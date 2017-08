Hitro igro v napadu omogoča le dobra in agresivna obramba

Dončić in Dragić - Dve nevarnosti težka naloga za vsako obrambo

5. avgust 2017 ob 10:00

Maribor - MMC RTV SLO

"Mi smo ekipa, ki želi igrati hitro, če pa želimo tako igrati, moramo biti zelo agresivni v obrambi," je po zmagi nad Madžarsko (84:64) povedal pomočnik selektorja Igorja Kokoškova Jaka Lakovič.

Po uvodnem preizkusu proti (skromni) ruski univerzitetni ekipi je za košarkarje prišel prvi test z reprezentanco, ki je tudi del evropskega prvenstva. Vendar pa Madžari ne sodijo v najvišji kakovostni razred oziroma so izbrana vrsta, ki je že s prebojem na EuroBasket izpolnila cilj in se na turnir ne podaja z niti približno podobnimi ambicijami kot Slovenija. Hkrati je igrala tudi brez prvega moža Adama Hange. Zmaga je bila na koncu zanesljiva, a v prvem delu so imeli Slovenci kar nekaj težav. Šele ko so strnili vrste v obrambi, so strli madžarski oreh.

Čeprav sta se Sloveniji v tem tednu priključila še Goran Dragić in Žan Mark Šiško, pa vseeno Kokoškova vrsta ni igrala popolno, saj je na poroko v domovino odšel Američan Anthony Randolph. Na drugem dvoboju je selektor v rotaciji v 'civilu' tokrat pustil Erazma Lorbka in Miho Lapornika.

V Mariboru so gledalci nestrpno pričakali, da bodo prvič skupaj na parketu videli slovensko zvezdniško navezo Dragić – Luka Dončić. Mladega asa Reala so znova evforično pozdravili že ob predstavitvi in najboljši mladi igralec v Evropi je hitro navdušil. Takoj je položil za 2:0, v prvi četrtini pa se je ustavil pri 11 točkah, ko je zadel še tri trojke. Eno po lepem sodelovanju z Dragićem, ko sta si izmenjala žogo, nato pa je kapetan 18-letnega soigralca našel samega v kotu. Dragić je igral le v prvem polčasu, bil je še nekoliko zadržan, a z akcijo, ko je z lepim "rollingom" premešal madžarsko obrambo in se sprehodil pod obroč, pokazal svojo kakovost.

Dve nevarnosti težka naloga za vsako obrambo

To je tako kot na prvi tekmi ponovno ves čas dokazoval tudi Dončić, ki je bil ponovno prvi strelec. Tokrat je v statistiko vpisal 18 točk, ujel pa je tudi devet odbitih žog. "Luka je v napadu odigral zelo dobro. Začel je fenomenalno. Razigrava, hkrati pa je tudi nevaren za koš. Je zelo visok in fizično močan. V vseh trenutkih tekme je bil prisoten. On je res velik plus za to ekipo. Goran je še vedno kapetan in vodja ekipe, a je prišel šele ta teden, opravil tri dni treningov in normalno, da še ni v pravi formi. Ko bo še on pravi, bomo imeli dve veliki nevarnosti v napadu, kar pa je za vsako obrambo že zelo težka naloga. Tu so potem še drugi, ki imajo določene naloge in bodo tako še nevarnejši, kot bi bili sicer," je povedal Lakovič.

Kot je opisal nekdanji kapetan reprezentance in zdaj selektorjev pomočnik, sta Dončić in Dragić dodana vrednost, izjemna košarkarja, ki lahko dosegata veliko število točk, hkrati pa razigravata soigralce in jih ob sebi delata boljše. "Veliko lažje je, ko imaš dva taka igralca ob sebi. Tudi onadva bosta še veliko boljša, mi pa jima moramo slediti. Delata višek za ostale igralce, se pa moramo še uigrati. Luka je pokazal, zakaj je tam, kjer je. Goran je tudi že dokazal, kakšen igralec je, ima pa še veliko rezerve, saj je tokrat igral le toliko, da je začutil parket," je dejal Edo Murić, Klemen Prepelič pa dodal: "Luka je na obeh tekmah pokazal, da ni le eden najbolj talentiranih evropskih igralcev, ampak po mojem mnenju eden najboljših košarkarjev v Evropi v tem trenutku. Fant trenira s polno paro in iz dneva v dan dokazuje, da sodi med najboljše. To je znova pokazal na parketu, ko je potegnil ekipo za seboj. Na koncu je kreiral nekaj res lahkih košev za soigralce. Z Dragićem in tudi Randolphom, ki lahko veliko prinese tej ekipi, imamo tri velike košarkarje, od katerih vsak lahko odloči tekmo."

