Hokej, ob 13.10: Slovenija - Slovaška

V skupini A derbi med Kanado in Češko

17. februar 2018 ob 01:35

Pjongčang - MMC RTV SLO

Danes je na olimpijskem hokejskem turnirju na sporedu zadnji krog v skupini B. Slovenija se bo pomerila s Slovaško ob 13.10. Tekma bo v manjši dvorani Kwandong, potem ko so proti Rusiji okusili tudi led velike olimpijske dvorane Gangneung. Vsaka točka je izjemno pomembna v boju za mesta v repasažu.

Vseh 12 ekip bo razvrščenih na novo lestvico (skupina D). Vse tri zmagovalke skupin bodo napredovale v četrtfinale, ki bo na sporedu v sredo. Izmed drugouvrščenih ekip bo reprezentanca z največjim številom točk prav tako uvrščena v četrtfinale. Vseh ostalih osem ekip bo v torek igralo repasaž za preboj med osmerico.

Najboljša ekipa med preostalo osmerico se bo pomerila z najslabšo (5D - 12D). Risi imajo po visokem porazu z Rusijo zelo slabo razliko v zadetkih, ki odloča v primeru, da imata dve reprezentanci enako število točk.

Če bodo risi zmagali, bi lahko zasedli celo drugo mesto v skupini B in s tem bi imeli precej lažjega tekmeca v repasažu. Poraz proti Slovaški pomeni zadnje mesto in zelo močan tekmec v repasažu.

"Slovaška je Rusijo premagala, a Slovaki so igrali podobno kot mi. Blokirali so več strelov, ustavili power-play. Mi smo premagali Američane, pa jih Slovaki niso. Verjamem, da bo tekma bolj enakovredna, bomo pa morali odigrati dobrih 60 minut in dati vse od sebe. Moramo se osredotočiti na naše tekme. Če se bomo prilagajali vsakemu nasprotniku posebej, je to v tako kratkem času težko," je razločil Jan Muršak.

"Slovaška igra precej dolgočasen hokej, kar pa za trenerje pomeni, da je dober. S takšno igro so presenetili tudi Rusijo, podobno kot smo mi Američane. Vtis imam, da je Rusija močnejša, a je Slovaška naredila to, kar smo mi: imela je popoln dan," pravi selektor Kari Savolainen.

Skupin B, 3. krog, danes ob 13.10:

SLOVENIJA - SLOVAŠKA



RUSIJA - ZDA

Lestvica: * x ZDA 2 1 0 1 0 0 4 RUSIJA 2 1 0 0 1 +5 3 SLOVAŠKA 2 1 0 0 1 0 3 SLOVENIJA 2 0 1 0 1 -5 2 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih



Skupina A, 2. krog, sobota ob 4.10:

KANADA - ČEŠKA



Ob 8.40:

JUŽNA KOREJA - ŠVICA

Lestvica: * x KANADA 1 1 0 0 0 +4 3 ČEŠKA 1 1 0 0 0 +1 3 JUŽNA KOREJA 1 0 0 0 1 -1 0 ŠVICA 1 0 0 0 1 -4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.