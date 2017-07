Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V letošnji sezoni bo na sporedu veliko derbijev med Olimpijo in Jesenicami. Foto: BoBo/Žiga Živulović Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hokejisti za pokalni naslov že septembra v Celju

Šest derbijev Olimpije in Jesenice v rednem delu Alpske lige

12. julij 2017 ob 15:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejska zveza Slovenije je sporočila podrobnosti o domačih klubskih tekmovanjih, ligaškem in pokalnem, v prihajajoči sezoni. Državno prvenstvo se bo začelo 16. septembra, pokalno tekmovanje pa v novi obliki na turnirju v Celju teden dni prej.

Potem ko je hokejski pokal v sezoni 2016/17 ostal brez finala med SIJ-em Acronijem Jesenicami in HDD-jem Olimpijo, bo HZS v sezoni 2017/18 to tekmovanje zastavil nekoliko drugače.

Še pred začetkom članskega DP-ja bodo v drugem tednu septembra pripravili pokalni turnir v Celju, na razpis pa so se prijavili SIJ Acroni Jesenice, HK Olimpija, Playboy Slavija, Triglav, ECE Celje, MK Bled, Maribor in HD Mladi Jesenice. Žreb turnirja bo v Celju 4. septembra ob 12.00.

Najprej bodo opravili žreb vrstnega reda, na podlagi katerega bodo določili medsebojne tekme. Klubi se bodo po sistemu na izpadanje pomerili v četrtfinalu, zmagovalca polfinalnih tekem pa bosta v nedeljo, 10. septembra, odločala o pokalnem zmagovalcu nove sezone.

Na vseh tekmah se igra do zmage. Ob neodločenem rezultatu po 60 minutah se igra dolgi podaljšek (štirje igralci v polju in vratar) do zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da v 20 minutah ni gola, se igra novi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

Za finale DP-ja pripravljeni dve različici

Teden dni pozneje pa se bo začelo še državno prvenstvo. HZS je pri pripravi razporeda upošteval tudi drugi tekmovanji, kjer bodo nastopili slovenski klubi (mednarodna liga in Alpska liga), medsebojne tekme moštev v teh tekmovanjih bo tudi upošteval v DP-ju. V sezoni 2017/18 bodo v domačem prvenstvu nastopala moštva SIJ Acroni Jesenice, HK Olimpija, Playboy Slavija, ECE Celje, Triglav, MK Bled in Maribor. Skupno bodo ekipe odigrale po 12 krogov, sledila pa bo še končnica.

V tej bodo nastopale vse ekipe, najboljša po rednem delu bo v četrtfinalu prosta. Igrali bodo po sistemu boljši iz dveh tekem.

Za finale so pri HZS-ju pripravili dve različici; če bosta eden ali oba slovenska kluba v Alpski ligi (SIJ Acroni Jesenice in HK Olimpija) igrala v končnici, bodo v DP-ju finale igrali na dve zmagi. Če pa v Alpski ligi v zaključnih bojih ne bo slovenskih klubov, pa bo domači finale potekal na tri zmage. V obeh primerih bo tekmovanja konec najpozneje 20. aprila.

Šest večnih derbijev v rednem delu Alpske lige

Koledar Alpske lige je prav tako že znan. SIJ Acroni Jesenice bo v sredo, 13. septembra, v uvodnem krogu gostil Asiago. V Tivoli prihaja prvak prve Alpske lige Rittner Buam. Prvi večni derbi bo na sporedu 14. oktobra v Podmežakli, med 30. decembrom in 17. januarjem pa bodo na sporedu kar štiri medsebojne tekme najboljših slovenskih klubov. Skupaj se bodo železarji in zmaji v rednem delu srečali šestkrat.

Alpska liga, 1. krog, sobota, 9. septembra:

LUSTENAU - ZELL AM SEE



FELDKIRCH - SALZBURG MLADI



Sreda, 13. septembra:

OLIMPIJA - RITTNER



SIJ ACRONI JESENICE - ASIAGO



NEUMARKT - GARDENA



FASSA - PUSTERTAL



STERZING/VIPITENO - BREGENZERWALD



CORTINA - KAC MLADI

A. G.