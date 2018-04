Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 39 glasov Ocenite to novico! Računica Slovencev je jasna: zmaga po rednem delu jih pelje nazaj med elito. Foto: EPA Sorodne novice Verlič: Sezono lahko končamo na čudovit način

Hokej: Slovenija - Italija 2:3

Kazahstan premagal Poljsko

28. april 2018 ob 07:57,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 17:12

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti se na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti v svoji zadnji tekmi turnirja merijo z Italijo. Zmaga po rednem delu risom prinaša vrnitev med elito.

V postavi Slovenije sta spet tudi Luka Vidmar in Andrej Hebar, ki bosta kljub lažjim poškodbam stisnila zobe.

Gander zadel ob igralcu več

Slovenci so slabo začeli tekmo. Že po 47 sekundah je bil zaradi nedovoljenega zadrževanja nasprotnika izključen Boštjan Goličič, kar so azzurri znali izkoristiti. Manj kot minuto kasneje je namreč Markus Gander po podaji Diega Kostnerja z močnim strelom poslal plošček v levi zgornji kot vrat Gašperja Krošlja. Slovenci so v nadaljevanju poskušali najti pot do italijanskih vrat, a so jim zahodni sosedje to z izjemno agresivno igro, veliko drsanja uspešno preprečevali.

Podlipnik izenačil iz "nepriložnosti"

Riso so nato prišli do priložnosti ob igralcu manj, a je bil vratar Marco de Filippo na mestu ob poskusu Sabahudina Kovačevića. In ko je že dišalo po tem, da bo Italija odšla na prvi odmor z minimalno prednostjo, je Matic Podlipnik v samostojni akciji prodrl v italijansko tretjino, nato pa iz skorajda izgubljenega položaja, povsem, z leve strani ustrelil proti vratom in presenetil de Filippa. Plošček se je v mrežo odbil od de Filippove rokavice in hrbta za 1:1. Po prvi tretjini je bilo razmerje strelov 11:9 za Italijo, ki je imela vsaj še dve lepi priložnosti za zadetek, tako da so jo risi kar dobro odnesli.

Tičar pod prečko za 2:1

Slovenci so drugo tretjino začeli povsem drugače. V 24. minuti je bil izključen Peter Hochkofler, risi pa so številčno prednost izkoristili že po 15 sekundah. Jan Urbas je na drugi vratnici lepo našel Roka Tičarja, ki je plošček ustavil z drsalko, nato pa ga mojstrsko poslal nad ramo de Filippa pod prečko za 2:1. Izjemen zadetek Tičarja. Zadetek je dal krila Slovencem, ki so nizali nevarne akcije pred italijanskimi vrati.

Dva gola Italije v štirih minutah

Na drugi strani je Italija v 30. minuti izenačila. Izključen je bil Jan Drozg, azzurri pa so le sekundo pred iztekom kazni izenačili. Plošček je na desni strani prišel do osamljenega Michaela Sullivana, ki ga je s silovitim strelom pospravil za hrbet nemočnega Krošlja. A to še ni bilo vse. V 34. minuti je Ivan Deluca prodrl pred Krošlja, ki je ubranil njegov strel, a je nato odbiti plošček s kakšnega metra v mrežo pospravil Alex Trivellato. Krošelj se je upravičeno jezil na soigralce, ki niso počistili pred njegovimi vrati.

Kazahstan razbil Poljsko

Kazahstan je v prvi tekmi današnjega sporeda s 6:1 ugnal Poljsko. Blestel je Roman Starčenko, ki je dosegel štiri zadetka. Kazahstan bo zdaj upal na ugoden razplet na preostalih dveh tekmah. Na slovenski tekmi bi mu ustrezalo, da bi se igral podaljšek.

SP DIVIZIJE I, 5. krog

Danes ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

2:3 (1:1, -:-, -:-)

Podlipnik 18., Tičar 24.; Gander 2., Sullivan 30., Trivellato 34.

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

KAZAHSTAN - POLJSKA

6:1 (2:0 2:1, 2:0)

Starčenko 13., 25., 40., 60., Kučin 47., Akolzin 14.; Zapala 28.

Lestvica: * x KAZAHSTAN 5 3 0 0 2 9 VELIKA BRITANIJA 4 3 0 0 1 9 ITALIJA 4 2 0 0 2 6 SLOVENIJA 4 2 0 0 2 6 MADŽARSKA 4 2 0 0 2 6 POLJSKA 5 1 0 0 4 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O., A. V.