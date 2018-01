Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 18 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher, dobitnik zadnjih šestih velikih kristalnih globusov, je v tehničnih disciplinah v zadnjem času nepremagljiv. Že naslednjo nedeljo lahko v Kitzbühelu po številu zmag (54) ujame Hermanna Maierja. Foto: Reuters Kristoffer Jakobsen se je številko 49 prebil na 9. mesto. Na drugi progi je napravil večjo napako in nazadoval na 25. mesto. Foto: Reuters VIDEO Prva zmaga izjemnega Hirs... VIDEO Zaključek slaloma v Wengnu Dodaj v

Hirscher v 11. poskusu vendarle premagal urok Wengna

Brez Slovencev v finalu

14. januar 2018 ob 09:04,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 14:08

Wengen - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je v odlični formi, saj je Wengnu dobil še peti zaporedni slalom in sploh prvega v kultnem Wengnu.

Avstrijec je v tem trenutku enostavno najboljši smučar na svetu, najhitrejši je bil v obeh vožnjah, na koncu si je pred junakom wengenskemga slaloma 2016 in 2017 Henrikom Kristoffersenom nabral kar 93 stotink prednosti. Norvežan, ki je tekmoval stotič na svetovnem pokalu (ima kar 40 stopničk), se je prav na vseh letošnjih slalomih prebil na zmagovalni oder, a še vedno čaka na prvo zmago. Po dvakrat je bil drugi in tretji.

Zenhäusern navdušil domače gledalce

Šved Andre Myhrer je na tretjem mestu zaostal že za 1,72 sekunde. Srca švicarskih navijačev je ogrel dvometraš, domačin Ramon Zenhäusern, ki je s številko 24 zasedel četrto mesto in le za devet stotink zgrešil zmagovalni oder. Sedmi slalom sezone je ponudil izjemno poledenelo progo, tako da je bilo treba na izjemno strmem terenu pokazati pravo mojstrstvo in ni čudno, da se je v takšnih razmerah najbolje znašel prav Hirscher.

Zmaga do Maierja, nato še nekaj let do Stenmarka

"Da sem nepremagljiv? Niti slučajno, tega v smučanju ni. Vsak je premagljiv. Danes sem bil dvakrat na robu odstopa, a sem se rešil," je povedal Hirsher, ki je slavil osmo zmago sezone in že 53. v svetovnem pokalu. Zanj je bil to že 11. nastop na tem prizorišču, končno je dočakal zmago, potem ko je prej že trikrat vodil po prvi vožnji. Že v Kitzbühlu lahko naslednjo nedeljo na večni lestvici ujame rojaka Hermanna Maierja (54 zmag), nato ga čaka le še lov na Ingemarja Stenmarka (86).

Finale brez slovenskega pridiha

V Švici sta nastopila dva Slovenca, ki pa sta tekmovanje končala po prvi vožnji. Štefan Hadalin je bil prepočasen za finale, osvojil je 32. mesto. Za finale bi moral smučati sedem stotink hitreje, Žan Kranjec je odstopil.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:45,45 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,93 3. A. MYHRER ŠVE 1,72 4. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,81 5. L.-K. NESTVOLD NOR 1,93 6. M. MATT AVT 2,55 7. S. GROSS ITA 3,09 8. A. PINTURAULT FRA 3,28 9. L. STRASSER NEM 3,44 10. M. DIGRUBER AVT 3,56 11. D. YULE ŠVI 3,68 12. M. MÖLGG ITA 3,74 13. J. LIZEROUX FRA 3,79 14. M. SCHWARZ AVT 3,86 15. S. FOSS SOLEVAG NOR 3,92 Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 51,03 2. A. MYHRER ŠVE +0,35 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,59 4. L.-K. NESTVOLD NOR 0,76 5. M. FELLER AVT 0,99 6. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,03 7. M. SCHWARZ AVT 1,70 8. D. YULE ŠVI 1,79 9. K. JAKOBSEN ŠVE 1,81 10. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,92 ... 32. Š. HADALIN SLO 3,04 Odstop: Kranjec, Ryding, Aerni, Hargin, Horošilov, Hirschbühl ... Skupni vrstni red (22/37): 1. M. HIRSCHER AVT 974 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 800 3. A. PINTURAULT FRA 579 4. K. JANSRUD NOR 559 5. A. L. SVINDAL NOR 534 6. B. FEUZ ŠVI 416 7. M. MAYER AVT 410 8. A. MYHRER ŠVE 385 9. M. MATT AVT 354 10. D. PARIS ITA 349 ... 31. Ž. KRANJEC SLO 169 49. M. ČATER SLO 96 60. B. KLINE SLO 66 81. Š. HADALIN SLO 34 88. K. KOSI SLO 26 Slalom (7/12): 1. M. HIRSCHER AVT 554 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 435 3. M. MATT AVT 348 4. A. MYHRER ŠVE 323 5. L. AERNI ŠVI 229 6. S. FOSS SOLEVAAG NOR 221 7. D. YULE ŠVI 210 8. A. PINTURAULT FRA 190 9. S. GROSS ITA 173 10. D. RYDING VB 160 ... 36. Š. HADALIN SLO 15

S. J.