Hladnokrvni Müller po epskem maratonu izločil Nadala

Kerberjeva ne bo več številka ena

10. julij 2017 ob 09:00,

zadnji poseg: 10. julij 2017 ob 21:46

London - MMC RTV SLO

Manični ponedeljek je bil res najbolj nor dan v Wimbledonu. Gilles Müller je v osmini finala izločil Rafaela Nadala s 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 in 15:13 po štirih urah in 47 minutah.

Luksemburžan, ki je leta 2005 ugnal 19-letnega Nadala v All England Clubu, je imel železne živce. Serviral je kar 30 asov in izkoristil peto zaključno žogo v maratonskem petem nizu na igrišču številka ena. Müller se je prvič v karieri prebil v četrtfinale največjega turnirja na svetu. Gledalci so do zadnjega kotička napolnili stadion in videli pravo klasiko na sveti travi.

Müller brezhiben v uvodnih dveh nizih

V prvem tednu Španec ni oddal niza, a tekmeci niso imeli tako močnega servisa, kot ga ima 34-letni Luksemburžan, ki je zanesljivo ugnal tudi Aljaža Bedeneta v 3. krogu. V prvem nizu se je Müller rešil v peti igri, po zaostanku s 30/40 je nanizal tri točke zapored. V šesti igri je odvzel servis Špancu in prednost zanesljivo zadržal do konca. V drugem nizu je Rafa izgubil začetni udarec v deveti igri in znašel se je v velikih težavah.

Nadal izenačil na 2:2 v nizih

Desetkratni zmagovalec Roland Garrosa je nato prikazal najboljšo igro v dvoboju. Precej bolje je vračal servise in v četrti igri tretjega niza je prvič odvzel servis Luksemburžanu. Tudi v četrtem nizu je Nadal blestel. V tretji igri je zapravil dve priložnosti za brejk, zato pa je bil uspešnejši v peti igri in izid je bil izenačen na 2:2 v nizih.

Štirikrat se je Rafa rešil, petič pa ne

V odločilnem nizu sta oba igralca zadržala servise. V deseti igri je imel Müller pri 15/40 dve zaključni žogi, Nadal pa se je rešil in izenačil na 5:5. V 19. igri si je Španec priigral štiri priložnosti za odvzem servisa. Müller je vedno našel izjemen servis v ključnih trenutkih. Najbolj napeto je bilo, ko je stranski sodnik ob drugem servisu že zavpil avt, a je glavni sodnik popravil njegovo odločitev. Nadal je zahteval preveritev s sokoljim očesom, žoga pa je bila na črti. Luksemburžan je povedel z 10:9, nato pa v 22. igri zapravil še dve zaključni žogi.

Müller je še naprej odlično serviral, prav nič ni bil napet v sijajnem ozračju prepolnega igrišča številka ena. V 28. igri pa je zaigral pogumno, močno je vračal začetne udarce in si priigral še dve zaključni žogi. Nadal je poslal forhend prek osnovne črte in Müller se je veselil največje zmage v karieri. Odločilni niz je trajal kar dve uri in 15 minut.

Statistika Nadal Müller Prvi servis (%) 67 63 Asi 23 30 Dvojne napake 2 10 Nevsiljene napake 17 52 Winnerji 77 95 Osvojene točke 198 191 Osv. točke na mreži 33/46 59/83 Priložnosti za brejk 2/16 3/8



"Vse sem imel pod nadzorom v uvodnih dveh nizih, nato pa je Rafa dvignil raven igre. Tudi v tretjem in četrtem nizu nisem igral slabo, a Nadal je bil izjemen. V odločilnem nizu je bil neverjeten boj, v 28. igri sem se odločil, da grem na vse ali nič in uspelo mi je. Nisem še zbral občutkov, razmišljal sem že o nadaljevanju v torek," je bil navdušen Müller, ki ga v sredo čaka Marin Čilić. Hrvat je v uri in 41 minutah odpihnil Španca Roberta Bautisto Aguta s 6:2, 6:2 in 6:2.

Đoković in Mannarino v torek na osrednjem igrišču

Po tem dvoboju je bil na igrišču številka ena načrtovan še tretji obračun. Drugi nosilec Novak Đoković bi se moral srečati z Adrianom Mannarinom. Srb in Francoz se bosta pomerila v torek ob 13.00 na osrednjem igrišču. Zmagovalca zadnjega dvoboja osmine finala že čaka Tomaš Berdych. Čeh je premagal obetavnega Avstrijca Dominica Thiema s 6:3, 6:7, 6:3, 3:6 in 6:3.

Dimitrov prejel pravo teniško lekcijo

Roger Federer je zmlel Grigorja Dimitrova na osrednjem igrišču s 6:4, 6:2 in 6:4.

35-letni Švicar, ki lovi rekordno osmo zmago in 19. naslov na turnirjih za grand slam, je prikazal najboljšo igro na letošnjem turnirju. Dvoboj je trajal le uro in 37 minut. Postal je drugi najstarejši četrtfinalist Wimbledona po Kenu Rosewallu, ki je bil leta 1971 ob preboju med zadnjo osmerico star 39 let.

