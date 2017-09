Hoeness: Sovražnik v lastni postelji je najnevarnejši

V nedeljo v Berlinu na klopi Willy Sagnol

29. september 2017 ob 19:45

München - MMC RTV SLO

Predsednik Bayerna Uli Hoeness je pojasnil, da so bila razhajanja med Carlom Ancelottijem in zvezdniki prevelika. Novega trenerja bodo v Münchnu predstavili v prvi polovici oktobra.

Vsi strokovnjaki in dolgoletni spremljevalci dogajanja na Bavarskem so bili šokirani, ko so Mats Hummels, Arjen Robben, Franck Ribery in Kingsley Coman začeli derbi 2. kroga Lige prvakov v Parizu le na klopi, dolgoletni steber obrambe Jerome Boateng pa je sedel na tribuni. V preteklih tednih je bil na stranskem tiru Thomas Müller, ki je najboljši proizvod domače šole.

Poraz na Parku princev z 0:3 je bil kaplja čez rob in v četrtek je 58-letni Italijan izgubil službo, kar se mu med sezono ni zgodilo še nikoli v bogati trenerski karieri.

"V zadnjih dneh je Carlo proti sebi obrnil kar pet nogometašev, ki so nosilci igre. Ne smemo pozabiti, da je bil tudi Coman le rezervist. Po tekmi v Parizu vsega skupaj ne bi mogel več popraviti. Trener nikoli ne sme imeti nosilcev igre proti sebi. Vedno sem poudarjal staro življenjsko pravilo - sovražnik v lastni postelji je najnevarnejši," je v svojem slogu poudaril 65-letni Hoeness, ki je že nekaj časa razmišljal, da bo treba ukrepati, saj je Bayern daleč od ravni iz preteklih sezon, ko je imel veliko prednost pred tekmeci v Bundesligi.

Tuchel glavni kandidat

Glavni kandidat za novega trenerja je Thomas Tuchel, ki je prost, potem ko se je razšel z dortmundsko Borussio po zmagi v finalu nemškega pokala konec maja. Vodstvo Hoffenheima noče niti slišati, da bi 30-letni taktični velemojster Julian Nagelsmann zapustil klub in odšel na Bavarsko. V nedeljo bo v Berlinu ekipo vodil dozdajšnji pomočnik Ancelottija Willy Sagnol.

"Niti slučajno nismo v časovni stiski, saj sledita dva tedna reprezentančnega odmora. V tem času bomo našli novega trenerja," je še dodal Hoeness.

Salihamidžić: Ne igramo nogometa, ki ga vsi pričakujemo

Ob 15.00 je pred novinarje v klubskih prostorih na Säbener Strasse stopil športni direktor Hasan Salihamidžić. Nekdanji reprezentant BiH-a je bil zelo nervozen, saj je položaj v klubu napet že vse od julijske azijske turneje.

"Priprave niso potekale po načrtih. Izgubili smo številne tekme in vzdušje v ekipi se je precej poslabšalo. V letošnji sezoni ne igramo nogometa, ki ga vsi pričakujemo. Navajeni smo izvrstnih predstav, ki pa jih letos še ni bilo. Razvoj ekipe ni šel v pravo smer, zato smo morali ukrepati. Prepričan sem, da bomo šli le še navzgor. Sezona je še zelo dolga in nič še ni izgubljeno. Še vedno lahko izpolnimo vse cilje," je pojasnil Salihamidžić.

Italijanski mediji so bili šokirani nad zelo hitrim ukrepanjem vodstva Bayerna, saj se je Bundesliga začela šele 18. avgusta. "Carletto kaputt," so zapisali pri športnem dnevniku Gazzetta dello Sport in dodali, da so glavni igralci obrnili hrbet Ancelottiju.

A. G.