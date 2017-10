Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Heynckes bo naslednjo sredo vodil Bayern proti Celticu. Postal bo najstarejši trener v zgodovini Lige prvakov. Foto: Reuters Predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge, športni direktor Hasan Salihamidžić in predsednik Uli Hoeness so zelo zadovoljni. Vsi so želeli Heynckesa na klopi. Foto: Reuters Sorodne novice Bayern uradno potrdil - vrača se stari lisjak Heynckes Dodaj v

Heynckes že zavihal rokave: Postavil bom pravo hierarhijo v moštvu

V soboto na Allianz Areno prihaja Freiburg

9. oktober 2017 ob 18:41

München - MMC RTV SLO

Jupp Heynckes je prvič po 4. juniju 2013 znova sedel v novinarskem salonu na Allianz Areni. Pred štirimi leti in pol je prejemal čestitke po trojni kroni Bayerna, zdaj pa bo moral zavihati rokave v reševanju bavarskega velikana.

Popoldne je že vodil prvi trening na Säbener Strasse, znova ima ob sebi pomočnika Petra Hermanna in Hermanna Gerlanda. Bavarci so slabo začeli letošnjo sezono in Carlo Ancelotti je moral oditi že 28. septembra po porazu v Parizu z 0:3.

"Ancelottija poznam že dolgo časa. On je pravi gospod, zelo ga spoštujem. Včasih se nekateri trenerji ne znajdejo v določenem okolju, vsekakor pa gre za izjemnega strokovnjaka. Zavedam se, da igralci potrebujejo pravega vodjo. Postavil bom pravo hierarhijo v moštvu. Kemija v ekipi mora biti prava," je poudaril eden izmed najboljših napadalcev v Bundesligi v sedemdesetih letih. Rodil se je v Mönchengladbachu in pri Borussii je tudi postal prava ikona. Na 308 prvenstvenih tekmah je dosegel 218 zadetkov.

"Leta 2013 sem bil trdno odločen, da je moje trenerske kariere konec, da ne bom več vodil nobene ekipe. Toda po pogovorih z vodstvom kluba sem se odločil za vrnitev za določen čas. Vesel sem, da imam takšen izziv. Vem, česa je moštvo sposobno, zato mislim, da ga lahko spet pripeljem na pot uspehov," je pojasnil "Don Jupp", ki je na klopi Bayerna po natančno 1588 dneh.

Nogometa ne morejo na novo iznajti

"Ne gre zame, gre predvsem za Bayern. Vezi se nikoli niso skrhale, klubu se lahko zahvalim za skok na mednarodno sceno," je še dodal in zavrnil očitke, da je pri 72 letih prestar za sodoben nogomet: "Nogometne igre ne morejo na novo iznajti".

"Zelo sem užival v pokoju. Prav ničesar nisem pogrešal. Veliko sem delal na vrtu, tudi kondicijo imam, saj sem tekel s psom," je bil zelo dobro razpoložen Heynckes, ki je kar 52 minut odgovarjal na številna vprašanja sedme sile. Prvič je Bavarce vodil med letoma 1987 in 1991, potem 2009 in še med letoma 2011 in 2013, zdaj pa bo ekipo vodil do konca sezone.

Hoeness znova stavi na najboljšega prijatelja

"Zelo se veselim, da je moj najboljši prijatelj znova tukaj," je bil nasmejan predsednik Uli Hoeness, ki je tokrat imel zadnjo besedo. Ne zagovarja tujih trenerjev, še posebej Louis van Gaal je bil trn v njegovi peti.

Debitiral bo proti Freiburgu

Heynckes bo debitiral v soboto ob 15.30, ko na Allianz Areno prihaja Freiburg, sledi pa izjemno pomembna tekma Lige prvakov proti Celticu.

8. krog, petek ob 20.30:

STUTTGART - KÖLN



Sobota ob 15.30:

BAYERN - FREIBURG

HOFFENHEIM - AUGSBURG

HERTHA - SCHALKE

MAINZ - HAMBURGER SV

HANNOVER - EINTRACHT

Ob 18.30:

BORUSSIA (D) - RB LEIPZIG



Nedelja ob 15.30:

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG

Ob 18.00:

WERDER - BORUSSIA (M)

Lestvica: BORUSSIA (D) 7 6 1 0 21:2 19 BAYERN 7 4 2 1 16:7 14 HOFFENHEIM 7 4 2 1 13:8 14 LEIPZIG 7 4 1 2 12:8 13 HANNOVER 7 3 3 1 7:4 12 AUGSBURG 7 3 2 2 9:6 11 BORUSSIA (M) 7 3 2 2 10:12 11 EINTRACHT 7 3 1 3 6:6 10 SCHALKE 7 3 1 3 8:9 10 HERTHA 7 2 3 2 8:8 9 BAYER LEVERKUSEN 7 2 2 3 13:11 8 WOLFSBURG 7 1 4 2 6:9 7 MAINZ 7 2 1 4 7:11 7 STUTTGART 7 2 1 4 4:9 7 FREIBURG 7 1 4 2 5:11 7 HAMBURGER SV 7 2 1 4 4:11 7 WERDER 7 0 4 3 3:7 4 KÖLN 7 0 1 6 2:15 1

A. G.