"Grigor mi je ponudil kar nekaj priložnosti, ki mi jih je uspelo izkoristiti. Nisem si mislil, da bo šlo tako gladko. Res sem igral zelo dobro. Nimam nobenih poškodb, zelo dobro sem pripravljen, v naslednjih dneh pa me čakajo še težji tekmeci," je poudaril Federer.

Statistika Dimitrov Federer Prvi servis (%) 63 69 Asi 7 8 Dvojne napake 7 0 Nevsiljene napake 25 11 Winnerji 29 24 Osvojene točke 71 95 Osv. točke na mreži 9/12 15/22 Priložnosti za brejk 1/3 5/10



V prvi igri je imel Federer že eno priložnost za brejk, a se je Dimitrov rešil. Odločilna je bila deveta igra, ko je Bolgar forhend poslal v avt in izgubil servis. Švicar je nato brez oddane točke osvojil prvi niz. V drugem nizu je Dimitrov popolnoma popustil, izgubil je kar pet iger zapored. V tretjem nizu je Federer povedel s 4:2, nato pa je v osmi igri edinkrat na obračunu izgubil servis. Bolgar je izenačil na 4:4, a je že v naslednji igri znova naredil preveč napak in Federer je prišel do brejka in nato do zmage.

V četrtfinalu nov obračun z Raonicem

V sredo se bo sedemkratni zmagovalec Wimbledona srečal z Milošem Raonicem. To bo ponovitev lanskega polfinala, ko je Kanadčan slavil po napetih petih nizih, nato pa je v finalu izgubil proti Murrayju. Raonic je v napetem dvoboju na igrišču številka dve izločil obetavnega Nemca Alexandra Zvereva s 4:6, 7:5, 4:6, 7:5 in 6:1.

Querrey bo izzval Murrayja

Prvi igralec sveta Andy Murray, ki je imel velike težave proti Fabiu Fogniniju v petek, je tokrat izločil Benoita Paireja s 7:6, 6:4 in 6:4. Francoz je zelo dobro začel, v prvem nizu je povedel s 4:2. Murray je nato nanizal tri igre zapored in odločala je podaljšana igra, ki pa jo je Murray dobil kar s 7:1. Paire je v nadaljevanju malce popustil, v drugem in tretjem nizu je izgubil začetni udarec v deveti igri.

"Do zdaj sem tu opravil dobro delo. Danes sem najbolje udarjal žogico. S tem sem zadovoljen. V zadnjih dneh sem bil dober na treningih. Danes sem se počutil bolje kot v prejšnjih dneh. To je pozitiven premik," je poudaril Murray.

Branilec naslova se bo v sredo srečal s Samom Querreyjem. Američan, ki je lani šokiral Novaka Đokovića v tretjem krogu, je premagal Kevina Andersona s 5:7, 7:6, 6:3, 6:7 in 6:3. Querrey je imel v podaljšani igri četrtega niza kar štiri zaključne žoge, a je Južnoafričan dobil tajbrejk s 13:11. V odločilnem nizu je Anderson izgubil servis v šesti igri in Querrey je nato le unovčil šesto zaključno žogo po treh urah in desetih minutah.

Kerberjeva ne bo več številka ena

Dvoboj zadnjih dveh finalistk Wimbledona Angelique Kerber in Garbine Muguruza - obe sta morali priznati premoč Sereni Williams, ki pa je zaradi nosečnosti izpustila letošnji turnir - je pripadel Španki s 4:6, 6:4 in 6:4.

Kerberjeva je imela v odločilnem nizu kar trikrat brejk prednosti, a ji ni uspelo zadržati pobude. V deseti igri je Španka prišla do ključnega odvzema servisa in velike zmage po dveh urah in 20 minutah na igrišču številka dve. Muguruza je zadela kar 55 "winnerjev", 50 neizsiljenih napak pa ni bilo usodnih.

Po tretjem zaporednem neuspehu na turnirjih za grand slam - v Parizu je Nemka celo izpadla že v prvem krogu, bo morala predati naziv najboljše igralke sveta Romunki Simoni Halep ali Čehinji Karolini Pliškovi. Lani je namreč igrala v finalu, tako da bo na lestvici izgubila precej točk.

"Ne vem, ali bo kaj drugače. Vem, kako je biti številka ena, vem, kakšen je občutek biti številka dve. Vzela si bom nekaj časa zase, trenirala in skušala spet prikazati dober tenis. Domov grem z dobrimi občutki. Vesela sem, da sem našla svojo igro. Spet igram dober tenis," ni bila posebej razočarana Nemka.