Brez dobre obrambe ni hitre igre

Dončić je s svojo igro, ki je polna inspiracije in domiselnih potez, na trenutke kar zakril pomanjkljivosti, ki jih še ima slovenska reprezentanca. Trenutno teh v igri ni malo. V napadu je bila izgubljena kakšna žoga preveč, sicer pa je bilo največ problemov v obrambi. Predvsem v prvem delu, ko je bil izid izenačen na 38. David Vojvoda je zadeval z razdalje, nekaj metov je bilo sicer tudi težkih, nekajkrat pa je ostrostrelec ostal sam, tudi pravega pritiska na organizaciji madžarskih napadov ni bilo, ko sta se nekajkrat Andras Rujak in Krisztian Wittmann sprehodila skozi slovensko obrambo.

"Prvi polčas je bil v napadu korekten, a v obrambi zelo slab. V drugem delu smo popravili obrambo, rotacije v defenzivi in agresivnost na žogi. S tem smo prisilili Madžare v slab izbor metov. Lahko smo igrali hitreje, kar nam je bolj pisano na kožo. Lažje smo dosegali koše in naredili nekaj razlike. Ko je narejena razlika, je tudi lažje zadeti odprte mete, kot pa, ko je izid izenačen," je povedal Lakovič in poudaril, da je značilna hitrejša slovenska igra v napadu mogoča le s pravo obrambo: "Hitra igra pride z dobro in agresivno obrambo, kar smo na trenutke pokazali v drugem polčasu. Če smo pasivni kot v prvem delu, pa nasprotniki najdejo poti do koša in posledica je igra pet na pet na obeh straneh. Mi smo ekipa, ki želi igrati hitro, če pa želimo tako igrati, moramo biti zelo agresivni v obrambi. Obramba nam bo dala lahke točke iz protinapadov."

"Z igro ne moremo biti niti približno zadovoljni. Kot nam je dejal selektor, je bilo le deset ali 15 minut tiste prepoznavne igre, po kateri slovi Slovenija. Če se želimo približati tisti evropski eliti, to zagotovo ne bo dovolj. Treba je razpotegniti skozi vseh 40 minut," je slabo obrambno igro izpostavil tudi Prepelič, enakega mnenja pa je Murić, ki je dodal, da "se vidi, da Sloveniji še veliko manjka in da morajo biti košarkarji bolj borbeni v obrambi in defenzivno bolje komunicirati med sabo, potem pa bo tudi v napadu steklo".

Trd boj za mesto drugega "playa"

Kokoškov je zdaj na tekmah preizkusil vse igralce, ki jih ima na voljo. Gašper Vidmar je potrdil, da je brez konkurence center številka ena. Murić, ki je na prvi tekmi počival, je zaigral na položaju krilnega centra, kjer je zaradi nastalih vrzeli pomagal v lanskih kvalifikacijah. Ob odsotnosti Randolpha ni pravega nosilca na tej poziciji. Lorbek, ki tokrat ni igral, ostaja velika uganka, Saša Zagorac se za zdaj še ne najde, Vlatko Čančar se je na štirico preselil le za nekaj trenutkov, Jan Kosi pa realno na tej ravni še težko igra. Ob koncu je mladenič, ki igra za Primorsko, dobil nekaj priložnosti. Dočakal jo je tudi Šiško, ki je dobri dve minuti in pol organiziral slovenski napad. Ob omejeni Dragićevi minutaži je bila ta naloga sicer zaupana Maticu Rebcu in Alekseju Nikoliću. Dvoboj za mesto drugega "playa" se med njima zdi vse bolj izenačen. V nedeljo se bo Slovenija v Mariboru pomerila s Češko.

Tilen Jamnik