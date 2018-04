Hokej na ledu v živo: Kazahstan - Slovenija 3:4

Slovenci v soboto ob 16.00 še z Italijo

27. april 2018 ob 10:29,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 17:48

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Slovenski hokejisti se na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti od 16.00 merijo s Kazahstanom. Cilj risov je jasen: zmaga, s katero bi ostali v igri za napredovanje med elito.

Trenutni izid je 3:4 za Slovenijo v zadnji tretjini.

Slovenija je povedla po bliskovitem protinapadu, ko se je ravno iztekla prva dvominutna kazen za Slovenijo na tekmi Luke Bašiča. Jan Urbas je silovito potegnil proti nasprotnim vratom in nesebično podal Mihi Verliču, ki je dosegel svoj prvi zadetek na prvenstvu v 6. minuti. Urbas in Verlič bosta v novi sezoni tudi soigralca v nemški ligi DEL.

Kazahstan hitro do preobrata

Hladen tuš za rise je sledil le minuto kasneje, ko je nezbranost slovenske obrambe izkoristil Jegor Petuhov in z akcijo izza slovenskega gola spravil plošček mimo Gašperja Krošlja. Kazahstan je v vodstvo povedel Dimitrij Grenc ob ponovno neodločni slovenski obrambi in plošček v 11. minuti poslal mimo dveh slovenskih branilcev in med nogama Krošlja.

Urbas - Verlič dobitna kombinacija

V 16. minuti je sledilo izenačenje Slovenije prek kapetana Urbasa, ki mu je uslugo pri prvem zadetku z natančno povratno podajo vrnil Verlič, Urbas pa je premagal Henrika Karlssona z natančnim strelom. To je bil že njegov tretji zadetek v madžarski prestolnici.

Verlič velemojstrsko prekinil urok igre z igralcem več

Slovenci so tudi v drugi tretjini prvi načeli nasprotnikov gol in tudi tokrat preko Verliča, ki je prekinil urok igre z igralcem več in v 15. poskusu končno dosegel prvi slovenski gol v tem elementu v Budimpešti. Verlič je za svoj drugi gol na tekmi plošček velemojstrsko preusmeril mimo Karlssona po siloviti podaji Aleksandra Magovaca.

Risi prvič na tekmi povedli z dvema goloma prednosti

Prerojenih risov v drugi tretjini ni zmotila niti poškodba Roberta Saboliča, ki si je v 32. minuti po naletu Antona Sagadejeva poškodoval desno koleno. Odprlo se je v igri z igralcem več, saj je obramba Kazahstana klonila še drugič zapored, tokrat ob igri 4:3. Po podaji Kena Ograjenška je s silovitim strelom v 38. minuti zablestel Sabahudin Kovačević. S svojim drugim zadetkom na prvenstvu je Sloveniji prvič na tekmi prinesel vodstvo z dvema zadetkoma razlike. A sledila je premalo zbrana igra, saj je Kazahstan zaostanek znižal v 14. sekundi nadaljevanja. S strelom preko rame vratarja Krošlja je po sijajni samostojni akciji za 3:4 zadel Alihan Asetov.

Na tekmi menda tudi Anže Kopitar

Slovenija ne more računati na poškodovanega branilca Luko Vidmarja (prepona). Menda tekmo v živo spremlja tudi največji slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ki je z LA Kingsi že končal sezono v Ligi NHL.

Zmagati tudi proti Italiji

Slovenci v Budimpešti upajo na razplet v slogu pregovora o slabem začetku in dobrem koncu. Po dveh porazih z Veliko Britanijo in Poljsko so v 3. krogu premagali gostitelje Madžare, a se zavedajo, da morajo, če želijo še računati na uvrstitev pri vrhu in morebitno napredovanje med elito, zmagati na obeh preostalih tekmah. Poleg današnje s Kazahstanom bodo v soboto igrali še z Italijo. Po drugi strani pa bo zaradi velike izenačenosti letošnjega SP-ja vsaka točka pomembna tudi zato, da se Slovenci izognejo črnemu scenariju in zadnjemu mestu.

SVETOVNO PRVENSTVO DIVIZIJE I

SKUPINA A, Budimpešta



4. KROG

Danes ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

3:4 (2:2, 1:2, -:-)

Petuhov 7., Grenc 11., Asetov 39.; Verlič 6., 28., Urbas 16., Kovačević 38.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA

POLJSKA - MADŽARSKA

2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Komorski 26., Chmielewski 33.; Sebök 2., Benk 10., Hari 41.

5. KROG

Sobota ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA



Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: * x KAZAHSTAN 3 2 0 0 1 6 ITALIJA 3 2 0 0 1 6 VELIKA BRITANIJA 3 2 0 0 1 6 MADŽARSKA 4 2 0 0 2 6 POLJSKA 4 1 0 0 3 3 SLOVENIJA 3 1 0 0 2 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