Halepova se lahko v torek zavihti na vrh lestvice WTA

Druga nosilka Simona Halep je s 7:6 in 6:2 izločila Belorusinjo Viktorijo Azarenko. Romunka je preprečila Azarenki, da postane prva mama v 37 letih, ki bi osvojila turnir v Wimbledonu. Halepova bo postala prva igralka sveta, če se prebije v polfinale. V torkovem četrtfinalu jo čaka Jo Konta. Ljubljenka občinstva na Church Roadu je bila s 7:6, 4:6 in 6:4 boljša od Francozinje Caroline Garcia. Zadnja Britanka, ki je osvojila Wimbledon, je bila Virginia Wade leta 1977.

Venus proti zmagovalki Roland Garrosa

Napredovala tudi 37-letna Američanka Venus Williams. Petkratna kraljica na Church Roadu je premagala 19-letno Hrvatico Ano Konjuh s 6:3 in 6:2. V torkovem četrtfinalu jo čaka Jelena Ostapenko. Zmagovalka Roland Garrosa je ugnala Elino Svitolino s 6:3 in 7:6.

Klepačeva in Nestor v osmini finala

Andreja Klepač in Kanadčan Daniel Nestor sta v šestnajstini finala v konkurenci mešanih dvojic premagala indijsko-japonsko dvojico Purav Raja in Eri Hozumi s 6:2 in 7:5. Klepačevo in Nestorja v naslednjem krogu čakata Američanka Nicole Melichar in Nemec Andre Begemann.

Klepačeva je predtem skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izpadla v osmini finala v konkurenci ženskih dvojic, potem ko sta ju s 6:4 in 6:4 izločili Rusinji Jelena Vesnina in Jekaterina Makarova.

Konec za Srebotnikovo in mladinko Juvanovo

Katarina Srebotnik je v paru z Južnoafričanom Ravenom Klassnom izpadla v šestnajstini finala turnirja v konkurenci mešanih dvojic. Od slovensko-južnoafriške naveze sta bila boljša Hrvat Mate Pavić in Ukrajinka Ljudmila Kičenok s 6:4 in 7:5.

V 1. krogu mladinskega turnirja je izpadla Kaja Juvan, ki jo je s 7:5 in 6:3 izločila peta nosilka Marta Kostjuk. Ukrajinka je januarja zmagala na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

Osmina finala (M), tabela:

MURRAY (VB/1) - PAIRE (FRA)

7:6 (1), 6:4, 6:4



QUERREY (ZDA/24) - ANDERSON (JAR)

5:7, 7:6 (5), 6:3, 6:7 (11), 6:3



MÜLLER (LUKS/16) - NADAL (ŠPA/4)

6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13



ČILIĆ (HRV/7) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/18)

6:2, 6:2, 6:2



RAONIC (KAN/6) - A. ZVEREV (NEM/10)

4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1



FEDERER (ŠVI/3) - DIMITROV (BLG/13)

6:4, 6:2, 6:4



BERDYCH (ČEŠ/11) - THIEM (AVT/8)

6:3, 6:7 (1), 6:3, 3:6, 6:3



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - MANNARINO (FRA)

osrednje igrišče, torek ob 13.00

Osmina finala (Ž), tabela:

MUGURUZA (ŠPA/14) - KERBER (NEM/1)

4:6, 6:4, 6:4



KUZNECOVA (RUS/7) - A. RADWANSKA (POL/9)

6:2, 6:4



RYBARIKOVA (SLK) - MARTIĆ (HRV)

6:4, 2:6, 6:3

VANDEWEGHE (ZDA/24) - WOZNIACKI (DAN/5)

7:6 (4), 6:4



V. WILLIAMS (ZDA/10) - KONJUH (HRV/27)

6:3, 6:2



OSTAPENKO (LAT/13) - SVITOLINA (UKR/4)

6:3, 7:6 (6)



KONTA (VB/6) - GARCIA (FRA/21)

7:6 (3), 4:6, 6:4



HALEP (ROM/2) - AZARENKA (BLR)

7:6 (3), 6:2



Četrtfinale (Ž), tabela, torek:

KUZNECOVA (RUS/7) - MUGURUZA (ŠPA/14)

igrišče št. 1, ob 14.00



VANDEWEGHE (ZDA/24) - RYBARIKOVA (SLK)

igrišče št. 1, drugi dvoboj



V. WILLIAMS (ZDA/10) - OSTAPENKO (LAT/13)

osrednje igrišče, drugi dvoboj



HALEP (ROM/2) - KONTA (VB/6)

osrednje igrišče, tretji dvoboj

Dvojice (Ž), osmina finala:

MAKAROVA/VESNINA (RUS/2) -

KLEPAČ/MARTINEZ SANCHEZ (SLO/ŠPA/15)

6:4, 6:4



Mešane dvojice, 2. krog:

KLEPAČ/ NESTOR (SLO/KAN/11) -

HOZUMI/RAJA (JAP/IND)

6:2, 7:5



L. KIČENOK/PAVIĆ (UKR/HRV) -

SREBOTNIK/ KLAASEN (SLO/ JAR/7)

6:4, 7:5

Mladinke, 1. krog:

KOSTJUK (UKR/5) - JUVAN (SLO)

7:5, 6:3

A. G.