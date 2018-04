Kruta realnost po novem polomu: risi v boj za - obstanek!

Za Slovenijo zadela Jan Drozg in Jan Urbas

23. april 2018 ob 12:08,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 18:12

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo na "drugoligaškem" svetovnem prvenstvu. Poljska je bila močnejša s 4:2, tako da rise presenetljivo čaka le še boj za obstanek.

Izjemne predstave Slovenije na olimpijskih igrah v Pjongčangu (zmagi nad ZDA in Slovaško) so le še oddaljen spomin. Res je, da je Slovenija na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti oslabljena, a tako bledih predstav nihče ni pričakoval. Namesto šestih točk ima Slovenija ničlo. V sredo bo v polni dvorana Laszla Pappa igrala z gostitelji turnirja Madžari, v petek jo čakajo prvi favoriti Kazahstanci (na uvodni tekmi so Madžare odpravili s 3:0), zadnji tekmec pa bo v soboto Italija. Vsi trije tekmeci so močnejši od Velike Britanije in Poljske, tako da Slovenijo očitno čaka hud boj za obstanek.

Slepi naboji tudi ob igralcu več

Selektor Kari Savolainen je na tekmi s Poljaki nekoliko premešal napadalne trojke, kar pa ni pomagalo. Slovenija je bila spet neučinkovita, izkoristila ni nobenega "power playja". V prvi tretjini je edini zadetek po natančnem strelu (plošček je šel vratarju Gašperju Krošlju nad ramenom) dosegel Damian Kapica v tretji minuti. V minutah številčne premoči je Slovenija sicer močno pritisnila, a je bil vratar Przemyslaw Odrobny vedno zanesljiv. V osmi minuti so Poljaki izpeljali hiter protinapad, višje poljsko vodstvo je preprečil Krošelj.

Osem strelov, dva zadetka

V drugi tretjini je zadetek za Slovenijo je dosegel 19-letni Jan Drozg, ki je v 25. minuti natančno meril z desne strani. A to ni prineslo preobrata, saj je Poljska tri minute pozneje že povedla. Zadel je Bartlomiej Neupauer. V 29. minuti je bil Krzysztof Zapala sam pred Krošljem, ki je dobil dvoboj. V 35. minuti, ko je bil na klopi za kaznovane igralce že Žiga Pavlin, je dvominutno kazen zaradi neprimernega vedenja dobil Žiga Pavlin, a Poljaki v igri 5:3 niso bili uspešni. Vseeno so pred koncem druge tretjini povišali vodstvo, na mojstrski način je v 37. minuti kazenski strel unovčil Marcin Kolusz. Poljaki so tako v drugi tretji z osmimi streli dosegli dva zadetka.

Vratar Obrobny igralec tekme

V zadnji tretjini Slovenija ni našla recepta, da bi spremenila potek dogajanja. V 52. minuti je poljsko zmago potrdil Aron Chmielewski. V predzadnji minuti je Jan Urbas z bekhendom premagal Odrobnyja, a vse je bilo prepozno. Najboljši igralec tekme je bil vratar Przemyslaw Odrobny, v slovenski ekipi pa so najboljšega razglasili Jana Drozga.

SP divizije I, 2. krog, skupina A

SLOVENIJA - POLJSKA 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Drozg 25., Urbas 59.; Kapica 3., Neupauer 28., Kolusz 36. (kazenski strel), Chmielewski 52.

Danes ob 19.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

Torek ob 16.00:

KAZAHSTAN - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: * x KAZAHSTAN 1 1 0 0 0 3 VELIKA BRITANIJA 1 1 0 0 0 3 ITALIJA 1 1 0 0 0 3 POLJSKA 2 1 0 0 1 3 MADŽARSKA 1 0 0 0 1 0 SLOVENIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O.