Hirscher v najboljšem primeru na štartu šele v Leviju

Neureuther od naslednje sezone le še slalomist

19. avgust 2017 ob 07:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poškodba avstrijskega smučarja Marcela Hirscherja je hujša in zaradi zloma gležnja bo moral počivati od 12 do 15 tednov. Na premieri sezone v Söldnu ga tako še ne bo na štartu.

Hirscher si je po lanski sezoni vzel daljši odmor, ko se je ta teden na ledeniku Mölltal vrnil na sneg, pa si je med slalomskim treningom zlomil gleženj na levi nogi. Odločil se je, da ne bo šel na operacijo, dobil pa je mavčno oblogo. Ocene, da bo lahko na snegu že v šestih tednih, so bile preoptimistične. Prehitevanje dogodkov ne bi bilo smiselno, tako da bo počival približno tri mesece.

Sezona svetovnega pokala 2017/18 se bo v Söldnu začela konec oktobra, prvi slalom sezone pa bo v Leviju 12. novembra. Za Hirscherja bodo glavni cilj sezone olimpijske igre, kjer bo poskušal prvič v karieri osvojiti zlato medaljo.

Hirscherjev veliki prijatelj, Nemec Felix Neureuther, ki se na ledeniški uvod sezone (čez dobra dva meseca v Söldnu) pripravlja na Novi Zelandiji, je medtem razkril načrte za preostanek kariere. Želi si, da bi tekmoval do olimpijskih iger leta 2022, ko bo star skoraj 38 let, vendar se bo verjetno posvetil le slalomu. V novi sezoni bo še tekmoval v veleslalomu, pri čemer naj bi smuči s krajšim stranskim lokom (novost bo začela veljati to sezono) še bolj obremenile hrbet, kar je že nekaj let Neureutherjeva težava.

Tomaž Okorn