravljene priložnosti, a optimizem črpa iz lanske sezone, ko jim je proti Realu uspelo izničiti zaostanek z 2:1. "Danes smo bili preveč naivni. Zapravili smo preveč priložnosti, na odmor smo odšli z rezultatom 1:1, ki pa se je v drugem polčasu zelo hitro spremenil v vodstvo tekmeca. Izid bi bil lahko danes precej drugačen. Lani smo lahko videli, kaj vse je mogoče v Madridu, ko smo izničili Realovo prednost. To nam daje upanje," je povedal Muller. Strelec edinega Bayernovega zadetka Kimmich pa je še dodal: "Res škoda, da se je Robben poškodoval tako zgodaj. Je ključen igralec, ki s svojo prisotnostjo na zelenici ustvarja priložnosti za druge, tudi zame."

Časa za objokovanje zapravljenih priložnosti Bavarci nimajo, saj je povratni obračun v Madridu že 1. maja. Predtem bavarskega velikana čaka še sobotni prvenstveni obračun proti Eintrachtu iz Frankfurta, Real bo na Bernabeuu isti dan gostil Leganes.

