Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 21 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je dobil četrti zaporedni veleslalom za svetovni pokal. Foto: EPA Žan Kranjec je osvojil 14. mesto. Foto: Reuters Štefan Hadalin je bil ob prihodu v cilj po finalni vožnji zelo zadovoljen s svojim nastopom. Kako tudi ne, saj je dosegel četrti čas finala, s katerim je pridobil 12 mest. Foto: Reuters VIDEO Hirscher četrtič zapored... VIDEO VSL: Zadnji trije finalis... VIDEO VSL: Finalni nastop Kranj... VIDEO VSL: Finalni nastop Hadal... Dodaj v

Hirscher potolkel tekmece; prve točke za Hadalina

Hadalin v finalu pridobil kar 12 mest

3. december 2017 ob 17:46,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 23:05

Beaver Creek - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je suvereno dobil prvi veleslalom za svetovni pokal v novi sezoni. V Beaver Creeku je bil razred zase. Točke sta osvojila tudi Žan Kranjec (14. mesto) in Štefan Hadalin (16.).

Hirscher je v prvi vožnji dosegel tretji najhitrejši čas, v finalu pa je bil pravzaprav brez prave konkurence. Tedaj vodilnega Norvežana Henrika Kristoffersena je premagal za 88 stotink sekunde.

Četrto zaporedno veleslalomsko zmago bi mu lahko odvzela le Ted Ligety in vodilni po prvi vožnji Stefan Luitz. Američan je razočaral in je z zaostankom sekunde in 36 stotink zasedel končno 7. mesto, Nemec pa je za stotinko sekunde še ujel stopničke.

"Nisem pričakoval, da bom zmagal tukaj. Vedel sem, da sem smučal zelo dobro, vendar pa sem mislil, da moja vožnja v finalu še vedno ni bila najhitrejša," je bila prva izjava Hirscherja po zmagi.

Hadalin pridobil kar 12 mest

Sijajno je svoje delo opravil tudi Štefan Hadalin, ki je tekmo začel s štartno številko 60 in se je z 28. časom prve vožnje uvrstil v veliki finale. Svoj drugi nastop dneva je izpeljal odlično. Ves čas je večal prednost pred tedaj vodilnim Marcelom Mathisom, pri zadnjem merjenju vmesnega časa je bil že sekundo in 77 stotink hitrejši, ciljno črto je prečkal z dvema sekundama in 41 stotinkami prednosti, kar je bil na koncu 4. najboljši čas v drugi vožnji. V finalu je 22-letnik pridobil kar 12 mest. "V bistvu sem se pred tekmo počutil bolj toplo - hladno, a sem si rekel, da moram samo ostati sproščen in odsmučati svoj najboljši tek. To sem že tudi kazal na zadnjih treningih, da sem lahko konkurenčen najboljšim. Tega sem se zavedal in izkoristil ter pokazal zelo solidno in zase kar dobro vožnjo, tako da sem vesel in ponosen nase. Po prvem teku je Žan dal nekaj kratkih informacij trenerjem, ki so mi jih potem prenesli. Sigurno je to koristilo za samozavest in boljšo pripravo. V drugem teku pa smo naredili obratno, sem jaz dal Žanu kratek info," je po tekmi dejal Hadalin.

Kranjec: Še so rezerve

Točke je osvojil tudi Žan Kranjec, ki je bil po prvi vožnji 15., v finalu pa je pridobil mesto in je tekmo sklenil kot 14. "To so moje prve točke v Beaver Creeku in lahko bi rekel, da sem kar zadovoljen. Sam pri sebi sicer vem, da so še bile rezerve pri vožnjah, a začetek sezone je dosti dober. Za Beaver Creek oziroma za to progo sem kar dobro oddelal. Imam še rezerve in bom delal naprej, da izkoristim vse kar imam. Začetek je dober, predvsem za Štefana pa bi rekel, da je super oddelal danes," pa je bil zadovoljen Kranjec.

Karavana se seli v Val d'Isere

To je bil sicer prvi veleslalom v letošnji sezoni. Uvodnega bi morali izpeljati že oktobra v Söldnu, a je zaradi slabega vremena odpadel. Tekme svetovnega pokala se bodo nadaljevale v Evropi, in sicer v Val d'Iseru, kjer bosta na sporedu veleslalom in slalom.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:37,30 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,88 3. S. LUITZ NEM 1,03 4. M. FELLER AVT 1,04 5. J. MURISIER ŠVI 1,18 6. L. MEILLARD ŠVI 1,32 7. T. LIGETY ZDA 1,36 8. F. ZUBČIĆ HRV 1,47 9. M. OLSSON ŠVE 1,65 10. T. FORD ZDA 1,94 11. T. PHILP KAN 1,97 12. A. PINTURAULT FRA 1,98 13. M. MÖLGG ITA 2,00 14. Ž. KRANJEC SLO 2,06 15. L. DE ALIPRANDINI ITA 2,20 16. Š. HADALIN SLO 2,25

Po prvi vožnji: 1. S. LUITZ NEM 1:17,70 2. T. LIGETY ZDA +0,29 3. M. HIRSCHER AVT 0,39 4. J. MURISIER ŠVI 0,64 . M. FELLER AVT 0,64 6. F. ZUBČIĆ HRV 0,93 7. M. OLSSON ŠVE 1,02 8. L. MEILLARD ŠVI 1,05 9. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,07 10. M. MÖLGG ITA 1,08 11. L. DE ALIPRANDINI ITA 1,14 ... 15. Ž. KRANJEC SLO 1,43 28. Š. HADALIN SLO 2,21

Skupni vrstni red (6/37): 1. K. JANSRUD NOR 249 2. A. L. SVINDAL NOR 245 3. B. FEUZ ŠVI 208 4. V. KRIECHMAYR AVT 198 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 160 6. A.-A. KILDE NOR 145 7. M. MAYER AVT 142 8. H. REICHELT AVT 141 9. A. THEAUX FRA 134 10. M. FRANZ AVT 131 ... 36. M. ČATER SLO 30 49. B. KLINE SLO 20 56. Ž. KRANJEC SLO 18 64. Š. HADALIN SLO 15

R. K., M. L.