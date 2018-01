Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je v olimpijski sezoni v izjemni formi. Foto: Reuters Hirscher je bil znova razred zase. Foto: Reuters VIDEO VSL: Zadnji trije nastopi... VIDEO VSL: Finalni nastop Žana... Dodaj v

Hirscher in Feller poskrbela za dvojno avstrijsko zmago

Kranjec v finalu izgubil šest mest, na koncu 18.

28. januar 2018 ob 10:25,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 14:38

Garmisch - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je suvereno dobil veleslalom za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Žan Kranjec je tekmo končal na 17. mestu.

Hirscher je bil znova razred zase, odlično je opravil že svoj prvi nastop, v finalu je svojo prevlado nad tekmeci le še potrdil. Smučal je izjemno, hitro, brezhibno, prednost pred rojakom Manuelom Fellerjem je le še povečal, zmagal je s prednostjo sekunde in 57 stotink.

Tretje mesto je osvojil Ted Ligety, ki se je v prvi vožnji še najbolj približal Hirscherju. Tedaj je po zaslugi odlično izpeljanega spodnjega dela, ko je nadoknadil 31 stotink sekunde, zasedel drugo mesto, v finalu pa je to mesto izgubil. Za zmagovalcem je zaostal za sekundo in 69 stotink.

Na veleslalomski tekmi je imela Slovenija tokrat med tekmovalci zgolj enega alpskega smučarja - Žan Kranjec je s štartno številko 14 po prvi vožnji za Hirscherjem zaostal za sekundo in 46 stotink in je bil 12. V finalu je nato s slabšim nastopom izgubil šest mest, zadovoljiti se je moral z 18. mestom (+3,20).

Veleslalom (M), Garmisch-Partenkirchen

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:40,18 2. M. FELLER AVT +1,57 3. T. LIGETY ZDA 1,69 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,83 5. M. OLSSON ŠVE 1,97 6. A.-A. KILDE NOR 2,13 7. F. EISATH ITA 2,20 8. M. FAIVRE FRA 2,30 9. A. PINTURAULT FRA 2,32 10. L. MEILLARD ŠVI 2,55 ... 18. Ž. KRANJEC SLO 3,20

Po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:18,64 2. T. LIGETY ZDA +0,63 3. A. PINTURAULT FRA 0,94 4. M. FELLER AVT 0,98 5. L. MEILLARD ŠVI 1,01 6. A.-A. KILDE NOR 1,18 . F. EISATH ITA 1.18 8. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,34 9. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,35 10. J. MURISIER ŠVI 1,38 ... 12. Ž. KRANJEC SLO 1,46 Odstop: Caviezel, Myhrer ...

Skupni vrstni red (28/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.254 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.030 3. A. L. SVINDAL NOR 716 4. K. JANSRUD NOR 665 5. B. FEUZ ŠVI 636 6. A. PINTURAULT FRA 627 7. M. MAYER AVT 502 8. D. PARIS ITA 466 9. V. KRIECHMAYR AVT 455 10. P. FILL ITA 446 ... 35. Ž. KRANJEC SLO 182 49. M. ČATER SLO 120 60. B. KLINE SLO 83 89. Š. HADALIN SLO 34 91. K. KOSI SLO 32 147. M. HROBAT SLO 3 Veleslalom (6/8): 1. M. HIRSCHER AVT 520 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 415 3. A. PINTURAULT FRA 269 4. M. OLSSON ŠVE 259 5. M. FELLER AVT 243 6. J. MURISIER ŠVI 199 7. Ž. KRANJEC SLO 182 8. T. LIGETY ZDA 164 9. M. FAIVRE FRA 145 10. S. LUITZ NEM 140 ... 38. Š. HADALIN SLO 19

S. J., Mitja Lisjak