Hirscher bi bil zadovoljen že z eno medaljo

Upa, da bo na superveleslalomu sončno

7. februar 2017 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher vsekakor spada med tiste, ki bi lahko zaznamovali letošnje svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, vendar Avstrijec umirja previsoka pričakovanja.

Hirscher, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, bo štartal v petih disciplinah (tudi na ekipni tekmi), le v smuku ga ne bo na štartu. Teoretično ima možnost, da ponovi dosežek Lasseja Kjusa (1999) in Benjamina Raicha (2005) in osvoji pet medalj, vendar njegove želje ne segajo tako visoko: "Ostati moram realen. Če bi se domov vrnil z eno medaljo, bi bil zadovoljen. Pet medalj so sanje, to je uspelo le redkim."

Teoretično bi Hirscher lahko ogrozil tudi rojaka Tonija Sailerja, ki je najuspešnejši udeleženec svetovnih prvenstev. Zbral je sedem zlatih in eno srebrno medaljo. Hirscher je na večni lestvici enajsti s štirimi zlatimi in dvema bronastima medaljama.

Naslov svetovnega prvaka v superveleslalomu bo branil Hannes Reichelt, poleg njega pa bodo v avstrijski ekipi še Max Franz, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer in Marcel Hirscher.



27-letni Hirscher bo na prvenstvu v St. Moritzu prvič na štartu že v sredo na superveleslalomu, saj je dobil prednost pred Romedom Baumannom. Res je, da velja predvsem za mojstra tehničnih disciplin, vendar ima tudi v superveleslalomu že nekaj vrhunskih izidov. Novembra 2015 je v Beaver Creeku celo zmagal na tekmi svetovnega pokala, v lanski sezoni pa je bil na finalu (v St. Moritzu) peti. Decembra je imenitno odpeljal superveleslalom za kombinacijo v Santa Caterini in zaostal je le za Norvežanom Kildejem.

Hirscher si želi, da bi bilo v sredo na superveleslalomski tekmi sončno vreme in bržkone tudi to, da bi bila postavitev čim bolj veleslalomska. Tekma se bo začela ob 12. uri, prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

T. O.