Hiter tempo življenja hitro menja tudi športne junake

Kolumna Slavka Jeriča (160)

17. marec 2017 ob 10:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Življenje piše številne zgodbe, žalostne, pestre, polne padcev in obratov. Ko na karieri Tine Maze in Ilke Štuhec pogledamo skozi prizmo številk, dobimo zelo podobni zgodbi.

Obe sta v svetovnem pokalu debitirali zelo zgodaj (Tina Maze pri 15, Ilka Štuhec pri 16). Oba sta hitro dotaknili zvezd (Črnjanka je pri 19 dobila prvo tekmo za svetovni pokal, Mariborčanka je postala svetovna mladinska prvakinja tako v slalomu kot smuku).

Njuni poti sta se nato razšli, Tina Maze je imela v začetku kariere v članski konkurenci precej več uspeha, a se ji ni stalno uspelo zasidrati med samo smetano, kamor je vedno čutila, da sodi. Na drugi strani je bila Ilka Štuhec bolj kot ne žrtev številnih poškodb, ki so ji preprečevale, da bi nizala odmevne uvrstitve.

A skok višje je obema uspel sredi tretjega desetletja življenja. Spodnji graf je zgovoren.

Obe sta eksplodirali približno ob enakem času, napredek je sploh opazen pri Ilki Štuhec, ki je samo v letošnji sezoni osvojila 1.565 točk, v vseh prejšnjih pa skupaj 841. Pri obeh so opazni sadovi delovanja v samostojni ekipi.

V ključni sezoni, ko se je zgodil preboj, sta obe zablesteli tudi na najpomembnejšem tekmovanju v zimi – na svetovnem prvenstvu, kjer sta osvojili medaljo v paradni disciplini – Tina Maze srebro v veleslalomu, Ilka Štuhec zlato v smuku.

Aktualni primer meteorske sezone Ilke Štuhec odpira vsaj še dva vidika, ki sta vredna omembe. Ob uspehih so na plan privrele zgodbe iz časa prebijanja proti vrhu, o odrekanju, težkem finančnem stanju, kreditih, ... Današnji zorni kot, v katerem se Ilka lahko smehlja z naslovom svetovne prvakinje, dvema malima globusoma in še dvema medaljama za končni uvrstitvi med najboljše tri, je seveda ugoden. Položaj zmagovalca je pravzaprav idealen za ameriško (filmsko) obdelavo, ki bi pokazala, da delo vedno obrodi sadove. A to je ena zgodba, na katero pride tisoč drugih zgodb, v katerih enako tveganje, delo in zanos ne obrodijo sadov in se zato ne znajdejo v medijih. Sestavljajo le kruti kontekst, v katerem nekdo drug igra vlogo zmagovalca. Najmanj prostora na piramidi je pa na samem vrhu in ta piramida za svoj obstoj potrebuje tudi dno (v katerem so te manj prijazne zgodbe).

Drugi vidik je soroden, saj v zaznavanju javnosti kaže na omejeni rok junakov. Ob uspehih Ilke se danes bistveno manj ljudi spomni na uspehe njene predhodnice. Seveda rekordi, dosežki, zmage in izjave Tine Maze ne bodo nikoli pozabljeni (in s tem manj vredni), a dejstvo je, da kolo časa teče, v ospredje prihajajo novi junaki, nove zgodbe, novo stiskanje pesti. Najbolj svež primer so smučarski skoki, ki so bili v lanski sezoni svojevrstni fenomen. Zaradi zgodovinskih dosežkov Petra Prevca je bilo 30 najbolj gledanih dogodkov v letu 2016 na TV Slovenija prav iz sveta smučarskih skokov. Danes je slika drugačna.

Hiter življenjski slog na krilih večne povezljivosti pa vseeno ne sme zmanjšati športnikove – človekove – vrednosti.

Slavko Jerič, MMC