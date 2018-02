Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher se bo po veleslalomski in slalomski tekmi v Pjongčangu vrnil v Evropo, kjer bo nadaljeval priprave na tekmi v Kranjski Gori. Foto: Reuters Hirscher ima v skupnem seštevku za svetovni pokal na vrhu 249 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Norvežanom Henrikom Kristoffersenom. Foto: Reuters Dodaj v

Hirscher se je odpovedal ekipni tekmi v Pjongčangu

Avstrijec bo imel premalo časa za priprave na Pokal Vitranc

7. februar 2018 ob 15:22

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscher je na v Pjongčangu dejal, da ne bo nastopil na premierni ekipni tekmi na zimskih olimpijskih igrah.

Ekipna tekma naj bi po njegovem mnenju motila njegove priprave na nadaljevanje svetovnega pokala. Omenjena tekma, ki je na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju že stalnica, v Južni Koreji pa jo čaka olimpijski prvenec, je na sporedu tik pred koncem iger, 24. februarja.

Svetovni pokal pa se bo po olimpijskih igrah nadaljeval z veleslalomom in slalomom za pokal Vitranc 3. in 4. marca v Kranjski Gori.

Po veleslalomu in slalomu vrnitev v Evropo

Hirscher, rekorder s šestimi zaporednimi skupnimi zmagami v svetovnem pokalu, je dejal, da bo v Pjongčangu 90-odstotno nastopil v superveleslalomu in kombinaciji, zagotovo, s 100-odstotno verjetnostjo je napovedal svoja nastopa v slalomu in veleslalomu, nato pa se bo, kot pravi, vrnil na staro celino. "Zame bi bila čast zastopati Avstrijo na ekipni tekmi, vendar ... žal zame nastop v tem terminu ni mogoč," je dejal Hirscher.

Nastopa si ne more privoščiti

Hkrati je okrcal urnik olimpijskih tekmovanj. "Če želiš nastopiti na ekipni tekmi, si šele čez štiri dni nazaj v Evropi in ti tako ne ostane nič časa za pripravo na veleslalom v Kranjski Gori. Nimaš časa ne za pripravo ne za okrevanje ne za privajanje nazaj na evropski čas. Rad bi nastopil tudi na ekipni tekmi, a kot profesionalec si tega enostavno ne morem privoščiti," je pojasnil prvi zvezdnik alpskega smučanja, ki v bogati zbirki odličij, v kateri je zbral 55 zmag v svetovnem pokalu in šest zlatih kolajn s svetovnih prvenstev, še nima olimpijskega zlata.

Potem ko je na zadnjih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju osvojil srebro v slalomu, ima letos pred očmi le odličje najžlahtnejšega leska. "Urnik je izjemno tesen in žal leto nima več kot 365 dni," je še dodal 28-letnik.

M. L.