Hirscher s 50. zmago ujel Tombo in razjezil Kristoffersena

V Zagrebu brez slovenskega finalista

4. januar 2018 ob 10:17,

zadnji poseg: 4. januar 2018 ob 18:05

Zagreb - MMC RTV SLO

Serijo petih januarskih slalomov je najbolje začel Marcel Hirscher. Avstrijski alpski smučar je bil najhitrejši v Zagrebu, kjer je slavil 50. zmago v svetovnem pokalu.

Po treh letih je Hirscher znova zmagal na Sljemenu, kjer je bil predtem najboljši že trikrat. Na odru za zmagovalce sta mu tokrat družbo delala rojak Michael Matt in Norvežan Henrik Kristoffersen, njegov največji slalomski tekmec v zadnjih letih. Hirscher je dobil tretji zaporedni letošnji slalom, saj je bil najboljši že decembra v Val d'Iseru in v Madonni di Campiglio.

28-letni šampion s Solnograškega je šele četrti smučar v zgodovini, ki je dosegel ta mejnik. Na tretjem mestu se je s 50. zmago (23. slalomska) izenačil z Italijanom Albertom Tombo, štiri zmage več ima Avstrijec Hermann Maier, legendarni Šved Ingemar Stenmark pa je na prvem mestu s kar 86 uvrstitvami na najvišjo stopničko.

"To mi res veliko pomeni. Alberto je živa smučarska legenda," je na nov mejnik v karieri ponosen Hirscher, ki je dodal: "Gre za enega najdaljših slalomov v svetovnem pokalu. Čeprav sem zmagal, še vedno ne bi mogel trditi, da sem trenutno najmočnejši v svetovnem pokalu, kajti razlike med prvimi tremi na vrhu so zelo majhne."

Hirscherjev prihod v cilj razjezil Kristoffersena

V finalu je najprej napadel Avstrijec Manuel Feller, ki je po prvi vožnji na četrtem mestu zaostajal dobro sekundo. Za njim je šel na progo Kristoffersen, ki je bil po polovici zagrebškega slaloma 59 stotink počasnejši od vodilnega Matta. Norvežan je z najhitrejšo vožnjo druge postavitve preprečil popolno avstrijsko slavje na zmagovalnem odru. Toda dva sta bila hitrejša. Hirscher je v zgornjem delu zapravil prednost, ki jo je imel pred Kristoffersenom, a je bil izvrsten v srednjem. Na drugem vmesnem času je imel skoraj tri desetinke naskoka, kar je zadostovalo za spodnji del in v cilj je prišel z 11 stotinkami prednosti pred Norvežanom, ki je bil ob prihodu Avstrijca na prvo mesto zelo jezen.

Kamere so ga ujele, kako se na prostoru za vodilne jezi in silovito maha z rokami. Matt je nato dobro začel, bil pri prvem vmesnem času že 60 stotink pred rojakom, a je nato že do drugega merjenja večino prednosti izgubil, v spodnjem delu pa bil počasnejši še 22 stotink, kar je skupaj pomenilo pet stotink zaostanka in drugo mesto. Hirscher in Kristoffersen sta najboljša smučarja skupnega seštevka in specialne slalomske razvrstitve. V boju za veliki kristalni globus ima Avstrijec 94 točk prednosti, v boju za zmago v seštevku discipline pa je razlika 59 točk.

Hadalin odstopil, Grošelj prepočasen za finale

Na zagrebški strmini sta nastopila dva Slovenca. Najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin ni dokončal prve proge, Žan Grošelj pa je zaostal več kot pet sekund, kar je zadostovalo za 51. mesto. "Danes je bila izredno težka tekma, temperature so bile visoke. Nekaj so poskušali z vodo in soljo še dodatno utrditi. Po besedah Pavleka (direktor organizacijskega odbora tekmovanja v Zagrebu, op. a.) je to bilo slabše, kot če tega ne bi delali. Danes ni bilo neke velike priložnosti za preboj s temi številkami. Je pa še vedno bila priložnost. Štefan je sicer dobro začel, a tudi hitro odstopil, Žan pa ni našel tistega ritma, ki bi na taki progi dal dovolj hitrosti za drugi tek," je dejal glavni trener Klemen Bergant.

Karavana se bo po tekmi preselila v Adelboden, kjer bosta konec tedna veleslalom in slalom. Po adelbodenski sledijo še tri slalomske klasike – Wengen, Kitzbühel in Schladming.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:50,60 2. M. MATT AVT +0,05 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,11 4. M. FELLER AVT 0,79 5. L. ÄERNI ŠVI 1,64 6. A. PINTURAULT FRA 1,89 7. D. RYDING VB 2,18 8. S. FOSS SOLEVAG NOR 2,19 9. A. MYHRER ŠVE 2,36 10. M. MÖLGG ITA 2,37 11. D. YULE ŠVI 2,44 12. M. SCHWARZ AVT 2,45 13. R. ZENHÄUSERN ŠVI 2,47 Brez finala: 51. Ž. GROŠELJ SLO Odstop: Hadalin (1. vožnja), Dopfer, Gross (2. vožnja) ...

Po prvi vožnji: 1. M. MATT AVT 55,37 2. M. HIRSCHER AVT +0,21 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,59 4. M. FELLER AVT 1,07 5. S. GROSS ITA 1,36 6. L. AERNI ŠVI 1,38 7. S. FOSS SOLEVAG NOR 1,41 8. A. PINTURAULT FRA 1,51 9. M. SCHWARZ AVT 1,55 10. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,71 11. F. DOPFER NEM 1,85 12. M. MOELGG ITA 1,86 13. A. MYHRER ŠVE 1,99 51. Ž. GROŠELJ SLO 5,26 Odstop: Hadalin

SKUPNI VRSTNI RED Slalom (5/10): 1. M. HIRSCHER AVT 354 točk 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 295 3. M. MATT AVT 228 4. L. AERNI ŠVI 215 5. A. MYHRER ŠVE 213 6. S. FOSS SOLEVAAG NOR 169 7. D. YULE ŠVI 164 8. D. RYDING VB 138 9. M. HARGIN ŠVE 135 10. A. PINTURAULT FRA 113 ... 33. Š. HADALIN SLO 15

Skupni vrstni red (17/37): 1. M. HIRSCHER AVT 674 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 580 3. K. JANSRUD NOR 480 4. A. L. SVINDAL NOR 454 5. A. PINTURAULT FRA 442 6. M. MAYER AVT 318 7. B. FEUZ ŠVI 316 8. M. FRANZ AVT 303 9. A.-A. KILDE NOR 297 10. A. MYHRER ŠVE 275 ... 34. Ž. KRANJEC SLO 124 50. M. ČATER SLO 67 56. B. KLINE SLO 56 73. Š. HADALIN SLO 34 88. K. KOSI SLO 22

R. K., T. J.