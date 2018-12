Marcel Hirscher je že šestič dobil prestižni veleslalom. Foto: Reuters Žan Kranjec v veleslalomskem seštevku ostaja na 14. mestu. Foto: Reuters Dodaj v

Hirscher nesporni gospodar Alta Badie

Kranjec osvojil deveto mesto

16. december 2018 ob 07:28,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 13:57

Alta Badia - MMC RTV SLO

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je tudi v Alta Badii poslabšal izhodišče po prvem nastopu, ko je bil šesti, na koncu se je moral zadovoljiti z devetim mestom.

Prepričljivo je zmagal Marcel Hirscher, ki je na tej strmini preprosto doma, saj je dobil zadnjih šest veleslalomov. Tokrat je bil več kot razred zase, saj je prvega zasledovalca Thomasa Fanaraja premaga za 2,53 sekunde! Tretji je bil še en Francoz Alexis Pinturault (+2,69).

Smučal je na meji mogočega

"Bil sem precej na limitu, res sem veliko tvegal," je po nastopu razlagal Hirsher. "Ta strmina in razmere mi res ustrezajo, rad tekmujem tukaj," je še dodal. Na drugi progi je zaostal le za Luco De Aliprandinijem, ki se je z 28. mesta povzpel na sedmo. Hirscher je z zmago tudi prevzel skupno vodstvo v svetovnem pokalu.

"Težko sodim, ali sem v najboljši formi v življenju. V finalu sem vozil čim bolj napadalno. Mogoče bo zvenelo nekoliko neumno, ampak nisem si mislil, da je moja vožnja tako zelo dobra. Mislim sem si, da zgolj ohranjam vodstvo oziroma da bo šlo zelo na tesno," je še dejal Hirscher, ki konkurenci ne dovoli, da bi zadihala.

Sila uspešen na tej strmini

Žan Kranjec je prvo vožnjo opravil solidno, na drugi pa je v skladu z letošnjo sezono spet nekaj zaostal in končal na devetem mestu. To je za Kranjca sicer najuspešnejše prizorišče, saj je bil tu lani tretji, kar so njegove edine stopničke, še leto prej pa je bil četrti.

Štefan Hadalin in Miha Hrobat sta bila prepočasna za preboj v finale.

V ponedeljek bo na tem prizorišču še paralelni veleslalom.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:32,29 2. T. FANARA FRA +2,53 3. A. PINTURAULT FRA 2,69 4. M. FELLER AVT 2,72 5. T. FORD ZDA 2,79 6. M. OLSSON ŠVE 2,81 7. L. DE ALIPRANDINI ITA 3,14 8. L. MEILLARD ŠVI 3,31 9. Ž. KRANJEC SLO 3,33 . T. TUMLER ŠVI 3,33 . V. MUFFAT JEANDET FRA 3,33 Po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:17,61 2. M. OLSSON ŠVE +0,94 3. M. ODERMATT ŠVI 1,00 4. M. FELLER AVT 1,03 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,33 6. Ž. KRANJEC SLO 1,55 7. A. PINTURAULT FRA 1,58 8. V. MUFFAT-JEANDET FRA 1,59 9. T. FORD ZDA 1,60 10. S. LUITZ NEM 1,75 11. G. CAVIEZEL ŠVI 1,79 12. E. ZURBRIGGEN ŠVI 1,85 13. L. MEILLARD ŠVI 1,87 ... 40. Š. HADALIN SLO 4,16 65. M. HROBAT SLO 7,72 Skupno (10/41): 1. M. HIRSCHER AVT 380 2. M. FRANZ AVT 340 3. A. L. SVINDAL NOR 333 4. M. CAVIEZEL ŠVI 283 5. A. A. KILDE NOR 267 6. B. FEUZ ŠVI 253 7. V. KRIECHMAYR AVT 240 8. H. KRISTOFFERSEN NOR 228 . K. JANSRUD NOR 228 10. C. INNERHOFER ITA 189 ... 34. Ž. KRANJEC SLO 63 38. K. KOSI SLO 58 57. M. ČATER SLO 31 62. B. KLINE SLO 25 83. Š. HADALIN SLO 13 89. M. HROBAT SLO 11 Veleslalom (3/9): 1. M. HIRSCHER AVT 280 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 148 3. M. OLSSON ŠVE 140 4. A. PINTURAULT FRA 128 5. L. MEILLARD ŠVI 122 6. S. LUITZ NEM 112 7. T. FANARA FRA 103 8. T. FORD ZDA 101 9. T. TUMLER ŠVI 89 10. M. FAIVRE FRA 82 ... 14. Ž. KRANJEC SLO 63

