Hokejistke ZDA grozijo z bojkotom domačega svetovnega prvenstva

Američanke aktualne svetovne prvakinje

28. marec 2017 ob 09:55

New York - MMC RTV SLO/STA

Ženska hokejska reprezentanca ZDA je zagrozila, da ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu, če jih država ne bo enakovredno obravnavala kot moške izbrane vrste.

Pogajanja o višini plač hokejistk in dogovori o pravicah se namreč vlečejo predolgo, aktualne svetovne prvakinje pa grozijo z bojkotom prvenstva, ki se v petek začne v Plymouthu. Zaradi grožnje je 14 ameriških senatorjev že pisalo vodstvu ameriškega hokeja, naj hitro reši zadeve in naj žensko ekipo obravnava enakovredno.

V ponedeljek so tako vpletene strani opravile izredni sestanek, kjer so obravnavale povračilo potnih stroškov, dobavo opreme, izplačilo dnevnic in poročanje o uspehih. Jabolko spora pa ostaja denar, saj ameriški hokej mladim moškim ekipam nameni 3,5 milijona dolarjev, medtem ko programa za razvoj ženskega hokeja sploh ni.

Hokejistke ZDA so osvojile zadnje tri svetovne naslove in šest od zadnjih sedmih, a na domačih tleh še niso okusile slasti zmage na svetovnih prvenstvih, saj so v treh dosedanjih poskusih vedno izgubile proti Kanadčankam, nazadnje leta 2012. Nazadnje je ženska hokejska ekipa ZDA olimpijski naslov osvojila leta 1998 v Naganu, nato so štirikrat slavile Kanadčanke.

