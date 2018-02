Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Mario Hezonja je bil najboljši strelec Orlanda v Miamiju. Foto: Reuters Ne posvečam veliko pozornosti svoji igri, saj vem, česa sem sposoben. Dokler zmagujemo, sem vesel, da lahko pomagam soigralcem. Mario Hezonja Josh Richardson je dosegel 20 točk. Foto: Reuters Bojan Bogdanović je bil z 29 točkami najbolj razpoloženi igralec Indiane, ki pa je morala na koncu vseeno priznati premoč Washingtonu. Foto: Reuters Kemba Walker ni mogel preprečiti poraza Charlotta v Denverju. Foto: Reuters Dodaj v

Hezonja prvi strelec Orlanda ob zmagi v Miamiju

Griffin popeljal Detroit do zmage nad Portlandom

6. februar 2018 ob 07:38

Miami

Košarkarji Miamija so v Ligi NBA v noči s ponedeljka na torek izgubili četrtič zapored. Tokrat je bil v gosteh boljši Orlando s 111:109.

Prvi strelec gostov je bil hrvaški reprezentant Mario Hezonja, ki je priložnost v začetni peterki dobil namesto poškodovanega Aarona Gordona. Najboljši strelec Orlanda je zaradi poškodbe izpustil četrto zaporedno tekmo.

Zaupanje svojega trenerja Franka Vogla je povrnil z zelo dobro predstavo, dosegel je 20 točk, iz igre je metal 7/14 (4/9 za tri), bil je najboljši strelec svoje ekipe. "Ne posvečam veliko pozornosti svoji igri, saj vem, česa sem sposoben. Dokler zmagujemo, sem vesel, da lahko pomagam soigralcem," je po tekmi dejal 22-letnik iz Dubrovnika.

Miami v končnici brez koša

Miami je tekmo začel dobro, v prvem polčasu je tako rekoč vodil ves čas, najvišja prednost je znašala 12 točk, ki pa so jo gostje do odmora stopili na -1, Jonathon Simmons je sekundo pred koncem polčasa zadel trojko za 60:59. V nadaljevanju je Orlandu uspel delni izid 20:6, po košu D.J. Augustina so dobrih osem minut pred koncem povedli za 14 točk, a so se gostitelji vrnili in s košem Josha Richardsona slabe tri minute pred zadnjo sireno rednega dela izid izenačili na 109. Sledila je napeta končnica, v kateri Miami ni dosegel niti točke, obračun pa je z zabijanjem odločil Simmons.

Dragić se je ustavil pri 13 točkah

"Težko je pojasniti, kaj se je zgodilo v tretji četrtini. V prvi in zadnji četrtini mi je bila borba mojih varovancev všeč. Res ne vem, zakaj je naša igra tako padla v tretji četrtini," je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra. Goran Dragić je ob porazu svoje ekipe v 36 minutah dosegel 13 točk (met iz igre 5/13), zbral je 9 skokov in 7 podaj, izgubil je štiri žoge.

Liga NBA, tekme 5. februarja:

DETROIT - PORTLAND 111:91

Griffin 21, Drummond 17 (17 skokov); Lillard 20.



INDIANA - WASHINGTON 102:111

Bogdanović 29; Beal 21, Oubre jr. 15.



MIAMI - ORLANDO 109:111

Richardson 20 ... Dragić 13 (met iz igre 5/13), 9 skokov, 7 podaj in 4 izgubljene žoge v 36 minutah; Hezonja 20, Simmons in Augustin po 16.



NEW ORLEANS - UTAH 109:133

Holiday 29; Hood 30, Rubio 20 (11 podaj).

DENVER - CHARLOTTE 121:104

Harris 27, Barton in Murray po 18; Walker 20.



SACRAMENTO - CHICAGO 104:98

Bogdanović 15, Hill 14; LaVine 27.



LA CLIPPERS - DALLAS 104:101

Gallinari 28, Harris 19; Matthews 23.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 54 39 15 72,2 TORONTO RAPTORS 52 36 16 69,2 CLEVELAND CAVALIERS 51 30 21 58,8 WASHINGTON WIZARDS 53 31 22 58,5 MILWAUKEE BUCKS 52 29 23 55,8 INDIANA PACERS 55 30 25 54,5 MIAMI HEAT 54 29 25 53,7 PHILADELPHIA 76ERS 50 25 25 50,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 52 26 26 50,0 CHARLOTTE HORNETS 53 23 30 43,4 NEW YORK KNICKS 54 23 31 42,6 BROOKLYN NETS 54 19 35 35,2 CHICAGO BULLS 53 18 35 34,0 ORLANDO MAGIC 52 16 36 30,8 ATLANTA HAWKS 53 16 37 30,2

Zahodna konferenca:

GOLDEN STATE WARRIORS 53 41 12 77,4 HOUSTON ROCKETS 51 38 13 74,5 SAN ANTONIO SPURS 55 34 21 61,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 56 34 22 60,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 54 30 24 55,6 DENVER NUGGETS 54 29 25 53,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 54 29 25 53,7 NEW ORLEANS PELICANS 53 28 25 52,8 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 52 27 25 51,9 UTAH JAZZ 53 25 28 47,2 LOS ANGELES LAKERS 52 21 31 40,4 MEMPHIS GRIZZLIES 52 18 34 34,6 PHOENIX SUNS 54 18 36 33,3 SACRAMENTO KINGS 53 17 36 32,1 DALLAS MAVERICKS 54 17 37 31,5

Tekme 6. februarja:

ORLANDO - CLEVELAND

TORONTO - BOSTON

ATLANTA - MEMPHIS

BROOKLYN - HOUSTON

NEW YORK - MILWAUKEE

PHILADELPHIA - WASHINGTON

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - PHOENIX

