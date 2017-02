Hokejisti Los Angelesa v vse slabšem položaju

24. februar 2017 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

Boston je v boju ekip, ki se borita za preboj v končnico Lige NHL, v gosteh premagal Los Angeles s 4:1.

Tako Brad Marchand kot David Pastrnak sta za Kosmatince dosegla 26. gol v sezoni, v zadnjih 62 sekundah sta plošček v prazno mrežo poslala Dominic Moore (sploh prvi gol po 26 tekmah) in David Krejči. Edini gol za Kralje je dosegel Kevin Gravel, za 24-letnega Američana je bil to sploh prvi gol v Ligi NHL.

Deveto mesto, a z različnima trendoma

Obe ekipi sta zdaj v svojih konferencah na 9. mestu, a z različnim trendom. Boston je pod vodstvom novega trenerja Bruca Cassidyja dobil pet od zadnjih šestih tekem, Los Angeles pa je na zadnjih osmih tekmah klonil še šestič.

Hat-trick Kana

Chicago je s 6:3 premagal Arizono. Pri zmagovalcih je blestel Patrick Kane, ki je tretjič v karieri dosegel hat-trick.

Liga NHL, tekme 23. februarja:

LOS ANGELES - BOSTON 1:4

Gravel 19.; Marchand 4., Pastrnak 25.,

Moore 59., Krejci 60.



TORONTO - NY RANGERS * 1:2

MONTREAL - NY ISLANDERS 0:3

TAMPA BAY - CALGARY 2:3

NASHVILLE - COLORADO 4:2

CHICAGO - PHOENIX 6:3

* - po kazenskih strelih



Tekme 24. februarja:

WASHINGTON - EDMONTON

FLORIDA - CALGARY

CAROLINA - OTTAWA

DALLAS - ARIZONA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 61 32 21 8 72 OTTAWA SENATORS 58 32 20 6 70 TORONTO MAPLE LEAFS 60 28 20 12 68 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 59 40 12 7 87 PITTSBURGH PENGUINS 59 37 14 8 82 NEW YORK RANGERS 60 39 19 2 80 WILD CARD COLUMBUS BLUE JACKETS 58 37 16 5 79 NEW YORK ISLANDERS 60 29 21 10 68 ------------------------------------- BOSTON BRUINS 61 31 24 6 68 FLORIDA PANTHERS 59 28 21 10 66 PHILADELPHIA FLYERS 60 28 25 7 63 BUFFALO SABRES 60 26 24 10 62 TAMPA BAY LIGHTNING 60 27 25 8 62 NEW JERSEY DEVILS 60 25 25 10 60 DETROIT RED WINGS 60 24 26 10 58 CAROLINA HURICANES 56 24 24 8 56 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 59 39 14 6 84 CHICAGO BLACKHAWKS 61 38 18 5 81 ST. LOUIS BLUES 60 31 24 5 67 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 60 35 18 7 77 EDMONTON OILERS 61 33 20 8 74 ANAHEIM DUCKS 62 32 20 10 74 WILD CARD NASHVILLE PREDATORS 60 29 22 9 67 CALGARY FLAMES 61 31 26 4 66 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 60 29 27 4 62 WINNIPEG JETS 63 28 29 6 62 VANCOUVER CANUCKS 60 26 28 6 58 DALLAS STARS 60 23 27 10 56 ARIZONA COYOTES 59 21 31 7 49 COLORADO AVALANCHE 59 16 40 3 35

S. J.