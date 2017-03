Poudarki 45. zmaga Hirscherja v svetovnem pokalu, 22. v veleslalomu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher si je veleslalomski globus zagotovil že v Kranjski Gori, kjer je bilo prav tako jasno, da mu niti teorija ne more več vzeti velikega kristalnega globusa, že šestega zapored. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hirscher dobil tudi zadnji veleslalom sezone

Žan Kranjec 20.

18. marec 2017 ob 09:49,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 19:51

Aspen - MMC RTV SLO/STA

Na finalu svetovnega pokala v Aspnu je v veleslalomu zmagal Marcel Hirscher, ki je bil v finalu pol sekunde hitrejši od Felixa Neureutherja. Ta je imel po prvi vožnji stotinko prednosti.

Tretje mesto je zasedel Francoz Mathieu Faivre in v veleslalomskem seštevku za točko prehitel rojaka Alexisa Pinturaulta, ki je v drugi vožnji odstopil. Po prvi je bil tretji, mesto pred Faivrejem.

Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec na zadnjih tekmah ni smučal tako, kot je v prvem delu sezone, tudi tokrat si je že v prvi vožnji (imel je štartno številko 9) prismučal velik zaostanek in bil na predzadnjem, 25. mestu. Za njim je zaostal le Carlo Janka. V finalu je pridobil pet mest in končal na 20., kar pa ni bilo dovolj za osvojitev točk.

Veleslalomski kristalni globus si je Hirscher zagotovil že pred dvema tednoma v Kranjski Gori. Tokrat je zmagal četrtič zapored, če upoštevamo še SP v St. Moritzu. Kranjec je 14. najboljši veleslalomist sezone, lani je bil 26.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:49,79 2. F. NEUREUTHER NEM +0,53 3. M. FAIVRE FRA 1,19 4. S. LUITZ NEM 1,32 5. F. EISATH ITA 1,60 . M. OLSSON ŠVE 1,60 7. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,71 8. R. LEITINGER AVT 1,86 9. L. K. HAUGEN NOR 2,02 10. C. SARRAZIN FRA 2,14 11. L. DE ALIPRANDINI ITA 2,15 12. M. MOELGG ITA 2,24 ... 20. Ž. KRANJEC SLO 2,82 Odstop: Pinturault (3. po prvi vožnji), Myhrer (7.), Schörghofer (8.) ... V nedeljo bo še slalom (17.00/19.30).

Vrstni red po prvi vožnji: 1. F. NEUREUTHER NEM 53,11 2. M. HIRSCHER AVT +0,01 3. A. PINTURAULT FRA 0,23 4. M. FAIVRE FRA 0,36 5. S. LUITZ NEM 0,53 6. M. OLSSON ŠVE 0,63 7. A. MYHRER ŠVE 0,80 8. P. SCHÖRGHOFER AVT 0,89 9. L. K. HAUGEN NOR 1,14 10. J. MURISIER ŠVI 1,15 11. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,20 12. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,21 13. L. DE ALIPRANDINI ITA 1,26 14. M. FELLER AVT 1,32 ... 25. Ž. KRANJEC SLO 2,27 Druga vožnja bo ob 18.30 (TV SLO 2). V nedeljo sledi še slalom (17.00/19.30).

Svetovni pokal (35/36): 1. M. HIRSCHER AVT 1.549 2. K. JANSRUD NOR 924 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 903 4. A. PINTURAULT FRA 875 5. F. NEUREUTHER NEM 710 6. P. FILL ITA 693 7. A. A. KILDE NOR 668 8. D. PARIS ITA 653 9. H. REICHELT AVT 556 10. M. MOELGG ITA 535 ... 17. B. KLINE SLO 352 48. Ž. KRANJEC SLO 155 65. M. ČATER SLO 104 93. Š. HADALIN SLO 56 100. K. KOSI SLO 40 153. T. DEBELAK SLO 5

Veleslalom (9/9): 1. M. HIRSCHER AVT 733 2. M. FAIVRE FRA 440 3. A. PINTURAULT FRA 439 4. F. NEUREUTHER NEM 370 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 328 6. L. K. HAUGEN NOR 282 7. S. LUITZ NEM 281 8. M. OLSSON ŠVE 264 9. F. EISATH ITA 252 10. P. SCHÖRGHOFER AVT 184 ... 14. Ž. KRANJEC SLO 152

T. O., M. R.