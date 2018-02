Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Hoče so se z zmago v zadnjem krogu prebile v modro skupino. Foto: OZS Dodaj v

Hoče z veliko zmago uvrščene v modro skupino

Calcit Volley in Nova KBM Brani za prvo mesto

26. februar 2018 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarjem Hoč je v zadnjem krogu rednega dela odbojkarskega prvenstva uspel veliki met. V domači dvorani so pred 450 gledalci uspeli premagati Panvito Pomgrad s 3:1 in si zagotovili uvrstitev v tako želeno uvrstitev v modro skupino.

Nastopili bodo med najboljših šest ekip na prvenstveni lestvici in nastope v izločilnih bojih končnice. Odbojkarji Triglava Kranja, ki proti ACH Volleyju niso imeli možnosti, bodo prvenstvo nadaljevali v zeleni skupini, v kateri se bodo ekipe borile za obstanek.

Obračuni v modri skupini, v kateri se bodo med seboj merila najboljša moštva, se bodo začeli 3. marca. Ekipe bodo igrale po enokrožnem sistemu, razpored pa je določen glede na uvrstitve po rednem delu prvenstva. Tekmovanje v drugem delu bo prvouvrščeni ACH Volley Ljubljana začel s petimi točkami, Hoče pa se v boj za najvišja mesta podajajo brez točk.

V 1. krogu modre skupine se bo ACH Volley srečal s Hočami, Salonit Anhovo bo igral proti Mariboru, Panvita Pomgrad pa se bo pomerila s Calcit Volleyjem. V zeleni skupini se bodo v 1. krog tekmovanja med seboj srečali odbojkarji GEN-I Volleyja in Krke ter Črnuč in Triglava Kranja. Sistem tekmovanja je dvokrožna liga štirih ekip. Ekipe v drugi del prenesejo vse osvojene točke, nize in točke v nizih.

Pri ženskah bomo v soboto spremljali še zadnji, 18. krog rednega dela prvenstva, v katerem bosta na sporedu kar dva derbija. Za prvo mesto na prvenstveni lestvici, ki prinaša tudi boljše izhodišče v morebitnem finalu, se bosta v soboto v Kamniku udarila Calcit Volley in Nova KBM Branik, za 3. mesto na lestvici pa se bosta v Šempetru borila domača Aliansa in Formula Formis.

Državno prvenstvo (M), 18. krog:

HOČE - PANVITA POMGRAD

3:1 (16, -18, 21, 25)



CALCIT VOLLEY - MARIBOR

3:0 (16, 27, 23)



KRKA - GEN-I VOLLEY

3:2 (-19, 19, -22, 24, 15)



ČRNUČE - SALONIT ANHOVO

2:3 (24, -21, 19, -11, -10)



ACH VOLLEY - TRIGLAV KRANJ

3:0 (17, 14, 16)

Lestvica: ACH VOLLEY 18 18 0 54 točk SALONIT ANHOVO 18 14 4 37 CALCIT VOLLEY 18 10 8 34 PANVITA POMGRAD 18 12 6 32 MARIBOR 18 11 7 31 HOČE 18 7 11 22 TRIGLAV KRANJ 18 7 11 22 ČRNUČE 18 6 12 18 GEN-I VOLLEY 18 4 14 12 KRKA 18 2 16 6



Državno prvenstvo (Ž), 17. krog:

FORMULA FORMIS - CALCIT VOLLEY

1:3 (22, -22, -18, -18)

NOVA KBM BRANIK - GEN-I VOLLEY

3:0 (16, 19, 18)



LUKA KOPER - ALIANSA ŠEMPETER

1:3 (22, -23, -8, -20)



ANKARAN HRVATINI - ZGORNJA GORENJSKA

3:1 (19, 18, -17, 15)



LJUBLJANA - KEMA PUCONCI

0:3 (-21, -23, -21)

Lestvica: CALCIT VOLLEY 17 16 1 49 točk NOVA KBM BRANIK 17 16 1 48 FORMULA FORMIS 17 12 5 36 ALIANSA ŠEMPETER 17 12 5 35 GEN-I VOLLEY 17 11 6 32 KEMA PUCONCI 17 6 11 19 ZGORNJA GORENJSKA 17 4 13 13 LUKA KOPER 17 5 12 13 ANKARAN HRVATINI 17 3 14 8 LJUBLJANA 17 0 17 1

C. R.