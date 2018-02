Sanjski začetek Risov - Muršak v podaljšku matiral ZDA!

Prenos na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju

14. februar 2018 ob 10:16,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 15:39

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti so že na uvodni tekmi olimpijskega turnirja pripravili presenečenje. Po velikem preobratu in z zadetkom Jana Muršaka v 38. sekundi podaljška so premagali ZDA s 3:2.

Američani so po dveh tretjinah vodili z 2:0 in vse je kazalo na pričakovano zmago favoritov, toda risi niso vrgli puške v koruzo. Gol za priključek je v 46. minuti zadel Blaž Gregorc, podaljšek pa je izsilil Jan Muršak minuto in 37 sekund pred koncem rednega dela, ko je selektor Kari Savolainen namesto vratarja v igro poslal šestega igralca.

Petminutni podaljšek je bil odločen že v uvodni minuti. Spet je bil junak kapetan Muršak, ki je po podaji Roka Tičarja ob drugi vratnici še drugič matiral vratarja Ryana Zapolskega (22 obramb). V slovenskih vratih se je izkazal Gašper Krošelj, ki je zbral 34 obramb.

Prva tretjina - 0:1

Risi so tekmo začeli odločno in se niso ustrašili favoriziranega tekmeca. Precejšenj del prve tretjine so bili enakovreden tekmec. Najlepšo priložnost je v 9. minuti zapravil Sabahudin Kovačević. "Buda" je v igri šitri na štiri (izključena sta bila Vidmar in Wisniewski) že premagal na tleh ležečega ameriškega vratarja, a se je pred mrežo znašel branilec Noah Welch in s telesom preprečil zadetek. Bolj se je približeval konec prvega del, bolj so Američani pritiskali na vrata sicer zanesljivega Krošlja. Še večji zalet so dobili ob izključitvi Marcela Rodmana. Ko je že kazalo, da so Slovenci zdržali nalet, je do ploščka za slovenskimi vrati prišel Garrett Roe. Podal je pred gol na palico Brian O'Neillu, ki je v desetem strelu na slovenski gol le matiral Krošlja. Razmerje v strelih po prvih 20 minutah je bilo 11:3 v korist ZDA.

Druga tretjina - 0:1

Američani so imeli pobudo na začetku druge tretjine, še posebej ob izključitvi Roka Tičarja, ko je Matt Gilroy zadel prečko. V nadaljevanju so risi vzpostavili ravnotežje in bili povsem enakovredni. Ob izključitvi Jordana Greenwaya so sprožili dva nevarna strela, vendar je bil Zapolski na mestu. Kazen je sledila v 33. minuti. Streljal je Bobby Sanguinetti, Krošelj ni uspel zadržati ploščka, ki se je odbil na palico Greenwayu. Napadalcu univerze Boston na drugi vratnici iz neposredne bližine ni bilo težko zabiti ploščka v gol. Razmerje strelov v tej tretjini je bilo 13:8 za ZDA.

Zadnja tretjina - 2:0

Slovenci so bili za odločen začetek zadnje tretjine nagrajeni v 46. minuti. Prvi gol na olimpijskih igrah v Južni Koreji je z natančno odmerjenim strelom z desne strani dosegel Blaž Gregorc. Podajalca sta bila Luka Vidmar in Jan Urbas. Izjemno priložnost za izenačenje je imel ob igralcu več na ledu Anže Kuralt, ki pa je v 53. minuti zadel prečko. V naslednjih dveh minutah je bilo pred ameriškimi vrati še dvakrat vroče, vendar plošček ni hotel v mrežo. Risi so bili za borbenost nagrajeni v 59. minuti, ko je s šestimi igralci na ledu za izenačenje s strelom iz obrata poskrbel kapetan Muršak. Podajalca sta bila Gregorc in Luka Verlič. razmerje v strelih v zadnji tretjini je bilo 12:11 v korist ZDA.

Podaljšek - 1:0

V podaljšku je ob igri tri na tri Rok Tičar z desne strani podal na drugo vratnico, kjer je osamljeni Muršak spravil plošček za hrbet Zapolskega. Med podajalci je bil tudi Jan Urbas.

Selektor Kari Savolainen se je odločil, da bo za prvo tekmo na tribunah pustil Matijo Pintariča, Žigo Pavlina in Andreja Hebarja.

V petek z Rusi, v soboto s Slovaki

Slovenci bodo v predtekmovanju odigrali še dve tekmi. V petek ob 8.40 z rusko ekipo, dan pozneje ob 13.10 pa še s Slovaško. V torek jih čaka kvalifikacijska tekma za uvrstitev v četrtfinale.

Skupina B:

SLOVENIJA - ZDA 3:2 (0:1, 0:1, 2:0) - v podaljšku

Gregorc 46., Muršak 59., 61.; O'Neill 18., Greenway 33.

SLOVAŠKA - RUSIJA 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Olvecky 17., Bakos 18., Ceresnak 49.; Prohorin 3., Kaprizov 5.





R. K.