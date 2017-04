Hokej: Madžarska - Slovenija 2:5

V soboto tesen poraz proti Kazahstanu

18. april 2017 ob 19:08,

zadnji poseg: 18. april 2017 ob 20:56

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca gostuje na Madžarskem, kjer igra drugo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije.

Slovenci so doslej odigrali dve tekmi, z Madžari v Celju so zmagali z 2:1, z enakim izidom pa so v soboto v Tivoliju izgubili s Kazahstanom. Obe ekipi se pripravljata na drugoligaško svetovno prvenstvo, ki se bo začelo že naslednji teden, zato je raven njune forme višja.

Edini zadetek za Slovenijo je v soboto dosegel Žiga Pance.

Slovenci so dobro odprli tekmo, saj je Anže Kuralt v protinapadu že v drugi minuti načel mrežo Madžarov.

HOKEJ NA LEDU



PRIPRAVLJALNE TEKME



BUDIMPEŠTA



Danes ob 19.00:

MADŽARSKA - SLOVENIJA

2:5 (0:1, 1:3, -:-)

Erdely 22., Göz 46.; Kuralt 2., 34., Verlič 24., Kranjc 33., Tičar 55.



Odigrano v soboto:

SLOVENIJA - KAZAHSTAN

* 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

1.500; Ž. Pance 37.; Stepanov 11.



* - po kazenskih strelih

