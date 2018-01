Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je dobil zadnja dva slaloma v Val d'Iseru in Madonni di Campiglio. Foto: Reuters

Zagreb: Matt pred Hirscherjem in Kristoffersenom

Finale bo ob 16.30

4. januar 2018 ob 10:17,

zadnji poseg: 4. januar 2018 ob 13:21

Zagreb - MMC RTV SLO

Serijo petih januarskih slalomov so alpski smučarji začeli v Zagrebu. Najbolje zaenkrat kaže Avstrijcem, ki imajo na Sljemenu tri tekmovalce med četverico.

Vodi Mario Matt pred Marcelom Hirscherjem (+0,21) in Henrikom Kristoffersenom (0,59). Četrti je Manuel Feller, ki zaostaja že za več kot sekundo.

Vodilni v skupnem in slalomskem seštevku Hirscher napada svojo 50. zmago v svetovnem pokalu. S tem bi postal šele četrti smučar v zgodovini, ki je dosegel ta mejnik. Pred njim je to uspelo Ingemarju Stenmarku (86), Hermannu Maierju (54) in Albertu Tombi (50).

Izjemni Avstrijec, ki ima po štirih slalomih 19 točk prednosti pred Henrikom Kristoffersenom, je v Zagrebu zmagal že trikrat, nazadnje leta 2015.

Od Slovencev sta na štartu Štefan Hadalin (47) in Žan Grošelj (58).

Finalna vožnja bo ob 16.30.

Karavana se bo po tekmi preselila v Adelboden, kjer bosta konec tedna veleslalom in slalom.

Prva vožnja, trenutno: 1. M. MATT AVT 55,37 2. M. HIRSCHER AVT +0,21 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,59 4. M. FELLER AVT 1,07 5. S. GROSS ITA 1,36 6. L. ÄERNI ŠVI 1,38 7. S. FOSS SOLEVAG NOR 1,41 8. A. PINTURAULT FRA 1,51 9. M. SCHWARZ AVT 1,55 10. F. DOPFER NEM 1,85 11. M. MOELGG ITA 1,86 12. A. MYHRER ŠVE 1,99 13. J. NORDBOTTEN NOR 2,02 ------------- na štartu: ------------ 47 Š. HADALIN SLO 58 Ž. GROŠELJ SLO

