Higuain in Dybala zrežirala preobrat na Wembleyju - Juventus v četrtfinalu

Tudi Manchester City med osem

7. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 22:39

London - MMC RTV SLO

Juventus je bil po uri igre na Wembleyju v izgubljenem položaju, sprožil ni niti enega strela v okvir vrat. V razmiku treh minut so Torinčani zadeli dvakrat in na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov izločili Tottenham (1:2).

Prva tekma v Torinu se je končala z remijem (2:2) in tudi na razprodanem Wembleyju so bili gostitelji v prvem polčasu precej boljši. Trener Massimiliano Allegri je po uri igre z dvema menjavama vnesel novo svežino in stara dama je prišla do preobrata, zadela sta Gonzalo Higuain in Paulo Dybala.

Udaren uvod Tottenhama

Gostitelji, ki bi jim zadostoval remi brez golov, niti slučajno niso taktizirali. Že v 3. minuti je Heung-Min Son nevarno zapretil, a je bil Gianluigi Buffon zbran. V 13. minuti je Giorgio Chiellini v kazenskem prostoru padel in žogo odbil z roko, a sodnik Szymon Marciniak ni pokazal na belo točko. Po četrt ure igre je Harry Kane že švignil mimo Buffona, a je nato iz težkega položaja zatresel zunanji del mreže.

V 17. minuti je Jan Vertonghen v kazenskem prostoru podrl Douglasa Costa. Poljski sodnik Marciniak se ni odločil za najstrožjo kazen, čeprav je Vertonghen zadel gleženj Brazilca, niti slučajno pa ne žoge. Velika napaka delivca pravice.

Heung-Min Son je imel precej sreče

Stara dama ni našla prave igre. Šest minut pred odmorom je Kieran Trippier z desne strani podal pred vrata, kjer so branilci gostov pozabili na Sona. 25-letni Korejec je želel streljati z desno nogo, a si je žogo poslal v levico, odbila se je med Buffonom in Chlellinijem v mrežo.

Higuain in Dybala šokirala gostitelje

V uvodu drugega polčasa pravih priložnosti ni bilo, še naprej je bil boljši Tottenham, Juventus pa ni imel pravih idej. V 64. minuti je rezervist Stephan Lichtsteiner prodrl po desni strani in podal v kazenski prostor. Sami Khedira je z glavo podaljšal žogo pred vrata, kjer jo je Higuain iz bližine zabil v mrežo. Torinčani so dobili silovit zalet in takoj so krenili v napad po drugi zadetek. V 67. minuti Higuain z izjemno podajo v prazen prostor zaposlil Dybalo, ki je stekel sam proti vratom in z desno nogo matiral Huga Llorisa.

Angleži so nato močno pritisnili, italijanski prvaki pa se povlekli pred kazenski prostor. Son je v 83. minuti le za malo zgrešil vrata, v zadnji minuti pa so gostitelji zatresli vratnico s strelom Kana z glavo. Žoga se je odbila na golovo črto, nato pa jop je odbila Andrea Barzagli. Tudi tri minute sodnikovega dodatka niso prinesle spremembe izida in veliko slavje Buffona in soigralcev se je začelo.

Chiellini: Vseskozi smo verjeli v napredovanje

"To je bil res neverjeten večer. Zelo težka tekma je bila. Vseskozi smo verjeli v napredovanje. Med odmorom smo se zmenili, da moramo ostati mirni. Vedeli smo, da bo prišla priložnost in izkoristili smo že prvo. Imamo zelo izkušeno ekipo, vsako leto smo boljši v teh izločilnih bojih," je pojasnil branilec Giorgio Chiellini.



Pochettino: Razočaranje je ogromno

"Izpadli smo zaradi dveh velikih napak, ko smo prejeli dva zadetka v treh minutah. Zaslužili smo si precej več, če seštejemo obe tekmi skupaj. Tudi tokrat smo bili za razred boljši vse do izenačenja na 1:1. Prevladovali smo večji del tekme in razočaranje je seveda ogromno. Vseeno sem ponosen na vloženo delo in upam, da bomo tudi v naslednji sezoni igrali med evropsko elito," je povedal trener Tottenhama Mauricio Pochettino.

Zmaga Basla v Manchestru

V Manchestru je bil potnik v četrtfinale znan že po prvi tekmi. Manchester City je v Baslu zmagal kar s 4:0. Švicarji so na stadionu Etihad prikazali zelo dobro igro in se veselili prestižne zmage (1:2).

Vodilna ekipa Premier lige je hitro povedla, v 8. minuti je po podaji Bernarda Silve žogo v prazno mrežo potisnil Gabriel Jesus. Basel je izenačil v 17. minuti, potem ko je odbito žogo v mrežo pospravil Mohamed Elyounoussi.

Izbranci Pepa Guardiole se niso pretirano naprezali, saj so imeli ogromno prednost v skupnem seštevku. V 72. minuti je odločil Michael Lang, ki je po Elyounoussijevi podaji zadel iz bližine z desne strani.

Osmina finala, povratne tekme:

Tottenham - JUVENTUS 1:2 (1:0) 2:2

84.010; Son 39.; Higuain 64., Dybala 67.



Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen , Davies, Dier ( 74./Lamela), Dembele , Eriksen, Alli ( 86./Llorente), Son, Kane.

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia ( 61./Lichtsteiner), Chiellini , Alex Sandro , Pjanić , Khedira, Matuidi ( 60./Asamoah), Dybala, Douglas Costa, Higuain ( 83./Sturaro).

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



MANCHESTER CITY - Basel 1:2 (1:1) 4:0

49.411; Gabriel Jesus 8.; Elyounoussi 17., Lang 72.

Man. City: Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinčenko, Toure, Gündogan ( 66./Diaz), Foden ( 89./Adarabioyo), Bernardo Silva, Gabriel Jesus , Sane.

Basel: Vaclik, Suchy, F. Frei, Lacroix , Serey Die, Zuffi, Lang, Blas Riveros, Bua ( 68./Stocker), Elyounoussi, Oberlin ( 74./van Wolfwinkel).

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)

Odigrano v torek:

Paris SG - REAL MADRID 1:2 (0:0) 1:3

Cavani 71.; Ronaldo 52., Casemiro 80.

RK: Verratti 66./PSG



LIVERPOOL - Porto 0:0 5:0

Torek, 13. marca, ob 20.45:

MANCHESTER UNITED - SEVILLA 0:0



ROMA - ŠAHTAR 1:2



Sreda, 14. marca, ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - BAYERN 0:5



Ob 20.45:

BARCELONA - CHELSEA 1:1

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb četrtfinala bo 16. marca.





A. G.