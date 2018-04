Jeseničani v Tivoliju zanesljivo do dvanajste zvezdice

Zadeli Logar, Planko, Pem in Čimžar

14. april 2018 ob 13:47,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 20:38

Ljubljana

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so dvanajstič državni prvaki. Na četrti tekmi finala DP-ja so SŽ Olimpijo premagali s 4:1, serijo pa dobili s 3:1.

Jeseničani, ki so se precej bolj odločno in disciplinirano kot v četrtek lotili tekme, so glavne temelje za zmago postavili v drugi tretjini, ki so jo dobili z 2:0. V 47. minuti so povedli že s 3:0 in bolj kot ne je bilo vse odločeno.

V prvi tretjini sta se ekipi posvetili obrambnim nalogam, zadetkov ni bilo. Po dobrih treh minutah druge tretjine je Markus Piispanen potegnil v napadalno tretjino, Jesenice so za nekaj trenutkov izgubile plošček, a ga spet dobile, po podaji Erika Svetine pa je Tilna Spreitzerja premagal Miha Logar.

V 35. minuti, ko je šel Urban Sodja na klop za kaznovane, je bila Olimpija v naletu, toda več od priložnosti Andreja Hebarja, ki v štirih tekmah finalne serije ni dosegel zadetka, niso iztržili. Na drugi strani so železarji še pred koncem druge tretjine povišali vodstvo, v napad se je vključil branilec David Planko in natančno meril.

Po 40 minutah je bilo razmerje v strelih 20:22 v korist gostov.

Odločilni zadetek je po protinapadu in strelu iz bekhenda dosegel Nik Pem in rdeči navijači, ki so med skupno 2.500 gledalci prevladovali v Tivoliju, so že začeli slaviti dvanajsti naslov prvaka v samostojni Sloveniji.

Olimpija je po zaslugi Mihe Pesjaka v 52. minuti dosegla časten gol. Nekaj upanja je imela ob izključitvi Piispanena v 55. minuti, vendar preobrata ni bilo. Zadnji dve minuti in pol je poskušala še brez vratarja, kar so Jeseničani kaznovali z golom Tadeja Čimžarja v prazno mrežo.

Četrta tekma,:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE (v zmagah 1:3)

1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

2.500; Pesjak 52.; Logar 23., Planko 38., Pem 47., Čimžar 60.

Tretja tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

3.500; Tavželj 14., Logar 34., J. Sodja 51.; Koren 25., 26., 53., Zorko 32.

Druga tekma:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)



Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Državni prvaki v samostojni Sloveniji:

1991/1992: Jesenice

1992/1993: Jesenice

1993/1994: Jesenice

1994/1995: Olimpija

1995/1996: Olimpija

1996/1997: Olimpija

1997/1998: Olimpija

1998/1999: Olimpija

1999/2000: Olimpija

2000/2001: Olimpija

2001/2002: Olimpija

2002/2003: Olimpija

2003/2004: Olimpija

2004/2005: Jesenice

2005/2006: Jesenice

2006/2007: Olimpija

2007/2008: Jesenice

2008/2009: Jesenice

2009/2010: Jesenice

2010/2011: Jesenice

2011/2012: Olimpija

2012/2013: Olimpija

2013/2014: Olimpija

2014/2015: Jesenice

2015/2016: Olimpija

2016/2017: Jesenice

2017/2018: Jesenice

