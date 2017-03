Hirscher v vrtincu čustev omenjal možnost konca kariere

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Marcel Hirscher si je že pred finalom v Aspnu zagotovil veleslalomski in veliki globus. V karieri je osvojil vse razen zlate olimpijske medalje, kar bo izziv za naslednjo zimo. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Najbolj veseli so bili po "prvem polčasu" Pokala Vitranc Avstrijci in Norvežani. Marcel Hirscher je na veleslalomu zmagal, drugi pa je bil Leif Kristian Haugen, ki je v finalu pridobil kar deset mest. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Mogoče je v tem trenutku vse skupaj malce preveč zame. Je zelo čustveno, v tem trenutku poskušam po najboljših močeh in profesionalno opravljati svoje delo, ampak sem zelo hvaležen za tri ure časa, ki jih bom imel do podelitve, preživel jih bom v miru v svoji sobi in bom lahko razmišljal o tem, kaj me je pravzaprav pripeljalo do te točke v življenju, ko sem osvojil šest zaporednih velikih kristalnih globusov, kar je seveda neverjetno in kar je rekord. Marcel Hirscher na začetku novinarske konference. Klemen Bergant je bil kar zadovoljen s smučanjem Žana Kranjca v drugi vožnji. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice Hirscher v dežju in megli ubil tri muhe na en mah

4. marec 2017 ob 17:45

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

V razmerah, kot so vladale na veleslalomu za Pokal Vitranc, je mojstrstvo Marcela Hirscherja še bolj prišlo do izraza, medtem ko so Slovenci ugotavljali, da se na domačem terenu niso počutili preveč domače.

Hirscher je s 44. zmago kariere (v svetovnem pokalu) še pred finalom v Aspnu osvojil veleslalomski in tudi veliki kristalni globus. Šestič zapored, kar ni uspelo še nikomur. V finalu je ubranil visoko prednost, ki si jo je prismučal z brezhibno prvo vožnjo, in v cilju požel gromak aplavz vseh gledalcev, ki znajo ceniti smučarsko popolnost. "Vedel sem, da je v vodstvu Leif (Haugen) in da imam pred njim 1,7 sekunde prednosti, a vseeno sem tudi vedel, da bo treba dati vse od sebe in da ni enostavno smučati v megli. Zgoraj sem izgubil osem desetink, potem je šlo laže in v spodnjem delu sem že vedel, da bo veleslalomski globus že četrtič moj. To je nekaj posebnega, saj mi veleslalom veliko pomeni. Imeti veleslalomski globus in biti v tej disciplini še svetovni prvak, to je izjemno."

Hirscher razmišlja o koncu kariere

A kako izjemno je šele Hirscherjevih šest zaporednih velikih kristalnih globusov, ki ga na koncu sezone prejme zmagovalec v seštevku vseh disciplin. Avstrijec se je ob velikem uspehu spomnil, kako je že vso kariero skorajda brez poškodb in se zahvalil svojim najbližjim, posebej partnerki Lauri, ob tem pa poudaril, kako ga je sezona izčrpala. "To je moja 10. sezona v svetovnem pokalu. Letos mi je spet pobrala veliko energije, a prinesla tudi uspehe. Imam dve možnosti: ali končam kariero in sem zadovoljen z vsem, kar sem dosegel, ali pa grem še v olimpijsko sezono - in oboje mi ustreza. Po finalu v Aspnu bom imel počitnice, čakajo me tudi medijske obveznosti, potem pa bo dovolj časa, da razmislim, kako naprej." Ker Hirscher še nima zlate olimpijske medalje, se ne zdi prav verjetno, da bi res končal kariero.

