Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver je v končnici prevesil tehtnico na stran Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Ilirija v Domžalah prvič slavila v prvoligaški druščini Dodaj v

Hopsi v Stožicah zapravili 16 točk naskoka

Zmajem se zelo pozna naporen ritem

23. oktober 2017 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so se morali zelo potruditi za zmago v 3. krogu Lige Nove KBM. Hopsi iz Polzele so ob polčasu vodili kar za 14 točk, na koncu pa so zmaji prišli do preobrata (80:75).

Prejšnji teden so Ljubljančani v Ligi prvakov in tudi v Ligi ABA po dramatičnih končnicah ostali praznih rok, tokrat pa so poskrbeli za obraten scenarij. Zaostajali so večji del tekme, saj so Hopsi povedli z 18:17 in vodili do 69:68 pet minut pred koncem.

Olimpija je zaostajala že za 16 točk, a se je prednost Hopsov stopila ob koncu tretje četrtine, ko so domači izenačili na 60:60. Odgovornost je prevzel Devin Oliver, ki je nanizal štiri točke zapored za 74:69, potem pa je bil izza črte natančen še Jan Špan. Po zaostanku 77:71 so se gostje predali.

Jordan Morgan je bil najboljši strelec tekme pred 250 gledalci v Stožicah z 20 točkami, pri Hopsih je Sebastjan Borše dosegel 15 točk.

Kuhar: Oliver me je verbalno napadel

"V prvem polčasu smo igrali izredno slabo, posledica tega pa je bilo precejšnje število prejetih košev. V drugem polčasu smo z agresivno igro stvari postavili na svoje mesto. Na koncu je zasluženo zmagala boljša ekipa," je pojasnil trener Petrola Olimpije Gašper Okorn.

Trener Hopsov Boštjan Kuhar je dodal: "Srečanje smo izgubili v zadnjih minutah. Tekma je bila v drugem polčasu zelo razburljiva, obračun pa je odločila razlika v številu prostih metov. V drugem delu tekme me je Devin Oliver verbalno napadel, sam pa sem se bil primoran braniti. Po tekmi je predstavnik domače ekipe zagovarjal dejanje njihovega igralca in v zapisnik tekme podal neresnične izjave."

Ljubljančani bodo do konca oktobra igrali še štiri tekme, naslednji obračun jih čaka že v sredo, ko bodo v Ligi prvakov gostili nemški Bayreuth.

3. krog:

PETROL OLIMPIJA - HOPSI POLZELA

80:75 (21:24, 13:24, 26:17, 20:10)

Morgan 20, Oliver 13, Hrovat 12, Špan 9; Borše 15, Čup in Vasilić po 13, Držić 10.



SIXT PRIMORSKA - ŠENTJUR

68:55 (17:11, 18:8, 13:19, 20:17)

Joksimović 14, King 12; Pešić 19.

ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA - ZLATOROG

81:75 (19:17, 18:18, 21:18, 21:22)

Pavić 23, Murić 22; Barič 24.

ROGAŠKA - KRKA

85:72 (21:19, 25:23, 26:10, 13:20)

Batur 16, Pajić 14; Dimec 18, Jošilo 16

HELIOS SUNS - ILIRIJA

64:72 (20:24, 12:17, 19:17, 13:14)

Mahkovic 22; Germ 18, Vončina 15.

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 2 2 0 4 SIXT PRIMORSKA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 2 0 4 ŠENČUR 2 2 0 4 ILIRIJA 2 1 1 3 ŠENTJUR 2 1 1 3 ZLATOROG 2 0 2 2 HOPSI POLZELA 2 0 2 2 HELIOS SUNS 2 0 2 2 KRKA 2 0 2 2

A. G.