Hirscher v Leviju verjetno ne bo nastopil

Dopfer spet na štartu

9. november 2017 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

V karavano svetovnega pokala alpskih smučarjerv se vrača Nemec Fritz Dopfer, medtem pa še vedno ni jasno, ali bo Marcel Hirscher na prvem slalomu sezone tekmoval ali ne.

30-letni Dopfer, ki je na svetovnem prvenstvu v Beaver Creeku leta 2015 osvojil srebrno kolajno v slalomu, si je na začetku lanske sezone na treningu v Zillertalu zlomil mečnico in golenico, tako da bo nedeljski slalom za svetovni pokal na severu Finske njegova prva preizkušnja po dolgi rehabilitaciji.

Marcel Hirscher, ki si je avgusta zlomil gloženj, še ni povsem nared. V zadnjih dneh so se spet pojavile bolečine in zdi se, da ga v Leviju še ne bo na štartu. Nekaj malega časa še ima, teoretično lahko v Levi pripotuje tudi v soboto. Tekma bo v nedeljo, prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Tomaž Okorn