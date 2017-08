HK Olimpija začenja novo zgodbo z mešanico izkušenj in mladosti

Trenira 26 hokejistov

1. avgust 2017 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tivoliju je znova živahno. Treninge na ledu so začeli igralci HK Olimpije. Trener Andrej Brodnik ima na voljo nekatere izkušene hokejiste, ki so se že izkazali tudi v Ligi Ebel.

Predsednik Tomaž Vnuk bo podrobnosti predstavil na novinarski konferenci, vsekakor pa mu je uspelo sestaviti zelo konkurenčno moštvo. Večina slovenskih hokejistov, ki so v lanski sezoni igrali za HDD Olimpijo, je ostala v Tivoliju.

Robert Kristan v lanski sezoni ni branil, pri 34 letih se želi dokazati v Alpski ligi. Z dobrimi predstavami bi si lahko zagotovil olimpijsko vozovnico za Pjongčang. Po štirih sezonah v vratih Medveščaka se je preizkusil v slovaški ligi, kjer je branil za Nitro, nato pa še na Češkem, kjer je oblekel dres Pardubic in Chomutova. V Ljubljani je branil že v sezoni 2002/03. Drugi vratar bo Tilen Spreitzer, ki je lani branil na devetih tekmah Lige Ebel.

Med branilci so Boštjan Groznik, Kristjan Čepon, Maks Selan in Uroš Batič lani igrali za HDD Olimpijo. Napadalci Miha Zajc, Črt Snoj, Aljaž Chvatal, Aljaž Uduč, Gal Koren in Krištof Potočnik so prav tako v pretekli sezoni igrali v Ligi Ebel. Brodnik in njegov pomočnik Matej Hočevar imata na voljo tudi številne mlade igralce. Trenutno trenira 26 igralcev.

Mušič na Madžarsko, Pešut v Nemčijo, M. Čepon v Zagreb

Nekateri nosilci igre pri HDD Olimpiji so si poiskali nove klube. Dolgoletni kapetan Aleš Mušič ostaja v Ligi Ebel, igral bo za Fehervar. Obetavni branilec Mark Čepon se je pridružil Sašu Rajsarju in Niku Simšiču v zagrebškem Medveščaku. Žiga Pešut je odšel v drugo nemško ligo, kjer bo igral za Bayreuth.

Test proti finalistu Lige Ebel

Zelo zanimiva bo tudi uvodna pripravljalna tekma, ko se bodo Ljubljančani 17. avgusta v Mariboru srečali s celovškim KAC-em. Olimpija bo Alpsko ligo začela 13. septembra v Tivoliju proti branilcem naslova, italijanski ekipi Ritten. Še pred tem zmaje čaka boj za pokalni naslov v Celju, žreb bo 4. septembra.



Trenutni kader HK Olimpije:

Vratarji: Robert Kristan, Tilen Spreitzer, Val Usnik.



Branilci: Boštjan Groznik, Kristjan Čepon, Maks Selan, Uroš Batič, Andraž Zibelnik, Nik Grahut, Luka Ščap, Luka Zorko, Nik Petek.



Napadalci: Miha Zajc, Črt Snoj, Aljaž Chvatal, Aljaž Uduč, Gal Koren, Matic Kralj, Andrej Hebar, Luka Ulamec, Krištof Potočnik, Jurij Jovan, Nik Sitar, Filip Kuhar, Mark Sever, Janez Orehek.

A. G.