Kranjec v finalu hitrejši od Hirscherja

Če je Hirscher v drugi polovici sezone stopnjeval formo in je v zadnjem obdobju nepremagljiv, je pri najboljšem slovenskem veleslalomistu Žanu Kranjcu zgodba drugačna. Od nesrečnega Garmischa, kjer je zamudil na žreb štartnih številk, išče pravo formo. Želja pred Kranjsko Goro je bila deseterica, a je že v prvi vožnji, ko je imel odlično številko devet (vreme je bilo takrat še suho, proga odlična), zaostal skoraj dve sekundi in pol. V finalu je na nekaterih odsekih smučal precej bolje, imel je tudi boljši čas finala kot Hirscher, a je to zadostovalo za 23. mesto. Razmere za tekmovanje so bile zelo neugodne, podlaga pa drugačna kot na zadnjih treningih v Reiteralmu. Zaradi dežja so prireditelji progo utrdili s soljo, na takšni podlagi pa smuči delujejo nekoliko drugače kot na ledu. Kranjec se očitno ni najbolje znašel. Zanimivo, da je bil od Kranjca na prvi progi za več kot sekundo hitrejši predtekmovalec Klemen Kosi, vendar na novih smučeh (z manjšim stranskim lokom), ki bodo dovoljene od naslednje sezone.

Bergant kar zadovoljen s Kranjčevim finalom

"Forma ni takšna, kot je bila decembra ali januarja. Narediti bo treba še analizo, morda so vzroki za korak nazaj tudi psihološke narave. V prvi vožnji je gotovo manjkalo nekaj agresivnosti. Ker je bil sneg drugačen kot na prejšnjih tekmah, sem se proge lotil preveč zadržano. Pred drugo vožnjo bi moral biti povsem razbremenjen, saj nisem imel česa izgubiti. Smučal sem bolje, vsekakor pa s 23. mestom ne morem biti zadovoljen. Na domačem terenu se nisem počutil najbolj domače. Nekaj točk sem osvojil, a to ni tisto, kar hočem," je povedal Kranjec. Trener za tehnične discipline Klemen Bergant je bil s Kranjčevim finalom kar zadovoljen, poudaril pa je, da je imel nekaj smole v zgornjem delu: "Ravno med njegovim nastopom je bila vidljivost v zgornjem delu slabša in večino časa je izgubil prav tam. Potem je smučal zelo spodobno, z drugačno energijo kot v prvi vožnji."

Miha Hrobat: Vsak zavoj je mučenje

Preostali slovenski smučarji so bili s številkami nad 60 brez možnosti za finale. "Težko je, proga je zelo nemirna, smučke ne moreš mirno peljati. Želel sem se 'vreči dol' na polno, a se ni izšlo. Proga je bila že pošteno načeta, luknje odsekane, tako da ne moreš potegniti normalnega zavoja. Vsak zavoj je mučenje," je povedal Miha Hrobat, ki ni končal prve vožnje. Štefan Hadalin je končal na 45. mestu in spoznal podlago, ki ga čaka jutri na slalomu: "Z mojo številko nihče ni bil blizu finala. Naredil sem sicer veliko napako pri slalomskem štartu in skoraj zapeljal s proge. Do cilja sem smučal odločno in v spodnjem delu niti nisem izgubil toliko. Pomembno je, da sem občutil snežno podlago in vzdušje."

Proga za te razmere dobro pripravljena

Prireditelji so imeli veliko težav, na koncu so s soljo progo kar dobro utrdili. V finalu je bila zaradi megle tekma prekinjena za petnajst minut. Očitki, da so bile razmere na trenutke na meji regularnosti, ne zdržijo, je prepričan Klemen Bergant. "Proga je bila dobro pripravljena, organizatorji so naredili veliko delo. Na prvi progi je v finale prišel tudi Avstrijec Daniel Maier s številko 47." V prvem delu noči bo v Kranjski Gori še deževalo, na slalomu pa naj bi bilo vreme suho, kar je dobra novica tako za tekmovalce kot za gledalce (danes jih je bilo več kot 5.000). Največ možnosti za visoko uvrstitev bo imel med Slovenci Štefan Hadalin. "Če bo proga zdržala do njegove številke (46), bo v finalu," napoveduje Bergant. Če bo res tako, bo slovensko smučanje v Kranjski Gori prvič po desetih letih osvojilo točke v obeh dnevih.

