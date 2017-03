Hirscher v dežju in megli ubil tri muhe na en mah

Kranjec zaostal za pričakovanji in končal na 23. mestu

4. marec 2017 ob 08:46,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 14:17

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Kranjski Gori je dopoldne rahlo deževalo, v drugi vožnji pa je nagajala še megla, posebej zadnjim smučarjem, toda to vseeno ni ustavilo Marcela Hirscherja, da ne bi osvojil nove zmage.



Avstrijec je vodil že po prvi vožnji veleslaloma za Pokal Vitranc, v drugi pa mojstrsko ohranil veliko prednost (pred vso konkurenco je imel skoraj sekundo zaloge), potem ko so v mehki smučini vsi drugi krepko zaostajali za uvrstitvami iz dopoldneva. Drugouvrščeni Henrik Kristoffersen je tako zdrsnil na 11. mesto, tretjeuvrščeni Justin Murisier pa na 12.

Nekoliko boljše razmere ob svojem nastopu v drugi vožnji sta za skok na stopničke izkoristila Norvežan Leif Kristian Haugen in Šved Matts Olsson, dopoldne 12. oziroma šesti. Za Hirscherjem sta imela 46 oziroma 67 stotink zaostanka. Pred nastopom zadnjih desetih smučarjev je bila daljša prekinitev, saj so želeli organizatorji vsem smučarjem zagotoviti približno enako vidljivost, kar pa jim je le delno uspelo. Krajša prekinitev je sledila še, ko so bili na štartu zadnji štirje. Organizatorji so se že včeraj odločili, da bodo uporabili tudi sol, da bi proga zdržala do konca tekmovanja.

Hirscher je v Kranjski Gori slavil že leta 2010 in lani, ko sta bila pod Vitrancem dva veleslaloma.

Tokrat je z zmago osvojil tako mali kristalni globus kot tudi velikega, ki se ga pet tekem pred koncem sezone veseli že šestič zapored! S tem je rekorder pri moških, pet jih ima Marc Girardelli. V veleslalomskem seštevku je prednost pred Alexisom Pinturaultom moral povečati za sedem točk, že po prvi vožnji pa se je izkazalo, da to ne bo težka naloga. Francoz, ki je v Podkorenu lani in predlani zmagal, je namreč hitro končal tekmo, saj je s štartno številko 1 odstopil.

Kranjec že v prvi vožnji daleč zadaj

Glavno slovensko orožje, nastopila je šesterica, je bil Žan Kranjec s štartno številko 9, a ni smučal najbolje. Za Hirscherjem je zaostal dve sekundi in 40 stotink ter pred finalom zasedal 20. mesto. V drugi vožnji je uvrstitev še nekoliko pokvaril in veleslalom končal na 23. mestu. V letošnji sezoni je bil že dvakrat četrti, oktobra v Söldnu in decembra v Alta Badii.

"Daleč od tega, da bi bila proga razrita, je pa bil gotovo sneg nekoliko drugačen kot po navadi. Bili so večji kristali. Bolj bi moral "posvinjati", če po domače rečem. To je tudi cilj za drugo vožnjo," je po dopoldanskem nastopu za TV Slovenija povedal Kranjec, po drugi vožnji pa dodal: "Kot kaže, se danes nisem najbolje počutil. K sreči gre sezona h koncu." Preostali Slovenci so bili za finale prepočasni oziroma so odstopili.

Slovenski smučarji si sicer prizadevajo, da bi v Kranjski Gori prvič po desetih letih osvojili točke v obeh disciplinah.

Zvečer bo pred dvorano Vitranc še zabava s številnimi glasbenimi izvajalci.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:24,31 2. L. K. HAUGEN NOR +0,46 3. M. OLSSON ŠVE 0,67 4. M. FELLER AVT 0,75 5. S. LUITZ NEM 0,92 . F. NEUREUTHER NEM 0,92 7. F. EISATH ITA 1,01 8. E. ZURBRIGGEN ŠVI 1,08 9. R. LEITINGER AVT 1,27 10. L. MEILLARD ŠVI 1,30 11. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,31 23. Ž. KRANJEC SLO 2,36 ------------ zunaj finala: ----------- 45. Š. HADALIN SLO +4,16 52. A. DVORNIK SLO 5,14 53. Ž. GROŠELJ SLO 5,27

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:11,63 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,96 3. J. MURISIER ŠVI 1,10 4. V. MUFFAT-JEANDET FRA 1,23 5. F. NEUREUTHER NEM 1,30 6. M. OLSSON ŠVE 1,31 7. M. FAIVRE FRA 1,38 8. R. LEITINGER AVT 1,47 9. P. SCHÖRGHOFER AVT 1,48 10. S. LUITZ NEM 1,51 20. Ž. KRANJEC SLO 2,40 ------------ zunaj finala: ------------ 45. Š. HADALIN SLO 4,16 52. A. DVORNIK SLO 5,14 53. Ž. GROŠELJ SLO 5,27 Odstop: Pinturault, Janka, Hrobat, Ča- ter ...

Skupni vrstni red (31/36):

1. M. HIRSCHER AVT 1.375 2. K. JANSRUD NOR 871 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 867 4. A. PINTURAULT FRA 843 5. A. A. KILDE NOR 586 6. P. FILL ITA 577 7. F. NEUREUTHER NEM 570 8. M. MOELGG ITA 477 9. D. PARIS ITA 473 10. H. REICHELT AVT 456 ... 16. B. KLINE SLO 352 47. Ž. KRANJEC SLO 155 60. M. ČATER SLO 104 97. Š. HADALIN SLO 47 99. K. KOSI SLO 40 152. T. DEBELAK SLO 5

Veleslalom (8/9):

1. M. HIRSCHER AVT 633 2. A. PINTURAULT FRA 439 3. M. FAIVRE FRA 380 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 292 5. F. NEUREUTHER NEM 290 6. L. K. HAUGEN NOR 253 7. S. LUITZ NEM 231 8. M. OLSSON ŠVE 219 9. F. EISATH ITA 207 10. P. SCHÖRGHOFER AVT 184 11. V. MUFFAT JEANDET FRA 153 12. Ž. KRANJEC SLO 152

M. R., Foto: Reuters/EPA