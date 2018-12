Hitri Tahiraj popeljal Aluminij prek Celja na 3. mesto Prve lige

Vratarja Mure in Triglava poskrbela za delitev točk v Murski Soboti

9. december 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 17:51

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Slovenske prvoligaške zelenice bodo do 23. februarja mirovale, zimo pa bo na visokem 3. mestu Prve lige prespal Aluminij, ki je na krilih Francesca Tahiraja s 4:1 razbil Celje.

Dva gola in dve podaji je bil prispevek eksplozivnega 22-letnega Albanca iz Torina, ki je bil na zadnji tekmi jesenskega dela Prve lige nerešljiva uganka za Celje. V Kidričevem je šlo za dvoboj dveh razigranih moštev, ki sta v zadnjih krogih zmagovali in sta se prebili v zgornjo polovico lestvice. Z visoko zmago so šumarji osvojili privlačno nagrado – do spomladi bodo prezimili kar na 3. mestu!

Aluminij je dobil zadnje štiri jesenske kroge s skupnih 14:4, po razbitju Olimpije prejšnjo soboto s 6:2, so zdaj ponovili vajo na štajerskem dvoboju. Celje je bilo resda močno oslabljeno, saj so bili brez najboljših dveh posameznikov: reprezentanta Rudija Požega Vancaša in Mitje Lotriča, ki sta si oba nabrala kartone za obvezni počitek.

Grofi povedli, a sledil je hitri preobrat

Celjani so hitro izkoristili uvodno pobudo, saj so zadeli že iz prvega kota na tekmi. Z desne strani je podal Tadej Vidmajer, pred golom je bil najvišji branilec Elvedin Džinić, ki je z natančnim strelom zatresel domačo mrežo. A zaostanek ni zmedel Kidričanov, ki so prevzeli vajeti igre in v naslednje četrt ure uprizorili preobrat. Najprej je v 15. minuti hitri Francesco Tahiraj po levi prebil celjsko obrambo, otresel se strelca Džinića in z izredno samostojno akcijo izenačil. V 23. minuti je Aluminij dolgo pletel, tokrat je Tahiraj prodrl po desni strani in poslal predložek pred vrata, kjer je prvi strelec Rok Kidrič v skoku zabil za 2:1.

Celje je skušalo odgovoriti, Jakob Novak je celo zatresel, a iz prepovedanega položaja. Napadi domačih varovancev Oliverja Bogatinova so se nadaljevali in kmalu je bilo 3:1. Vroči Tahiraj je udaril z velike razdalje, z zavitim strelom je stresel stičišče vratnice in prečke, evrogola ni bilo, a zato je odbitek v lahek gol spremenil Niko Leko.

Tahiraj postavil še piko na i

Ob visoko zmagi Aluminija je bila igra v nadaljevanju bolj uspavana, Celje je še enkrat zadelo iz prepovedanega položaja, a pika na i je pripadla najboljšemu posamezniku tekme. Hiter protinapad domačih je pripeljal Kruna Ivačića iz oči v oči z Matjažem Rozmanom, ki se je izkazal z obrambo, a iz ozadja je prihitel Tahiraj in postavil končnih 4:1.

Kopica poskusov in strelov, a suverena Obradović in Arko

Podjetneje so začeli Kranjčani, poskusila sta napadalca Tom Žurga in Luka Majcen, nato so odgovorili tudi Sobočani, pri čemer sta Rok Sirk in Tomi Horvat v 14. minuti zapravila izredni priložnosti za vodstvo. Še večja se je v 36. minuti ponudila pri Triglavu Davidu Tijaniću, ki je po lepo izigrani moštveni akciji iz bližine vrat z glavo streljal naravnost v Murinega vratarja Matka Obradovića.

V drugem delu je prevladovala Mura, ki si je pripravila vrsto priložnosti, novo izredno je zapravil Sirk, nekajkrat pa so gostitelji zahtevali najstrožjo kazen, potem ko sta v kranjskem kazenskem prostoru padala Nino Kouter in Žan Karničnik. Malo pred koncem je Amadej Maroša nenadejano prišel do žoge pred kranjskim golom, a je ustrelil mimo vratnice. Zlasti drugih 45 minut so zaznamovale obrambe Matka Obradovića (7 obramb) in Jalna Arka (5 obramb) v vratih Triglava.

Sledita dva meseca in pol zimskega spanja

Vodilni Maribor je že v petek s 3:1 zmagal v Velenju, v soboto pa je z enakim izidom Olimpija slavila v Novi Gorici, kar pomeni, da vijoličasti na dolg zimski premor odhajajo z devetimi točkami prednosti pred Ljubljančani.



Prvi, 20., krog spomladanskega dela državnega prvenstva v nogometu je predviden za soboto, 23. februarja, kar pa bo seveda odvisno od (ne)zimskih razmer po Sloveniji.

19. krog:

MURA - TRIGLAV 0:0

2.100 gledalcev.

Mura: Obradović; Šturm, Bošković, Maruško, Peričić ( 46./Karničnik ), Lorbek, Kozar , Horvat ( 58./Ćerimagić ), Kouter, Šušnjara ( 83./Maroša), Sirk.

Triglav Kranj: Arko ; D. Kryeziu, Elsner, Žurga, Udovič , Mlakar, Rogelj, E. Kryeziu , Kumer , Tijanič, Majcen.

ALUMINIJ - CELJE 4:1 (3:1)

Tahiraj 15., 84., Kidrič 23., Leko 37.; Džinić 7.

Aluminij: Janžekovič, Gliha ( 86./Grgić), Kontek, Martinović, Jakšić, Leko ( 83./Krajnc), Muminović , Petrovič, Horvat, Tahiraj, Kidrič ( 71./Ivančić).

Celje: Rozman, Stojinović, Zaletel, Džinić, Vidmajer , Pišek, Cvek, Brecl, Pungaršek ( 76./R. Štraus), Novak ( 56./Ibišević ), Vizinger ( 83./D. Štraus).

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 40.; Mlakar 35., Zahović 52., Ivković 59.

Odigrano v soboto:

GORICA - OLIMPIJA 1:3 (1:1)

1.000; Celcer 44./11-m; Vombergar 16./11-m, 75., Savić 57.

DOMŽALE - KRŠKO 2:1 (0:0)

300; Melnjak 72., Vetrih 80.; Volaš 85.

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA

MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 19 10 6 3 41:28 36 ALUMINIJ 19 9 3 7 35:28 30 DOMŽALE 19 7 6 6 35:28 27 CELJE 19 6 8 5 22:28 26 MURA 19 6 6 7 26:25 24 GORICA 19 5 7 7 22:29 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 TRIGLAV 19 4 4 11 24:43 16 KRŠKO 19 3 6 10 14:28 15

M. R., To. G.