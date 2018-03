Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Kyle Lowry je za Toronto dosegel 30 točk. Foto: Reuters Damian Lillard prodira med košarkarji Golden Stata. Foto: Reuters Tobias Harris ustavlja LeBrona Jamesa. Foto: Reuters Dodaj v

Houston po slabem začetku ujel Toronto, a zmaga je ostala doma

Portland ugnal Golden State, Clippersi Cleveland

10. marec 2018 ob 08:42

Toronto - MMC RTV SLO

Košarkarji Toronta so v dvoboju najboljših ekip Vzhodne in Zahodne konference v Ligi NBA na domačem parketu prekinili niz 17 zaporednih zmag Houstona. Boljši so bili s 108:105.

Največ točk sta pri gostiteljih dosegla Kyle Lowry (30) in DeMar DeRozan (23), Jonas Valančiunas jih je dodal 14, ob tem pa imel še 10 skokov. Pri gostih je James Harden zbral 40 točk, a ni mogel preprečiti prvega poraza Rocketsov po 27. januarju, ko so izgubili v New Orleansu. V gosteh so bili neporaženi deset tekem. Toronto je slavil sedmič zapored.

Houston je za tri točke metal z izkoristkom 9/27 in z devetimi zadetimi trojkami izenačil najslabši dosežek sezone. Harden je prav z uspešnim metom izza črte dobri dve minuti pred koncem izenačil na 102:102, zgrešil pa ga je Chris Paul (14 točk) 14 sekund pred zadnjo sireno, ko bi lahko zadel za vodstvo s 104:105. V skoku za odbito žogo je nato napravil prekršek nad Lowryjem, ki je zadel oba prosta meta in Raptorsi so vodili s 106:102. Eric Gordon je odgovoril s trojko, končni izid pa je s prostima metoma postavil Valančiunas. Ob sireni je skoraj s sredine igrišča poskušal izenačiti Harden, a ni bil uspešen.

Toronto je prvo četrtino dobil z 32:16, medtem ko je Houston v tem obdobju iz igre metal le 6/21, zgrešil je tudi vseh pet poskusov za tri. Ob polčasu je bilo 58:43, po tretji četrtini 83:75.

Deveta zaporedna zmaga Portlanda

Portland je s 125:108 porazil Golden State in se veselil devete zaporedne zmage. CJ McCollum je prispeval 30 točk, Damian Lillard 28. Warriorsi so igrali brez Stephena Curryja, ki si je v četrtek znova poškodoval gleženj. Kevin Durant je bil s 40 točkami najboljši strelec tekme, vendar so se košarkarji iz Oaklanda morali sprijazniti s tem, da se je njihov niz sedmih zaporednih zmag končal.

Blazersi so iz igre metali skoraj 50-odstotno, trojke pa 41-odstotno (16/39). Skok so dobili s 46:33. Izkazali so se rezervisti, ki so dosegli 47 točk, pri Golden Statu so jih igralci s klopi zbrali 16.

Potem ko se je prvi polčas končal z vodstvom gostiteljev z 61:52, so Cavaliersi v tretji četrtini povedli s 73:77 in 77:83, a so domači takoj odgovorili z delnim izidom 10:0, v zadnji četrtini pa jim je uspel še niz 12:2 za vodstvo s 104:93, tako da so razmeroma mirno pripeljali tekmo do konca.



Cleveland najbližje prišel ob koncu 3. četrtine

Los Angeles Clippersi so s 116:102 premagali Cleveland, potem ko so podobno kot Toronto z lepo razliko tekmecem ušli že v prvi četrtini (35:17). Po polovici tekme je bilo 61:47. Gostje so prišli najbližje ob koncu tretje četrtine, ko so znižali na 81:77, v zadnji četrtini pa se jim ni uspelo približati na manj kot 8 točk. Tobias Harris je dosegel 23 točk, DeAndre Jordan je 20 točkam dodal 23 skokov. Na drugi strani je LeBron James zbral 25 točk, 10 skokov in 6 podaj, a imel tudi pet izgubljenih žog.



Tekme 9. marca:

DETROIT - CHICAGO 99:83

Griffin 25, 8 skokov in 8 podaj; Payne 17.

INDIANA - ATLANTA 112:87

Bogdanović 21; Dorsey 18.



TORONTO - HOUSTON 108:105

Lowry 30 in 6 podaj; Harden 40.



MEMPHIS - UTAH 78:95

Brooks 18; Crowder 22.



MILWAUKEE - NEW YORK 120:112

Middleton 30; Hardaway jr. 26.



NEW ORLEANS - WASHINGTON 97:116

Miller 20; Porter 19.

DENVER - LA LAKERS 125:116

Murray 22 in 8 podaj; Lopez 29.

PORTLAND - GOLDEN STATE 125:108

McCollum 30; Durant 40, 6 skokov in 6 podaj.



SACRAMENTO - ORLANDO 94:88

Temple 23; Simmons 25.



LA CLIPPERS - CLEVELAND 116:102

Harris 23 in 7 skokov; James 25, 10 skokov in 6 podaj.

Tekme 10. marca:

CHARLOTTE - PHOENIX

MIAMI - WASHINGTON

DALLAS - MEMPHIS

OKLAHOMA CITY - SAN ANTONIO

LA CLIPPERS - ORLANDO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 65 48 17 73,8 BOSTON CELTICS 66 46 20 69,7 CLEVELAND CAVALIERS 65 38 27 58,5 WASHINGTON WIZARDS 66 38 28 57,6 INDIANA PACERS 66 38 28 57,6 PHILADELPHIA 76ERS 64 35 29 54,7 MIAMI HEAT 66 35 31 53,0 MILWAUKEE BUCKS 66 35 31 53,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 66 30 36 45,5 CHARLOTTE HORNETS 66 28 38 42,4 NEW YORK KNICKS 66 24 42 36,4 CHICAGO BULLS 65 22 43 33,8 BROOKLYN NETS 66 21 45 31,8 ORLANDO MAGIC 66 20 46 30,3 ATLANTA HAWKS 66 20 46 30,3

ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 65 51 14 78,5 GOLDEN STATE WARRIORS 66 51 15 77,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 66 40 26 60,6 NEW ORLEANS PELICANS 65 38 27 58,5 SAN ANTONIO SPURS 65 37 28 56,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 38 29 56,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 67 38 29 56,7 LOS ANGELES CLIPPERS 64 35 29 54,7 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 66 36 30 54,5 UTAH JAZZ 66 36 30 54,5 LOS ANGELES LAKERS 65 29 36 44,6 SACRAMENTO KINGS 66 21 45 31,8 DALLAS MAVERICKS 65 20 45 30,8 PHOENIX SUNS 67 19 48 28,4 MEMPHIS GRIZZLIES 65 18 47 27,7

M. R.