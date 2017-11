Hokej: Latvija - Slovenija 1:0

Zadnji test pred ZOI v Pjongčangu

10. november 2017 ob 16:30

Cergy - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca se na drugi tekmi turnirja Evropskega izziva v Cergyju v Franciji meri z Latvijo. Risi so v četrtek z golom Roka Tičarja v podaljšku premagali Francijo s 3:2.

Tudi Latvijci so uspešno začeli turnir, saj so s 7:5 ugnali Beloruse. Za varovance Karija Savolainena je turnir zadnji preizkus forme pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu, na katerih bo Slovenija igrala v skupini z ZDA, Rusijo in Slovaško.

Slovenci se bodo v soboto ob 20.00 pomerili še z Belorusi.

HOKEJ NA LEDU

TURNIR EVROPSKEGA IZZIVA

CERGY, Francija

2. KROG

Danes ob 16.30:

LATVIJA - SLOVENIJA

1:0 (-:-, -:-, -:-)

Ob 20.00:

BELORUSIJA - FRANCIJA

3. KROG

Sobota ob 18.00:

FRANCIJA - LATVIJA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - BELORUSIJA



1. KROG

FRANCIJA - SLOVENIJA

* 2:3 (1:0, 0:2, 1:0)

Fleury 13., Bertrand 42.; Sabolič 24., Kuralt 38., Tičar 61.

* - v podaljšku

BELORUSIJA - LATVIJA

5:7 (0:2, 2:0, 3:5)



A. V.