Hokej, ob 8.40: Rusija - Slovenija

Američani na popravnem izpitu proti Slovaški

16. februar 2018 ob 01:00

Pjongčang - MMC RTV SLO

Hokejski turnir se je začel zelo presenetljivo. Risi so se veselili najbolj odmevne zmage v zgodovini, Rusi pa so doživeli hladno prho. Ob 8.40 bodo favoriti olimpijski favoriti pod velikim pritiskom proti Sloveniji.

Pogled na lestvico skupine B po prvem krogu je neverjeten. Vodijo Slovaki, ki so po petih minutah zaostajali že z 0:2 proti Rusiji (zadela sta Vladislav Gavrikov in Kiril Kaprizov). Peter Čerešnak je v 49. minuti unovčil "power play" za 3:2 in s tem potisnil Ruse v neugoden položaj.

Slovenci so sijajno začeli olimpijski turnir. Z golom kapetana Jana Muršaka v podaljšku so presenetili Američane s 3:2 in imajo dve pomembni točki. Strelec dveh golov na prvi tekmi opozarja, da bo naslednja naloga še bistveno težja: "Rusi so boljša ekipa od ameriške, imajo hitre in izenačene štiri peterke, ki so bolje uigrane kot ameriške. Proti njim bo težko igrati, a se moramo osredotočiti nase, pa bomo videli."

V Sočiju so risi izgubili proti Rusiji z 2:5, oba zadetka pa je prispeval Žiga Jeglič.

V Salt Lake Cityju leta 2002 so Rusi osvojili bron, na zadnjih treh igrah pa so ostali brez medalje. Posebej polom pred štirimi leti na domačih igrah v Sočiju jih še vedno peče in motiv v Pjongčangu bo velik. Liga KHL je druga najmočnejša na svetu in selektor Oleg Znarok je vseh 25 hokejistov poklical iz te lige. 15 igralcev je članov SKA-ja iz St. Peterburga, ki je razred zase v Ligi KHL. Osem jih igra za drugouvrščeni CSKA, dva pa za Metalurg in Magnitogorska.

Skupina B, 2. krog, danes ob 4.10:

ZDA - SLOVAŠKA



Ob 8.40:

RUSIJA - SLOVENIJA





1. krog:

SLOVENIJA - ZDA

* 3:2 (0:1, 0:1, 2:0)

Gregorc 46., Muršak 59., 61.; O'Neill 18., Greenway 33.

* - v podaljšku



SLOVAŠKA - RUSIJA

3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Olvecky 17., Bakoš 18., Čerešnak 49.; Gavrikov 3., Kaprizov 5.

3. krog, sobota ob 13.10:

SLOVENIJA - SLOVAŠKA



RUSIJA - ZDA

Lestvica: * x SLOVAŠKA 1 1 0 0 0 +1 3 SLOVENIJA 1 0 1 0 0 +1 2 ZDA 1 0 0 1 0 -1 1 RUSIJA 1 0 0 0 1 -1 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Sklupina C, 2. krog, petek ob 13.10:

FINSKA - NORVEŠKA



ŠVEDSKA - NEMČIJA





1. krog:

FINSKA - NEMČIJA

5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Lepistö 4., Pyörälä 16., Tolvanen 38., Kukkonen 39., Kemppainen 53.; Macek 9.,Hördler 42.



NORVEŠKA - ŠVEDSKA

0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Lindholm 6., Lanmder 17., Everberg 49., Wikstrand 50.

3. krog, nedelja ob 4.10:

NEMČIJA - NORVEŠKA

Ob 13.10:

ŠVEDSKA - FINSKA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 1 1 0 0 0 +4 3 FINSKA 1 1 0 0 0 +3 3 NEMČIJA 1 0 0 0 1 -3 0 NORVEŠKA 1 0 0 0 1 -4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

V četrtfinale se neposredno uvrsti zmagovalec skupine in najboljši drugi. Ostali igrajo repasaž.

A. G.