Hladen tuš za Bruinse v Bostonu

Varlamov ubranil vseh 29 strelov

10. oktober 2017 ob 08:07

Boston - MMC RTV SLO

Hokejisti Colorada so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL slavili v Bostonu, obenem pa svojo mrežo ohranili še nedotaknjeno (0:4).

Po zmagi proti Nashvillu (4:3) so Bruinsi tokrat doživeli hladen tuš. V TD Gardnu niso bili dorasel nasprotnik gostom iz Colorada. Prvi zadetek so prejeli že v peti minuti, ko se je med strelce vpisal Sven Andrighetto. Po podaji izza gola je sprožil iz zapestja in premagal Tuukko Raska.

Vodstvo je slabih deset minut pozneje podvojil J. T. Compher, ki je v igri z igralcem manj lepo sprejel podajo Carla Soderberga in uspešno zaključil hitri protinapad. V drugi tretjini gledalci niso videli golov, v zadnji sta padla še dva, obakrat je bil natančen Nail Yakupov.

24-letni Rus je v 47. minuti do ploščka po dolgi podaji pridrsal pred Raskom in zadel prazno mrežo, končni izid je postavil v zadnjih sekundah srečanja, ko je še drugič plošček poslal v prazno mrežo.

Liga NHL, tkme 9. oktobra:

BOSTON - COLORADO 0:4

NY ISLANDERS - ST. LOUIS ** 2:3

BUFFALO - NEW JERSEY 2:6

TORONTO - CHICAGO * 4:3

TAMPA BAY - WASHINGTON * 4:3

EDMONTON - WINNIPEG 2:5

ANAHEIM - CALGARY 0:2



* - podaljšek

** - kazenski streli

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TORONTO MAPLE LEAFS 3 3 0 0 6 DETROIT RED WINGS 2 2 0 0 4 TAMPA BAY LIGHTNING 3 2 1 0 4 FLORIDA PANTHERS 2 1 1 0 2 BOSTON BRUINS 2 1 1 0 2 OTTAWA SENATORS 2 0 0 2 2 MONTREAL CANADIENS 3 1 2 0 2 BUFFALO SABRES 3 0 2 1 1 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 3 2 0 1 5 NEW JERSEY DEVILS 2 2 0 0 4 PHILADELPHIA FLYERS 3 2 1 0 4 NEW YORK ISLANDERS 3 1 1 1 3 PITTSBURGH PENGUINS 3 1 1 1 3 CAROLINA HURICANES 1 1 0 0 2 COLUMBUS BLUE JACK. 2 1 1 0 2 NEW YORK RANGERS 3 1 2 0 2

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 3 3 0 0 6 CHICAGO BLACKHAWKS 3 2 0 1 5 COLORADO AVALANCHE 3 2 0 0 4 WINNIPEG JETS 3 1 2 0 2 MINNESOTA WILD 2 0 1 1 1 DALLAS STARS 2 0 2 0 0 NASHVILLE PREDATORS 2 0 2 0 0 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 2 2 0 0 4 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 2 2 0 0 4 CALGARY FLAMES 3 2 1 0 4 ANAHEIM DUCKS 3 1 1 1 3 VANCOUVER CANUCKS 1 1 0 0 2 EDMONTON OILERS 3 1 2 0 2 ARIZONA COYOTES 2 0 1 1 1 SAN JOSE SHARKS 2 0 2 0 0

Tekme 10. oktobra:

NY RANGERS - ST. LOUIS

CAROLINA - COLUMBUS

MONTREAL - CHICAGO

NASHVILLE - PHILADELPHIA

DALLAS - DETROIT

VANCOUVER - OTTAWA

LAS VEGAS - ARIZONA

M. L.