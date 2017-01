Hintermann presenetljiv zmagovalec kombinacije v Wengnu

Od Slovencev najboljši Čater

13. januar 2017 ob 10:15,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 15:00

Wengen - MMC RTV SLO

Švicar Niels Hintermann je presenetljivo dobil tekmo alpske kombinacije za svetovni pokal v Wengnu. Martin Čater je osvojil deveto mesto.

Po slalomskem delu imela Slovenija za smuk štiri Slovence v finalu. Tik pod vrh se je zavihtel Štefan Hadalin, ki je za vodilnim J. Murisierjem zaostal zgolj za 17 stotink sekunde. Martin Čater je bil deveti (+1,62), Klemen Kosi 20. (+2,97), Tilen Debelak pa 21. (+3,12). Miha Hrobat in Boštjan Kline sta odstopila.

V finalu je imelo najboljše pogoje beli strmini prvih deset tekmovalcev, nato se je sneženje močno okrepilo in upočasnilo progo, zaradi česar najboljši posamezniki po slalomu, kljub precejšnji prednosti, niso imeli niti najmanjših možnosti za zmago. Od Slovencev se je najbolje odrezal Čater, ki je bil deveti. To je njegova daleč najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

Jansrud in Janka nemočna

Smukaški sta najbolje izkoristila Francoz Maxence Muzaton in Švicar Niels Hintermann, oba sta pridobila precej mest. Zlasti Hintermann, ki je na vrhu ostal tudi po nastopu Norvežana Kjetila Jansruda. Med nastopom Debelaka in Kosija je bila krajša prekinitev, med katero je močno snežilo, podlaga pa je bila zaradi tega za naslednje tekmovalce precej počasnejša. Na vrh se ni uspelo prebiti niti dvakratnemu zmagovalcu kombinacije v Wengnu Carlu Janki, ki je v srednjem delu izgubil enostavno preveč, v cilj pa je prišel z zaostankom dobrih dveh sekund za Hintermannom.

Zadnjih pet tekmovalcev je imelo pred vodilnim na štartu že več kot dve sekundi prednosti, nobenemu ni uspelo z vrha sklatiti odličnega Švicarja.

Murisier najboljši po slalomu

S slalomom, ki je potekal v močnem sneženju in slabi vidljivosti, je najbolje opravil Švicar Murisier. Pred Hadalinom, ki je štartal s številko 31, ima 17 stotink prednosti. Tretji je Francoz Victor Muffat Jeandet (+0,20), četrti pa prvi favorit Alexis Pinturault (+0,57), zmagovalec prve alpske kombinacije v tej sezoni, ki je imel številko ena. Odlično je smučal tudi Čater, ki je v svoji slabši disciplini z zaostankom 1,62 sekunde na devetem mestu. Kosi je zaostal slabe tri sekunde in je 20., mesto pred Debelakom. Hrobat in Kline sta odstopila.

V Wengnu bo v soboto smuk, v nedeljo pa še slalom.

Alpska kombinacija (M), Wengen

Končni vrstni red: 1. N. HINTERMANN ŠVI 2:26,58 2. M. MUZATON FRA +0,26 3. F. BERTHOLD AVT 0,35 4. V. GIRAUD MOINE FRA 0,38 5. N. MANI ŠVI 0,51 6. R. BAUMANN AVT 0,65 7. J. MURISIER ŠVI 1,18 8. A.-A. KILDE NOR 1,47 9. M. ČATER SLO 1,56 10. B. BENNETT ZDA 1,78 11. K. JANSRUD NOR 1,86 12. M. CAVIEZEL ŠVI 1,93 15. K. KOSI SLO 2,14 ... 26. T. DEBELAK SLO 3,49 27. Š. HADALIN SLO 4,15 Po slalomu: 1. J. MURISIER ŠVI 49,06 2. Š. HADALIN SLO 0,17 3. V. MUFFAT-JEANDET FRA +0,20 4. A. PINTURAULT FRA 0,57 5. A. ZAMPA SLK 0,91 6. K. KRYZL ČEŠ 1,08 7. C. JANKA ŠVI 1,51 8. I. RODES HRV 1,55 9. M. ČATER SLO 1,62 10. M. CAVIEZEL ŠVI 1,65 11. A. A. KILDE NOR 1,84 . F. ZUBČIĆ HRV 1,84 ... 20. K. KOSI SLO 2,97 21. T. DEBELAK SLO 3,12 Odstop: Hrobat, Kline Skupni vrstni red (18/37): 1. M. HIRSCHER AVT 893 2. A. PINTURAULT FRA 605 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 592 4. K. JANSRUD NOR 515 5. M. MÖLGG ITA 396 6. F. NEUREUTHER NEM 385 7. A. KILDE NOR 323 8. M. FAIVRE FRA 315 9. A. MYHRER ŠVE 277 10. V. MUFFAT JEANDET FRA 224 ... 26. Ž. KRANJEC SLO 139 28. B. KLINE SLO 131 75. M. ČATER SLO 54 84. K. KOSI SLO 36 101. Š. HADALIN SLO 21 136. T. DEBELAK SLO 5

M. L.