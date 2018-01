Hirscher še za zmago bližje avstrijskemu rekordu

Slovenija znova brez finala

7. januar 2018

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 14:31

Adelboden

Števca zmag Marcela Hirscherja ni mogoče zaustaviti. Po veleslalomu je neprekosljivi Avstrijec v Adelbodnu dobil še slalom, kar je njegovo četrto zaporedno slavje v tej disciplini.

Hirscher je 52. v svetovnem pokalu stopil na najvišjo stopničko in za avstrijskim rekorderjem Hermannom Maierjem zaostaja le še za dve zmagi. Sodeč po formi mu bo to uspelo že januarja, saj so na sporedu še slalomi v Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu.

Igra stotink spet na strani Hirscherja

28-letnik je vodil že po prvi vožnji. Imel je 25 stotink prednosti pred rojakom Michaelom Mattom, 42 pred Andreom Myhrerjem in 71 pred Henrikom Kristoffersenom. Na luknjasti progi v pravih pomladnih razmerah (bilo je 10 stopinj Celzija) je Hirscherju uspelo prednost ohraniti. Na koncu je Matta tako kot v Zagrebu ugnal z majhno prednostjo 13 stotink. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je spet stopil Kristoffersen, ki mu je do Avstrijca zmanjkalo 16 stotink.

"To je bil moj današnji limit. Izkupiček je odličen. Občutek, ko sem prečkal cilj, je bil izjemen, saj je bilo spet tesno. Upam, da se bom tega spomnil, ko mi stotinke ne bodo šle v prid," je povedal Hirscher.

Prvi zaporedni slalomski poker kariere

Hirscher je na slalomih v Adelbodnu po letih 2012, 2013 in 2014 slavil četrtič. Prvič v karieri je dobil štiri slalome zapored (Val d'Isere, Madonna di Campiglio, Zagreb, Adelboden), v tej sezoni pa je to že njegova sedma zmaga.

Virozni Hadalin brez možnosti za finale

Slovenija je znova ostala brez finala v nekdaj paradni disciplini. Štefan Hadalin je zaostal skoraj pet sekund in bil za 89 stotink počasnejši od časa za finale. Žan Kranjec je bil na štartni listi, vendar ni nastopil.

"Štefan ima že nekaj časa težave z virozo, ki se vleče in vleče. Danes ni bil pripravljen za tekmovanje, pa še proga je naredila svoje. Pri njegovi štartni številki 47 je bila uvrstitev v finale praktično misija nemogoče. Da Žan Kranjec ne nastopi, je bila odločitev moja," je za Val 202 povedal slovenski trener Klemen Bergant. Hadalina zaradi bolezni ne bo na petkovi wengenski kombinaciji.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:50,94 2. M. MATT AVT +0,13 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,16 4. A. MYHRER ŠVE 0,78 5. A. PINTURAULT FRA 0,83 6. S. GROSS ITA 1,43 7. S. FOSS SOLEVAG NOR 1,55 8. L. MEILLARD ŠVI 1,56 9. C. HIRSCHBÜHL AVT 1,64 10. L. STRASSER NEM 1,72 11. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,81 12. D. YULE ŠVI 1,82 Po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 55,78 2. M. MATT AVT +0,25 3. A. MYHRER ŠVE 0,42 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,71 5. A. PINTURAULT FRA 1,17 6. L. AERNI ŠVI 1,28 7. D. YULE ŠVI 1,46 8. S. GROSS ITA 1,52 9. M. MOELGG ITA 1,64 10. D. RYDING VB 1,82 . S. FOSS SOLEVAG NOR 1,82 12. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,97 13. M. SCHWARZ AVT 2,08 41. Š. HADALIN SLO 4,87 Odstop: Lizeroux, Feller

Skupni vrstni red (19/37): 1. M. HIRSCHER AVT 874 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 720 3. A. PINTURAULT FRA 547 4. K. JANSRUD NOR 480 5. A. L. SVINDAL NOR 454 6. A. MYHRER ŠVE 325 7. M. MAYER AVT 318 8. B. FEUZ ŠVI 316 9. M. MATT AVT 314 10. M. FRANZ AVT 303 ... 28. Ž. KRANJEC SLO 169 54. M. ČATER SLO 67 59. B. KLINE SLO 56 74. Š. HADALIN SLO 34 92. K. KOSI SLO 22 Slalom (6/10): 1. M. HIRSCHER AVT 454 točk 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 355 3. M. MATT AVT 308 4. A. MYHRER ŠVE 263 5. L. AERNI ŠVI 229 6. S. FOSS SOLEVAAG NOR 205 7. D. YULE ŠVI 186 8. D. RYDING VB 160 9. A. PINTURAULT FRA 158 10. M. HARGIN ŠVE 150 ... 34. Š. HADALIN SLO 15

