Hirscher četrtič avstrijski športnik leta

28-letnik izenačil dosežek Hermanna Maierja

3. november 2017 ob 11:27

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Alpski smučar Marcel Hirscher je bil na Dunaju razglašen za najboljšega avstrijskega športnika leta, tretjič v nizu in skupno četrtič, s tej pa se je izenačil z rekorderjem Hermannom Maierjem.

V glasovanju športnih novinarjev je bila v ženski konkurenci prva deskarka na snegu Anna Gasser, med ekipami pa je bila najboljša ženska nogometna reprezentanca. Hirscher je prejel 1.543 točk (140 prvih mest na glasovnicah) in je ugnal smučarskega skakalca Stefana Krafta (1192; 94) ter teniškega igralca Dominica Thiema (1160; 75).

V konkurenci športnic je Gasserjeva dobila 1.594 točk (177 prvih mest), sledili sta ji alpska smučarka Nicole Schmidhofer (914; 58) in atletinja Ivona Dadić (526; 23). Med ekipami so nogometašice dobile 1.878 točk (221 prvih mest), druga sta bila odbojkarja na mivki Clemens Doppler in Alexander Horst (1179; 69), tretja pa mladinska nogometna ekipa do 19 let Red Bull Salzburga (730; 28).

Izenačen s Herminatorjem

Hirscher, skupni zmagovalec svetovnega pokala minule zime, v kateri je v St. Moritzu postal slalomski in veleslalomski svetovni prvak, je bil najboljši v Avstriji še v letih 2012, 2015 in 2016. 28-letnika pa na prireditvi na Dunaju ni bilo, ker se je mudil v Pragi, kjer je od Združenja nacionalnih olimpijskih komitejev (ANOC) prejel nagrado za najboljšega športnika leta Evrope. Pred njim je bil le Maier štirikrat najboljši športnik Avstrije, kar mu je uspelo neprekinjeno med letoma 1998 in 2001, med športnicami pa še vedno prepričljivo vodi alpska smučarka Annemarie Moser-Pröll s sedmimi naslovi. Gasserjeva je osvojila zlato v deskanju prostega sloga na SP-ju v Sierra Nevadi ter se veselila tudi skupnega naslova v svetovnem pokalu. Ženska nogometna reprezentanca na EP-ju na Nizozemskem letos prišla vse do polfinala.

