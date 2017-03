Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Vratar Edmontona Cam Talbot je ustavil 34 od 35 strelov na svoja vrata. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hokejisti Detroita predali žezlo košarkarjem San Antonia

Los Angeles enajst točk za končnico

29. marec 2017 ob 09:38

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Edmontona so po zmagi nad Los Angelesom z 2:1 po enajstih letih tudi teoretično v končnici, ki sta si jo s porazom Kraljev zagotovila tudi Anaheim in San Jose.

Connor McDavid in Eric Gryba sta zadela za sedmo zmago Oilersov na zadnjih osmih tekmah. Los Angeles lahko v končnico spravi le še čudež. Po četrtem porazu na zadnjih petih obračunih Kralji za osmim St. Louisom zaostajajo za 11 točk. Do konca je še sedem tekem.

"V tem delu sezone si zagotovaljaš mesto v končnici in se pripravljaš na velike stvari. Mi smo v drugačnem položaju, toda borili se bomo do konca," je povedal napadalec Los Angelesa Jeff Carter. Edini zadetek za Kralje je v 18. minuti dosegel Jarome Iginla, ki je izenačil izid na 1:1. Razmerje v strelih na gol je bilo 35:29 v korist Los Angelesa.

Po porazu proti Carolini je dokončno jasno, da v končnici po 25 letih ne bo hokejistov Detroita. Red Wingsi so imeli najdaljši niz uvrščanja v končnico med vsemi ekipami v štirih največjih ameriških poklicnih športih. Zdaj imajo žezlo v roki košarkarji San Antonia, ki končnice niso izpustili zadnjih 20 sezon.

EDMONTON - LOS ANGELES 2:1

McDavid 15., Gryba 28.; Iginla 18.



NEW JERSEY - WINNIPEG ** 3:4

BOSTON - NASHVILLE 4:1

PHILADELPHIA - OTTAWA ** 3:2

CAROLINA - DETROIT 4:1

COLUMBUS - BUFFALO 3:1

TORONTO - FLORIDA 3:2

MONTREAL - DALLAS 4:1

MINNESOTA - WASHINGTON * 4:5

VANCOUVER - ANAHEIM 1:4

SAN JOSE - NY RANGERS * 5:4



* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 29. marca:

PITTSBURGH - CHICAGO

CALGARY - LOS ANGELES

COLORADO - WASHINGTON

ARIZONA - ST. LOUIS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 76 43 24 9 95 OTTAWA SENATORS 75 41 25 9 91 TORONTO MAPLE LEAFS 75 36 24 15 87 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 75 50 17 8 108 COLUMBUS BLUE JACK. * 75 49 19 7 105 PITTSBURGH PENGUINS * 75 46 18 11 103 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 77 46 26 5 97 BOSTON BRUINS 76 40 30 6 86 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 75 37 29 9 83 NEW YORK ISLANDERS 75 35 28 12 82 CAROLINA HURICANES 75 34 27 14 82 PHILADELPHIA FLYERS 76 36 32 8 80 FLORIDA PANTHERS 76 33 32 11 77 BUFFALO SABRES 77 32 33 12 76 DETROIT RED WINGS 76 31 33 12 74 NEW JERSEY DEVILS 76 27 35 14 68 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 76 48 21 7 103 MINNESOTA WILD * 76 44 24 8 96 NASHVILLE PREDATORS 76 39 26 11 89 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS * 76 42 23 11 95 SAN JOSE SHARKS * 76 43 26 7 93 EDMONTON OILERS * 76 42 25 9 93 WILD CARD CALGARY FLAMES 76 43 29 4 90 ST. LOUIS BLUES 75 41 28 6 88 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 75 35 33 7 77 WINNIPEG JETS 77 35 35 7 77 DALLAS STARS 76 31 34 11 73 VANCOUVER CANUCKS 76 30 37 9 69 ARIZONA COYOTES 76 27 40 9 63 COLORADO AVALANCHE 75 20 52 3 43 * - v končnici

